Perú

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: Advierte un “daño irreparable al sistema democrático”

El gremio que lidera Delia Espinoza pidió al Jurado ratificar la prohibición constitucional de reelección inmediata ante decenas de casos en los que exalcaldes postulan como regidores para retomar el cargo

Retratos de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el presidente del JNE, Roberto Burneo.
Retratos de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el presidente del JNE, Roberto Burneo.
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El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pronunciarse de manera firme contra la prohibición de reelección inmediata frente a los 130 casos de “reelección encubierta” detectados en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En un pronunciamiento, la institución que lidera Delia Espinoza advirtió que el silencio del organismo electoral generaría un “daño irreparable” el sistema democrático del país.

Como se recuerda, la reelección encubierta consiste en que un alcalde postule en el periodo inmediato siguiente como primer regidor o teniente alcalde, con la intención de asumir nuevamente la alcaldía ante una eventual ausencia o renuncia del candidato titular. Según el CAL, esta práctica constituye un mecanismo para eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

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El pronunciamiento del colegio profesional se apoya en el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata para los alcaldes. El CAL sostiene que esta disposición debe aplicarse “de manera categórica” y que su alcance comprende necesariamente las modalidades de reelección encubierta.

Una interpretación distinta vaciaría de contenido la indicada prohibición constitucional, pues permitiría la reelección inmediata bajo la modalidad de reelección encubierta y convalidaría un fraude a la ley”, advierte el documento.

Documento con el escudo del Ilustre Colegio de Abogados de Lima titulado Pronunciamiento sobre la justicia electoral y la reelección de alcaldes
Un pronunciamiento del Ilustre Colegio de Abogados de Lima exige al Jurado Nacional de Elecciones de Perú garantizar el cumplimiento de la prohibición de reelección inmediata de alcaldes.

El Colegio de Abogados de Lima aseveró que convalidar y proclamar como autoridades a ciudadanos que recurran a esta práctica “abriría la puerta” para que en los próximos procesos electorales se normalicen estas conductas “transgrediendo abiertamente el ordenamiento jurídico y debilitando la confianza en el sistema democrático”.

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La institución calificó como “un deber institucional inexcusable” que el Pleno del JNE se pronuncie de manera explícita sobre la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes en todas sus modalidades, incluida la encubierta. El documento recuerda que la Constitución vigente exige a los magistrados del JNE apreciar cada caso “con criterio de conciencia” y resolver con arreglo a ley y a los principios generales del derecho.

Las exigencias

El pronunciamiento está dirigido al Pleno del JNE, presidido por Roberto Rolando Burneo Bermejo e integrado por Martha Elizabeth Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Jaime Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli. El CAL planteó dos demandas concretas:

La primera consiste en que el Pleno emita un acuerdo aplicable a las ERM 2026 que ratifique la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes en todas sus modalidades, incluidos los 130 casos de reelección encubierta identificados por la institución. La segunda apunta al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, al que se le exige ejercer plenamente sus facultades, reevaluar una decisión previa y pronunciarse sobre las implicancias éticas de esta práctica.

“La Constitución y los principios generales y éticos deben ser el eje central en la magistratura electoral. El silencio institucional solo debilita la democracia y permite conductas ilegales y antiéticas que socavan el Estado Constitucional de Derecho”, cierra el comunicado.

De momento, el Pleno del JNE no se ha pronunciado en relación a las denominadas reelecciones encubiertas. Roberto Burneo aseguró que el tribunal electoral tomará una decisión, pero no dio una fecha en la que se conocería.

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