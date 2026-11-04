Perú

El balón de gas podría llegar a S/80 hacia fin de año, tras nueva subida de precios en Perú

La preocupación por el precio del gas continúa. Esta vez alertan que el costo del balón podría llegar a encarecerse más, tras alzas de octubre

balón de gas - perú - precio - glp - gnv - Perú - 10 marzo
El gas seguiría subiendo e impactaría pronto a familias que dependen de este. - Crédito Composición Infobae
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¿Seguirá subiendo el precio del balón de gas? A fines de octubre ya se había revelado reportes de aumentos en el costo del gas, el cual es usado por miles de familias peruanas para el hogar (para tener agua caliente, para cocinar, entre otros).

Pero ahora, reportes de 24 Horas, apunta a que el precio podría seguir subiendo. Abel Camasca, representante de las Plantas Envasadores de Gas del Perú, reveló ante el noticiero que si la tendencia del alza de octubre se mantiene, el costo del balón podría llegar muy cerca a los S/80 para las familias.

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“En el mes de octubre hubo un alza promedio de S/8. Si la tendencia se continúa, para fin de año tendríamos un incremento de S/24. El balón bordearía de S/75 a S/80″, reveló Camasca.

Las familias y los dueños de restaurantes y otros negocios enfrentan una constante alza en el precio del gas licuado. Con aumentos semanales que van desde un sol para los balones domésticos hasta cinco soles para los industriales, la preocupación crece en todo el país. | ATV Noticias

Balón de gas subió en octubre

Ya 24 Horas había reportado en octubre que diversos proveedores anunciaron que el costo del balón de gas aumentará. Así, a partir del 31 de octubre se habría aplicado un alza en el balón de gas de S/2,50; esto, pese a que en octubre ya el precio había aumentado.

Solo hace una semana atrás había subido, con dos alzas: una inicial de S/2,00, y luego de S/2,50 más,y el precio de un balón de gas, dependiendo del distrito, podría llegar a costar desde S/57 hasta los S/65 (precio reportado en Santiago de Surco).

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“El balón más barato en el mercado actualmente está a S/58, el más barato. Y el más caro está en un promedio de S/68, en este momento. Claro, ya están anunciando el alza a partir del día jueves. Si sube los S/2,50 que están anunciando, ya el gas pasaría a los S/70”, revela un distribuidor entrevistado por 24 Horas.

Frente a esto, la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú hace un llamado al Gobierno, a la PCM, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que se restablezca para el GLP el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.

Balón de gas.
Balón de gas se encarece en Perú. - Crédito Difusión

Lo que motivaría el alza

Ya el exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) Erick García había explicado en ATV que Perú pasó de importar alrededor del 30% del GLP que consumía a depender del exterior para cubrir casi el 46% de su demanda.

De igual manera, señaló que el precio de referencia del combustible subió de S/3,13 por kilo el 21 de octubre a S/3,96 soles el 30 de octubre (incluido el IGV). Esto representaría un incremento aproximado del 26%. Y con ese precio de referencia, un balón de 10 kilos en materia prima, con impuestos y salido de la planta de Pisco, cuesta casi S/40, acotó el experto.

Y a este monto se deben sumar los gastos de transporte, envasado y comercialización, por lo que el precio final variaría entre S/56 y S/60. Ahora, como se ha visto, este precio puede llegar hasta los S/65, en distritos como Santiago de Surco.

Los taxistas y amas de casa son los más afectados con el riesgo de desabastecimiento de GLP.
El balón de gas es uno de los principales gastos de las familias peruanas. - Crédito Difusión

¿Dónde ver el precio del gas?

Los usuarios deben saber que hay un aplicativo para ver el precio del balón de gas por zonas. “Los consumidores pueden conocer dónde comprar los combustibles (gasolina, petróleo, GLP vehicular, gas natural vehicular) al mejor precio, gracias a la aplicación Facilito de Osinergmin, disponible para Smartphone iPhone y Android y en la página web www.facilito.gob.pe”, apunta el Gobierno.

Esta herramienta ofrece información acerca de los precios de venta al público de todos los grifos formales, así como su ubicación geográfica, para que los usuarios puedan escoger el más conveniente.

Es vital recordar que conforme a la Ley General de Hidrocarburos, en el Perú, los precios de los combustibles son de libre mercado. Con Facilito, Osinergmin busca promover la transparencia en los precios y brindar información a los usuarios para que puedan tomar una mejor decisión de compra, fomentando así la competencia entre los grifos.

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