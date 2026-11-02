Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 2 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al sol peruano se situó en 3,87 soles, marking una leve variación de 0,22% respecto al precio de 3,86 soles en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,65%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,99%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva, alcanzando cuatro días consecutivos de ganancias.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,24%, inferior a la volatilidad de referencia de 6,91%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.