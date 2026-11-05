¿Qué destinos naturales del Perú registraron el mayor crecimiento de visitas turísticas este año? Islas de los Uros en el top

La Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas recibió 136.950 visitas entre enero y agosto, un aumento de 229,6% respecto a 2025, según el Mincetur. Foto: Civiatis

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Los destinos naturales del Perú concentraron algunos de los mayores incrementos de visitas turísticas durante los primeros ocho meses de 2026. Un reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) identificó las áreas protegidas y atractivos paisajísticos que recibieron más viajeros entre enero y agosto, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas encabezó el crecimiento porcentual, seguida por las Islas de los Uros, en el lago Titicaca, y la Reserva Nacional de Paracas. Estos lugares destacan por sus paisajes, ecosistemas y diversidad de especies, además de ofrecer distintas experiencias vinculadas con la naturaleza y las comunidades locales.

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¿Cuáles fueron los destinos naturales que más crecieron en visitas?

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía del Mincetur, la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas recibió 136.950 visitas entre enero y agosto de 2026, lo que representó un incremento de 229,6% frente al mismo periodo de 2025.

En segundo lugar se ubicaron las Islas de los Uros, en el lago Titicaca, con 78.160 visitantes y un crecimiento de 81,5%. La Reserva Nacional de Paracas ocupó el tercer puesto, aunque registró una cantidad considerablemente mayor de viajeros: 596.138, equivalentes a un aumento de 70,5%.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha lanzado una cartilla de orientación para los turistas que visitarán Perú durante la próxima visita del Papa Francisco. Conoce las recomendaciones para un viaje seguro y una experiencia inolvidable.

Otros atractivos naturales también mostraron resultados positivos. El Parque Nacional Tingo María recibió 155.823 visitantes, con un avance de 23,5%, mientras que el Santuario Histórico Pampa de Ayacucho alcanzó 144.508, un incremento de 8,6%.

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La lista continúa con las Islas Ballestas, que contabilizaron 442.503 visitas (6,3%); el Parque Nacional Huascarán, con 179.906 (5,2%), y la Catarata de Ahuashiyacu, que sumó 102.026 visitantes, un crecimiento de 1%.

Nor Yauyos-Cochas: lagunas, cascadas y biodiversidad en los Andes

Ubicada entre las regiones de Lima y Junín, la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas comprende 221.268,48 hectáreas y protege las cuencas altas de los ríos Cañete y Pachacayo. Su creación se oficializó el 1 de mayo de 2001, mediante el Decreto Supremo N.° 033-2001-AG, después de haber sido declarada inicialmente Zona Reservada Alto Cañete y Cochas-Pachacayo.

Su territorio reúne diferentes pisos ecológicos y ecosistemas de montaña. Cuenta con 22 glaciares y 485 lagunas, distribuidas entre Lima y Junín. Entre sus principales atractivos figuran Carhuacocha, Chalhuacocha, Huaylacancha, Azulcocha y Huallhua, además de ríos, bofedales, pajonales y bosques altoandinos.

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La Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, entre Lima y Junín, abarca 221.268,48 hectáreas y fue establecida oficialmente en mayo de 2001 para proteger las cuencas de los ríos Cañete y Pachacayo. Foto: Google Maps

La reserva también alberga una importante diversidad biológica. Se han identificado alrededor de 153 especies de plantas, entre ellas bosques de queñuales y ejemplares de Puya Raimondi. Su fauna incluye cóndores andinos, vizcachas, vicuñas, tarucas, zorros y gatos andinos. Asimismo, registra 16 especies de mamíferos y diferentes variedades de peces, como truchas y bagres.

Uno de sus principales puntos de interés es Huancaya, localidad situada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la provincia limeña de Yauyos. Sus lagunas de aguas turquesas, cascadas, cañones y construcciones antiguas forman parte de los atractivos que recibe a los visitantes.

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El pueblo obtuvo en 2024 dos reconocimientos turísticos. En noviembre fue incluido entre los 55 Mejores Pueblos Turísticos del Mundo por ONU Turismo y, en diciembre, recibió la distinción de Pueblo con Encanto otorgada por el Mincetur. Entre las actividades disponibles figuran paseos en bote, kayak, observación de aves, pesca deportiva, turismo vivencial y tirolesa.

Islas de los Uros: turismo vivencial en el lago Titicaca

Las Islas de los Uros se encuentran en la bahía de Puno, aproximadamente a 3.810 metros sobre el nivel del mar y a seis kilómetros de la ciudad. Este conjunto de islas flotantes constituye uno de los principales atractivos del lago Titicaca y permite conocer las costumbres de las comunidades que habitan este entorno acuático.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

Su particularidad está en que las plataformas se construyen con totora, una planta que crece en las zonas poco profundas del lago. La base está formada por bloques de raíces conocidos como khili, que tienen capacidad de flotar. Sobre ellos se colocan sucesivas capas de totora seca para conseguir una superficie estable donde se levantan viviendas y se desarrollan actividades cotidianas.

Los habitantes mantienen actividades tradicionales como la pesca y la elaboración de artesanías. Durante las visitas, los viajeros pueden conocer el proceso de construcción y mantenimiento de las islas, aprender sobre los diferentes usos de la totora y realizar paseos en balsas fabricadas con esta planta acuática.

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Por su proximidad a Puno, el recorrido puede realizarse en una excursión de medio día. El traslado parte desde el puerto de la ciudad y demora entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la embarcación y de la isla elegida.

Reserva Nacional de Paracas: playas y fauna marina

Con una extensión de 335.000 hectáreas, la Reserva Nacional de Paracas es uno de los principales espacios naturales protegidos de Ica. Su territorio comprende ambientes terrestres y marinos que albergan aproximadamente 1.500 especies animales, entre ellas 216 tipos de aves, 36 de mamíferos, 10 de reptiles y 168 de peces.

La Reserva Nacional de Paracas abarca 335.000 hectáreas y alberga cerca de 1.500 especies animales, entre aves, mamíferos, reptiles y peces. Foto: Sernanp

Entre las especies que pueden observarse figuran pingüinos de Humboldt, lobos marinos, tortugas, delfines, nutrias y flamencos. También es posible encontrar pelícanos, gaviotas y otras aves residentes y migratorias que utilizan este ecosistema como lugar de alimentación y descanso.

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Precisamente, su importancia ecológica permitió que el 30 de marzo de 1992 fuera reconocida como sitio Ramsar, una categoría internacional que distingue a los humedales relevantes para la conservación. BirdLife International también la identificó como un área importante para la protección de aves.

Los visitantes pueden recorrer playas como La Mina, Yumaque y Raspón, además de acudir a miradores como La Catedral, Santa María, Lagunillas y Playa Roja. El circuito también permite conocer el Centro de Interpretación y acceder a espacios habilitados para orientar a los turistas.

Otra alternativa es realizar recorridos marítimos hacia las Islas Ballestas, ubicadas a unos 30 minutos de la costa. Durante la navegación se puede observar la fauna marina y el geoglifo de El Candelabro. También existen opciones de kayak, pesca recreativa, paseos en bicicleta, cuatrimotos y mini buggies.

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Una investigación revela que al menos ocho agencias de turismo en Cusco utilizaron bots para acaparar sistemáticamente las entradas a la ciudadela de Machu Picchu, impidiendo que turistas nacionales y extranjeros pudieran comprarlas. Se reportan pérdidas millonarias para el sector. 24 Horas

¿Qué otros destinos aumentaron sus visitas y cómo se comparan con 2019?

El crecimiento turístico no se limitó a los espacios naturales. En el patrimonio monumental también destacaron el Complejo Arqueológico de Chancay, en Huaral, que incrementó sus visitas en 30%, y el Museo de Sitio Huaca Pucllana, en Miraflores, con un avance de 6,2% durante los primeros ocho meses de 2026.

Al comparar los resultados con los niveles registrados antes de la pandemia, en 2019, la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas presentó el mayor crecimiento, con 261,5%. Le siguieron las Islas de los Uros, con 259,7%, y el Complejo Arqueológico de Chancay, con 182,5%.

En contraste, el Santuario Histórico de Machu Picchu todavía no recupera las cifras de visitantes de aquel año. Entre enero y agosto de 2026, sus visitas se ubicaron 9,4% por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2019. Además, experimentó una reducción de 5,7% frente a los primeros ocho meses de 2025.

El registro de Machu Picchu comprende los ingresos a la Ciudadela Inca y los diferentes tramos del Camino Inca, incluidos los accesos desde Piscacucho, Qorywayrachina y Chachabamba.