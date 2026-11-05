Perú

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 5 de noviembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Guardar

¿No sabes cuál es el costo de la gasolina y diésel por galón en Lima, Perú? Consulta a continuación los valores más altos y más económicos de este jueves 5 de noviembre, de acuerdo con la información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de los combustibles.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son registrados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

Lima: ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: jueves 5 de noviembre de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 24.75 soles el galónPrecio mínimo: 19.89 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 26.49 soles el galónPrecio mínimo: 20.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 23.49 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once productos de la canasta básica registran alzas de hasta 320% en los mercados mayoristas de Perú

La zanahoria pasó de S/ 0,54 a S/ 2,27 entre noviembre de 2024 y noviembre de 2026, mientras la arveja verde acumuló una variación de 151,6% durante el mismo período

Once productos de la canasta básica registran alzas de hasta 320% en los mercados mayoristas de Perú

Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys: “Prefiero que lo eliminen y se equivoque el árbitro”

El defensor peruano cuestionó el penal sancionado contra Gianluca Lapadula por una presunta mano previa y relató los incidentes con hinchas de la ‘U’ al final del encuentro

Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys: “Prefiero que lo eliminen y se equivoque el árbitro”

¿Universitario todavía tiene opciones en el Torneo Clausura 2026?: lo que necesitan los ‘cremas’ tras empate con Sport Boys

Los ‘cremas’ igualaron 2-2 con los ‘rosados’ en el Monumental, y obtuvo el mismo puntaje con Sporting Cristal y Sport Huancayo. La pelea por el título se puso intensa entre los tres equipos

¿Universitario todavía tiene opciones en el Torneo Clausura 2026?: lo que necesitan los ‘cremas’ tras empate con Sport Boys

Piura tendrá hasta 32 °C y probables precipitaciones: conoce el pronóstico para hoy, 5 de noviembre

La proyección meteorológica anticipa cielo parcialmente nublado, periodos de brillo solar y una temperatura máxima de 32 °C durante la jornada, de acuerdo al Senamhi

Piura tendrá hasta 32 °C y probables precipitaciones: conoce el pronóstico para hoy, 5 de noviembre

Entradas para ver al papa León XIV en Perú: ¿cómo conseguirlas gratis desde hoy 5 de noviembre por Ticketmaster?

El trámite permitirá solicitar hasta ocho pases por persona, aunque será necesario consignar los datos completos de todos los participantes y elegir un único bloque de ubicación

Entradas para ver al papa León XIV en Perú: ¿cómo conseguirlas gratis desde hoy 5 de noviembre por Ticketmaster?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori cumple 100 días de gobierno con dos frentes que marcan su agenda: la criminalidad y la amenaza de El Niño

Keiko Fujimori cumple 100 días de gobierno con dos frentes que marcan su agenda: la criminalidad y la amenaza de El Niño

Keiko Fujimori, Pedro Castillo y PPK: los 100 primeros días de los últimos presidentes electos

¿Qué hizo Keiko Fujimori en sus primeros 100 días de gobierno? Las cifras de su gestión presidencial

Keiko Fujimori cumple 100 días de gobierno: entre el discurso del orden, las redes sociales y la percepción ciudadana

Luis Galarreta encabezará comisión de alto nivel con participación del fiscal de la Nación para enfrentar el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina advierte a Karla Tarazona por disfrazarse de las mentiras de Christian Domínguez: “No deberías burlarte, podría regresar”

Magaly Medina advierte a Karla Tarazona por disfrazarse de las mentiras de Christian Domínguez: “No deberías burlarte, podría regresar”

Florcita Polo terminó en emergencia tras segundo enfrentamiento con Luiggi Yarasca: habría sufrido accidente con escaleras y hermana lo acusa

Florcita Polo corrió descalza y llorando detrás de Luiggi Yarasca para que no la deje: así fue la pelea que alarmó a los testigos

Susy Díaz recibe preocupante noticia sobre Florcita desde España: habría sido agredida y trasladada a una clínica

Aída Martínez cuenta cómo reaccionó Mario Hart cuando rechazó intimar con él: “Se enojó un ratito”

DEPORTES

Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys: “Prefiero que lo eliminen y se equivoque el árbitro”

Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys: “Prefiero que lo eliminen y se equivoque el árbitro”

¿Universitario todavía tiene opciones en el Torneo Clausura 2026?: lo que necesitan los ‘cremas’ tras empate con Sport Boys

Se filtró el fuerte motivo por el que Pablo Guede tuvo furiosa reacción contra Hernán Barcos: “Lo sacaron de sí mismo”

Asistente de Cienciano rechazó gestos de Horacio Melgarejo contra hinchada de Alianza Lima: “Ya es grande, tiene que responder por sus actos”

Pablo Guede confrontó en vivo a Pedro García por crítica sobre su reacción contra Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa de Horacio Melgarejo”