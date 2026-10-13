Hallan sin vida a comerciante desaparecido en Huaura: su cuerpo presentaba signos de violencia

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La familia de Jaime Marchand Pérez, comerciante de 38 años, lo encontró sin vida en una zona descampada próxima al ingreso del distrito de Carquín, en la provincia de Huaura. El cuerpo presentaba golpes en la cabeza y lesiones causadas por un arma blanca, según la información preliminar del caso.

Marchand Pérez había desaparecido el viernes 9 de octubre. Sus familiares lo buscaban desde entonces y, horas antes del hallazgo, realizaron una protesta frente a la comisaría de Cruz Blanca para exigir que la Policía iniciara las labores de búsqueda.

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De acuerdo con la versión de sus allegados, los agentes les solicitaron esperar al menos 48 horas para intervenir. Esa denuncia forma parte de los reclamos de la familia.

El cadáver fue localizado en un canal de regadío, cerca de una zona de acantilados que da hacia la playa. La ubicación exacta y el recorrido de la víctima son parte de las diligencias que desarrollan la Policía y el Ministerio Público.

La familia localizó el cuerpo de Jaime Marchán Pérez cerca de Carquín y la Fiscalía investiga una reunión que habría mantenido con varias personas antes de morir| Foto: Difusión

Fiscalía investiga una reunión previa en Carquín

La principal hipótesis inicial apunta a que Jaime habría estado reunido con algunas personas en el distrito de Carquín antes de su muerte. El fiscal de Huacho, Alex León, confirmó que la Fiscalía revisa esa información como parte de la investigación.

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Según las primeras versiones, la víctima habría consumido bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos y luego se habría producido una pelea. Las autoridades buscan determinar si ese episodio guarda relación con la muerte del comerciante.

El fiscal León precisó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano. También informó que los investigadores encontraron lesiones graves en ambos brazos del fallecido.

“La muerte es un traumatismo encefalocraneano. Hemos visto que tanto los brazos, ambos brazos, izquierdo y derecho, estaban cortados”, declaró el fiscal.

Hallan sin vida a comerciante desaparecido en Huaura| Foto: Difusión

Revisarán cámaras para reconstruir las últimas horas de la víctima

La Fiscalía de Huaura y agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huacho revisan el recorrido que realizó Marchán Pérez antes de desaparecer. El objetivo es ubicar cámaras de seguridad que permitan identificar a las personas con las que estuvo y establecer cómo llegó al lugar donde fue encontrado.

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“Estamos ahorita revisando el recorrido para poder ver cámaras correspondientes y ver qué es lo que ha pasado realmente”, señaló León.

La familia indicó que Jaime trabajaba en la venta de ropa deportiva y de gimnasio en el boulevard La Merced. Sus allegados sostienen que fue visto por última vez en las inmediaciones de la losa deportiva de Carquín.

Canales de ayuda

Ante una emergencia médica, comuníquese con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a través de la línea 106. El servicio brinda orientación y atención prehospitalaria ante situaciones que requieren asistencia inmediata.

Para reportar incendios, rescates, accidentes o emergencias con materiales peligrosos, llame a los Bomberos al 116. La central coordina la atención y el envío de unidades según el tipo de incidente.

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En caso de delitos, hechos violentos, desapariciones o situaciones que requieran intervención policial, contacte a la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante el número 105.