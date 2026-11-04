La transformación empresarial comienza por el liderazgo

La competitividad en el Perú depende de la calidad del liderazgo empresarial frente a factores como la incertidumbre económica y la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Perú enfrenta un desafío que trasciende la incorporación de nuevas tecnologías: desarrollar organizaciones capaces de innovar, competir y crecer sostenidamente. En un entorno marcado por la incertidumbre económica, los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, el avance de la inteligencia artificial y la transformación de los mercados, la competitividad depende cada vez más de la calidad del liderazgo empresarial. Sin embargo, muchas organizaciones confunden transformación con digitalización. Invierten en tecnología sin replantear sus modelos de negocio, estructuras organizacionales o capacidades directivas. La tecnología puede optimizar procesos, pero difícilmente generará ventajas competitivas sostenibles sin una estrategia clara, una cultura de aprendizaje y una comprensión profunda de las personas. Después de todo, no es posible dirigir aquello que no conocemos. Desde esta perspectiva, el liderazgo empresarial peruano enfrenta cuatro desafíos fundamentales.

El crecimiento económico del país requiere descentralizar la productividad e impulsar las cadenas de valor en las regiones fuera de Lima. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El primero es construir una visión conjunta. Ninguna transformación será sostenible si las distintas áreas de una organización trabajan de manera aislada. Los líderes deben generar confianza, articular esfuerzos y movilizar voluntades hacia objetivos comunes. Esta capacidad de colaboración también debe trascender las fronteras empresariales y fortalecer la articulación entre el Estado, las universidades, el sector privado y la sociedad. El segundo es impulsar la competitividad desde las regiones. El desarrollo económico del país no puede concentrarse exclusivamente en Lima; por ello, es indispensable fortalecer la educación en todos sus niveles, desarrollar capacidades directivas, promover la innovación y consolidar cadenas de valor regionales. El talento está presente en todo el territorio nacional; nuestro desafío es crear las condiciones para convertirlo en productividad, oportunidades y desarrollo sostenible.

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La ejecución de la estrategia empresarial demanda prioridades definidas, gestión de recursos y evaluación de resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercero es pensar a nivel global. Internacionalizarse significa mucho más que exportar productos o ingresar a nuevos mercados: exige comprender otras realidades, incorporar conocimiento, adoptar estándares internacionales y desarrollar capital intelectual con proyección global. Por ello, las organizaciones que aprenden, innovan y transforman ese conocimiento en capacidades distintivas estarán mejor preparadas para competir internacionalmente. El cuarto es convertir la estrategia en resultados. Las transformaciones pierden sentido cuando las decisiones no se traducen en acciones concretas, por lo que liderar exige establecer prioridades, desarrollar talento, gestionar recursos y evaluar resultados. Una visión estratégica sin capacidad de ejecución difícilmente produce cambios significativos.

Las organizaciones peruanas invierten en tecnología sin replantear sus modelos de negocio ni sus estructuras organizacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos desafíos exigen repensar el liderazgo desde una dirección humanista centrada en la persona, que la reconozca como fundamento de la organización y protagonista de la creación de valor. En otras palabras, dirigir implica comprender sus motivaciones, desarrollar sus capacidades y generar condiciones para que contribuya a un propósito compartido. Poner a la persona en el centro no significa renunciar a la rentabilidad ni eludir decisiones difíciles, sino integrar el respeto por su dignidad y el conocimiento de la naturaleza humana con la responsabilidad estratégica y la búsqueda de resultados empresariales sostenibles.

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En conclusión, CADE Ejecutivos 2026 representa una oportunidad para reflexionar sobre estas prioridades. El crecimiento del Perú exige empresas competitivas, instituciones sólidas y líderes capaces de construir acuerdos que trasciendan los intereses individuales.