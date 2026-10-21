Río Rímac amaneció negro y con basura acumulada entre los puentes Trujillo y Dueñas

El río Rímac en Lima, Perú, muestra su caudal oscuro y turbio entre rocas, lo que indica la contaminación del agua en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El río Rímac amaneció con aguas negras y residuos acumulados en un tramo del Cercado de Lima que va desde el puente Trujillo hasta el puente Dueñas.

Las imágenes difundidas por Exitosa mostraron que el color oscuro cubría parte de las rocas situadas junto al cauce, cerca del cruce de las avenidas Dueñas y Morales Duárez. La situación también dejó a la vista objetos domésticos, envases y restos orgánicos sobre la ribera y en sectores próximos al agua.

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En el sector aparecieron bolsas negras, botellas de plástico y vidrio, muebles, camas, roperos, sillones y otros desperdicios. Entre los elementos hallados figuraba un inodoro abandonado a un costado del cauce del río Rímac.

La presencia de esos materiales se extendía por la ladera y el borde del afluente, según el material audiovisual. El registro no precisó el origen del líquido oscuro ni identificó a las personas responsables de dejar residuos observados durante la jornada.

Cauce del río Rímac presenta aguas negras y basura. (Exitosa)

Hombre fue registrado cuando arrojaba bolsas al agua

Las grabaciones también registraron a un hombre que llegó al lugar con un triciclo y una carreta cargada de desperdicios. El sujeto tomó varias bolsas y las arrojó al agua. Cuando advirtió la presencia de las cámaras, se retiró con el vehículo.

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El material muestra además un sanitario cubierto con una manta en la ribera. No se consignó su identidad ni se informó si alguna autoridad intervino tras la difusión de las imágenes emitidas este miércoles 21 de octubre en Lima.

El episodio quedó registrado pese a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se ha pronunciado antes sobre contaminantes presentes en el río.

El tramo afectado se ubica en una zona próxima a vías de alto tránsito. Allí, la base de una alameda situada cerca de Dueñas y Morales Duárez presenta desgaste en su parte inferior, de acuerdo con el informe.

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Las imágenes muestran el sector cercano al río y la estructura sobre el terreno. No se aportaron peritajes sobre su estado ni fecha para trabajos de revisión, reparación o retiro de residuos.

Los residuos pueden obstruir el paso del agua ante un aumento del caudal

La acumulación de basura en el río Rímac ocurre mientras las autoridades mantienen alertas frente a posibles lluvias vinculadas con el Fenómeno El Niño. Los materiales que quedan en el cauce pueden formar barreras en puntos estrechos y modificar el paso del agua si aumenta el caudal.

En las imágenes, las bolsas se mezclan con botellas, madera, enseres y restos de alimentos, como una capa que ocupa rocas y márgenes del recorrido urbano. Los desperdicios quedan expuestos allí ante las variaciones del nivel del agua.

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El Fenómeno El Niño fue mencionado en los reportes como contexto para la preocupación por posibles incrementos del caudal. La información disponible no establece una relación entre el oscurecimiento del agua y ese fenómeno climático.

Sí muestra que el depósito de residuos sólidos persiste en un punto del río que atraviesa Lima. Hasta el momento, el material difundido no incorpora anuncios de limpieza, sanciones o medidas para impedir nuevos vertimientos en el sector comprendido entre los puentes Trujillo y Dueñas durante esta jornada del miércoles 21