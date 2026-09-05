Perú

Serpost habilita nuevo módulo en la Estación Central del Metropolitano

Los ciudadanos podrán enviar y recibir cartas, documentos y paquetes, tanto a destinos nacionales como internacionales

El módulo atenderá de lunes a sábado, de 8 a. m. a 8 p. m., según el horario establecido para este nuevo servicio - Créditos: ATU.
El módulo atenderá de lunes a sábado, de 8 a. m. a 8 p. m., según el horario establecido para este nuevo servicio - Créditos: ATU.
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Los usuarios del Metropolitano ya cuentan con una nueva alternativa para realizar trámites postales sin desviarse de su recorrido habitual. Desde ahora, la Estación Central dispone de un módulo de Servicios Postales del Perú (Serpost), donde los ciudadanos podrán enviar y recibir cartas, documentos y encomiendas tanto dentro del territorio nacional como hacia otros países.

El punto de atención se encuentra en la zona comercial de la estación y operará de lunes a sábado, entre las 8 a. m. y las 8 p. m. La iniciativa busca facilitar el acceso a prestaciones que forman parte de las actividades cotidianas de miles de limeños que utilizan este importante eje del transporte público.

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La implementación fue posible mediante un acuerdo entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Serpost, organismos adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La puesta en funcionamiento contó con la presencia del presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, y del gerente general de Serpost, Alexander Infantes, quienes participaron en la ceremonia de inauguración.

La iniciativa aprovecha los espacios disponibles del Metropolitano para ofrecer servicios adicionales a los ciudadanos - Créditos: ATU.
La iniciativa aprovecha los espacios disponibles del Metropolitano para ofrecer servicios adicionales a los ciudadanos - Créditos: ATU.

Durante la actividad, Hernández resaltó que la incorporación de este servicio responde a la necesidad de ampliar las prestaciones disponibles dentro de los espacios vinculados al sistema de movilidad urbana. Según explicó, la alianza permitirá que los pasajeros aprovechen su desplazamiento para resolver gestiones sin tener que acudir a otra sede.

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El funcionario sostuvo que la labor de la ATU no se limita al traslado de pasajeros, sino que también contempla la búsqueda de alternativas que hagan más práctico el uso de la infraestructura pública. Bajo esa perspectiva, la presencia de Serpost en la Estación Central permitirá integrar una actividad adicional al recorrido diario de quienes utilizan este servicio de transporte.

El acuerdo también apunta a aprovechar zonas disponibles dentro de los principales puntos de conexión de Lima y Callao. La estrategia plantea convertir determinados espacios del sistema en lugares donde los ciudadanos puedan acceder a servicios complementarios mientras realizan sus desplazamientos habituales.

El nuevo punto permitirá completar trámites postales sin salir de la ruta habitual, lo que facilitará el acceso a estos servicios para los pasajeros - Créditos: ATU.
El nuevo punto permitirá completar trámites postales sin salir de la ruta habitual, lo que facilitará el acceso a estos servicios para los pasajeros - Créditos: ATU.

Por su parte, Infantes destacó la posibilidad de acercar la atención postal a una mayor cantidad de personas mediante una ubicación de alta concurrencia. El representante de Serpost señaló que el establecimiento no solo permitirá gestionar correspondencia, documentos y paquetes, sino que también ofrecerá estampillas y otros productos relacionados con la actividad postal.

Con esta apertura, la Estación Central incorpora una prestación adicional para sus pasajeros y visitantes. El nuevo establecimiento permite efectuar envíos, recoger encomiendas y acceder a productos postales durante un horario amplio, sin necesidad de abandonar la zona para dirigirse a otra oficina.

La medida representa, además, un nuevo ejemplo de coordinación entre entidades públicas para incorporar servicios complementarios en espacios de transporte masivo. Para los usuarios, la principal ventaja será poder realizar estas gestiones mientras continúan con sus actividades y aprovechan su paso por uno de los puntos de conexión más concurridos del Metropolitano.

¿Qué es Serpost?

Serpost, cuyo nombre oficial es Servicios Postales del Perú S. A., es la empresa estatal encargada de brindar servicios postales en el país. Se encuentra adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ofrece el envío y recepción de cartas, documentos, paquetes y encomiendas, tanto dentro del territorio nacional como hacia el extranjero.

Además, comercializa estampillas y otros productos filatélicos. La entidad cuenta con oficinas y puntos de atención en diferentes ciudades del Perú para facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a sus prestaciones. Recientemente, habilitó un nuevo módulo en la Estación Central del Metropolitano para acercar sus servicios a los usuarios.

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