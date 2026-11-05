Perú

Papa León XIV en Lima: ¿dónde se hospedará durante su visita al Perú?

El sumo pontífice se alojará en el distrito de Jesús María durante su estadía en el país. Los preparativos en los alrededores se siguen realizando

Restringen el tránsito en la Nunciatura Apostólica
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A pocos días para la llegada del papa León XIV al Perú, los preparativos para su estadía en Lima se siguen realizando en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, en donde el pontífice se alojará y realizará parte de sus actividades en Lima.

El santo padre se alojará en la sede del Arzobispado de Lima ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, entre la noche del jueves 12 de noviembre de 2026 y el viernes 13 de noviembre, después de cenar con los obispos.

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La Municipalidad de Jesús María ordenó el cierre temporal de la berma situada frente a la sede diplomática y de áreas cercanas, entre ellas el Monumento de la Paz, el parque Paloma y el parque de la Dignidad del Pensionista. La medida estará vigente hasta el 16 de noviembre para permitir el montaje de estrados y la aplicación de medidas de seguridad.

El papa León XIV en la audiencia general celebrada este miércoles en el Vaticano. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El papa León XIV en la audiencia general celebrada este miércoles en el Vaticano. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Papamóvil ya fue presentado

La Nunciatura Apostólica también fue el lugar en el que las autoridades eclesiásticas presentaron el Papamóvil que trasladará al sumo pontífice durante su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre. El vehículo —una Chevrolet Colorado modificada— fue bendecido este martes y quedó oficialmente habilitado para recibir al santo padre.

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La camioneta blanca fue sometida a una serie de adaptaciones técnicas realizadas bajo los requerimientos del Vaticano. Entre las modificaciones más notorias figura la eliminación de la mitad de la cabina posterior, que permitió instalar una cúpula de vidrio transparente desde donde el pontífice podrá saludar a los fieles a lo largo del recorrido.

La unidad también luce una placa con el lema oficial de la visita: “El único Cristo, somos uno”, inscripción que acompañará al vehículo en cada desplazamiento programado.

El acondicionamiento del Papamóvil incluyó además la instalación de un piso plano sobre la tolva original de la camioneta, lo que permite que el papa permanezca de pie durante los tramos en que saluda a la multitud. Sobre esa plataforma se colocó también el asiento papal, especialmente adaptado para garantizar la comodidad y la seguridad del pontífice.

Camioneta blanca con cabina transparente en un jardín, situada junto a un grupo de hombres de traje y sacerdotes
Autoridades eclesiásticas presentan en un jardín el vehículo oficial que trasladará al papa León XIV durante su visita a Perú.

Además de la unidad habilitada en Lima, uno de los Papamóviles se trasladará a Chiclayo, ciudad donde el papa León XIV tiene programadas dos fechas de actividad. El pontífice tiene un vínculo especial con esa ciudad norteña, a la que suele referirse públicamente con afecto.

Las unidades fueron acondicionadas bajo los estándares técnicos del Vaticano y cuentan con los sistemas de seguridad requeridos para el traslado de un jefe de Estado. Con la bendición del vehículo, los preparativos logísticos para la visita apostólica avanzan a paso firme a siete días de la llegada oficial del pontífice al país.

Entrevista a un representante durante la presentación de una camioneta Chevrolet acondicionada como Papamóvil. En el evento se exhibe el vehículo blanco equipado con una cúpula transparente y una bandera de la Ciudad del Vaticano, en presencia de periodistas y asistentes en un patio institucional.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV en Perú?

El recorrido anunciado comprende cinco destinos principales:

  • Lima y Callao: recepción oficial, encuentros institucionales y actividades con jóvenes.
  • Chiclayo: ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo.
  • Santa Cruz de Succhabamba: sede de una celebración eucarística.
  • Cusco: encuentro con fieles y actividades religiosas.
  • Pucallpa: encuentro con representantes de comunidades amazónicas y una misa.

Las actividades previstas en cada destino forman parte del programa oficial de la visita apostólica.

¿Dónde consultar el itinerario del Papa León XIV?

Los ciudadanos que deseen acompañar al pontífice deben consultar los canales oficiales para conocer los horarios, los procedimientos de acceso, las recomendaciones de seguridad y las posibles restricciones de tránsito.

La información puede revisarse en el portal oficial de la visita: https://leon14enperu.com/agenda/.

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