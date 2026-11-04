Perú

¿Lluvia en Chiclayo?: el pronóstico del clima del miércoles 4 de noviembre

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
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Decidir cómo vestir, seleccionar el medio de transporte más adecuado y organizar actividades al aire libre resulta más sencillo cuando se dispone del pronóstico del clima en Chiclayo. Saber este dato ayuda tanto a residentes como a visitantes a planificar con mayor exactitud sus rutinas diarias y eventos, disminuyendo los percances provocados por variaciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del jueves 5 de noviembre :

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Cubierto

La temperatura máxima del día alcanzará los 30°C.

La temperatura mínima será de 24°C.

Además, la actualización constante de las condiciones meteorológicas permite a agricultores y pescadores en Chiclayo tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, adaptando sus labores para minimizar riesgos y mejorar su producción. Contar con un pronóstico preciso resulta fundamental para planificar actividades productivas, ya que la agricultura en la región presenta alta sensibilidad a la variación de la temperatura y la precipitación.

La temperatura promedio de Chiclayo

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima en Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque, Perú, es árido y cálido debido a su posición en la costa norte, cerca del desierto y el océano Pacífico. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el clima en la “Ciudad de la Amistad” se divide en las siguientes temporadas:

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Verano (diciembre a marzo)

Temperaturas: Las máximas oscilan entre 25°C y 33°C, pudiendo alcanzar picos de 35°C en días particularmente calurosos. Las mínimas suelen estar entre 20°C y 23°C.

Características: Días soleados y despejados predominan, con brisas marinas que refrescan ligeramente por las tardes. Es la temporada ideal para visitar playas como Pimentel, pero se recomienda protección solar y mantenerse hidratado debido. Aunque Chiclayo es árida, esta es la temporada con mayor probabilidad de lluvias, aunque siguen siendo escasas.

Otoño (abril a mayo)

Temperaturas: Máximas entre 23°C y 29°C, con mínimas de 18°C a 21°C. El clima es más templado que en verano, con una transición gradual hacia temperaturas más frescas.

Características: Los días son soleados con cielos mayormente despejados, aunque puede haber neblina ocasional en las mañanas cerca de la costa. Las brisas marinas siguen presentes, ofreciendo un ambiente agradable.

Invierno (junio a septiembre)

Temperaturas: Máximas entre 20°C y 24°C, con mínimas que pueden descender a 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. Es la temporada más fresca.

Características: Los días suelen empezar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas pero frescas. Las brisas marinas son más notorias, refrescando el ambiente.

Primavera (octubre a noviembre)

Temperaturas: Máximas entre 22°C y 28°C, con mínimas de 17°C a 20°C. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente hacia el verano.

Características: Días soleados con cielos despejados y brisas marinas suaves. La neblina matinal es menos frecuente que en invierno y el clima es cálido sin ser agobiante.

La riqueza y diversidad gastronómica de Chiclayo

La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)
La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)

La gastronomía de la región de Lambayeque, Perú, es un pilar de la cocina norteña peruana, caracterizada por su riqueza de sabores, ingredientes frescos como el pescado, el maíz y el culantro. Entre las más destacadas se encuentran:

Arroz con Pato: Considerado el plato bandera de Chiclayo, es un guiso de pato tierno cocido con culantro, que le da un característico color verde al arroz. Se acompaña con salsa criolla (cebolla, limón y ají).

Ceviche Norteño: Un ceviche fresco y picante, típico de la costa de Lambayeque. Se elabora con pescado blanco (como corvina o lenguado) marinado en jugo de limón, con ají limo y cebolla roja.

Chirimpico: Un guiso contundente hecho con vísceras de cabrito (hígado, corazón, riñones) cocidas con choclo desgranado, cebolla, ají y especias, servido con arroz o yuca.

Seco de Cabrito: Un guiso de carne de cabrito joven, cocida lentamente con culantro, ají y chicha de jora (bebida fermentada de maíz), servido con frijoles y arroz. Es un plato festivo, común en celebraciones como bodas o cumpleaños. La chicha de jora, heredada de las culturas Mochica y Lambayeque, le da un sabor único y conecta el plato con la historia prehispánica.

Tortilla de Raya: Una tortilla hecha con carne seca de raya (pez cartilaginoso), batida con huevo y especias, frita hasta quedar crujiente. Es un plato típico de la costa, especialmente en Pimentel, donde la pesca es una actividad central. La raya seca es un ingrediente tradicional que muestra la creatividad para preservar alimentos en la región.

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