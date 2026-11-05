Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 5 de noviembre

Guardar

En el cierre de operaciones, el cambio del euro 3,87 soles registró una leve disminución del -0,05% respecto al precio de cierre anterior de 3,87 soles, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,41%, aunque su evolución interanual refleja una caída del -1,18%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al sol peruano durante los últimos tres días. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 3,23%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,9%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.