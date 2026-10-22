Perú

Departamentos de tres dormitorios concentran el 39% de las ventas de viviendas nuevas en Lima y Callao

La distribución de los ambientes es uno de los principales criterios de compra para los limeños, mientras que el precio por metro cuadrado y los gastos asociados a la ubicación también influyen en la elección de un inmueble

Según CODIP, el 73% de los compradores considera la distribución al elegir una vivienda, por encima del precio y la ubicación, y evalúa si los espacios se adaptan a las necesidades familiares.
Según CODIP, el 73% de los compradores considera la distribución al elegir una vivienda, por encima del precio y la ubicación, y evalúa si los espacios se adaptan a las necesidades familiares. Foto: Actualidad Inmobiliaria
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Los departamentos de tres dormitorios representaron el 39% de las ventas de viviendas nuevas en Lima Metropolitana y Callao entre enero y julio de 2026, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). Durante ese periodo, se comercializaron 17.871 unidades, lo que significó un incremento de 25,4% respecto al mismo tramo de 2025.

La distribución de los ambientes es uno de los criterios que influyen en la decisión de compra. Según el Estudio del Perfil del Comprador de CODIP, el 73% de los consultados considera este aspecto al elegir un inmueble, por encima de otros factores como el precio y la ubicación. La elección también implica evaluar si los espacios responden a las necesidades actuales del hogar y permiten adaptarse a los cambios familiares.

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¿Qué aspectos evaluar al comprar un departamento?

Para Ricardo Arbulú Soto, gerente general de Ciudaris, la elección de una vivienda requiere analizar cómo se ajusta a las actividades de sus integrantes y qué posibilidades ofrece más allá de los ambientes interiores. En ese sentido, la funcionalidad y distribución son elementos centrales para determinar si el inmueble responde a las rutinas cotidianas, especialmente cuando los integrantes del hogar tienen diferentes necesidades.

Los acabados y el confort también forman parte de la evaluación. Las características de los espacios interiores pueden influir en la comodidad y el aprovechamiento de cada ambiente. A ello se suma la importancia de revisar las áreas comunes del edificio, considerando qué actividades permiten realizar y si complementan efectivamente el uso del departamento.

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El precio de la vivienda también influye al comparar opciones en Lima.
El precio de la vivienda también influye al comparar opciones en Lima. Foto: difusión

Otro punto consiste en identificar si el proyecto dispone de espacios para trabajar, estudiar, hacer ejercicio o reunirse fuera de la vivienda. Estas alternativas pueden ampliar las posibilidades de uso del edificio sin necesidad de salir de sus instalaciones. Por ello, más allá de la cantidad de ambientes disponibles, conviene evaluar su utilidad para las actividades habituales de los residentes.

Precio por metro cuadrado: ¿qué distritos ofrecen valores menores?

El costo del inmueble constituye otro factor relevante al comparar alternativas en Lima. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), correspondientes al primer trimestre de 2026, el precio mediano de venta de los departamentos en un panel de 12 distritos de los segmentos alto y medio alcanzó los USD 2.042 por metro cuadrado.

Dentro de esa selección, La Molina registró el menor precio mediano, con USD 1.510 por metro cuadrado. Le siguieron San Miguel, con USD 1.637; Santiago de Surco, con USD 1.818; Surquillo, con USD 1.856; Pueblo Libre, con USD 1.875; y Lince, con USD 1.894 por metro cuadrado.

Las diferencias entre distritos pueden modificar considerablemente el presupuesto necesario para adquirir una vivienda. Por ejemplo, un departamento de 70 metros cuadrados, valorizado según el precio mediano de La Molina, costaría aproximadamente USD 105.700. En San Miguel, una unidad de la misma superficie alcanzaría los USD 114.590, lo que supone una diferencia cercana a USD 8.900.

Ricardo Arbulú Soto, gerente general de Ciudaris, señala que es importante evaluar si la vivienda se adapta a las rutinas familiares y ofrece espacios adicionales útiles.
Ricardo Arbulú Soto, gerente general de Ciudaris, señala que es importante evaluar si la vivienda se adapta a las rutinas familiares y ofrece espacios adicionales útiles. Foto: Properati

Estas cifras son referencias generales y no garantizan que todos los inmuebles de un distrito tengan esos valores. El precio final también depende de la ubicación específica, el metraje, la antigüedad, los estacionamientos, los acabados y las características particulares del proyecto inmobiliario.

Ubicación y gastos cotidianos también influyen

El precio de compra no es el único componente que debe considerarse al elegir una vivienda. Un departamento más económico puede generar mayores gastos mensuales si se encuentra lejos del centro de trabajo o de otros lugares frecuentados por los integrantes del hogar.

Los desplazamientos pueden incrementar el presupuesto destinado a pasajes, combustible, estacionamientos o servicios de movilidad. Por esa razón, comparar las alternativas requiere revisar también la conexión del distrito con las principales vías y la disponibilidad de transporte, además del tiempo necesario para llegar a los destinos habituales.

Asimismo, las necesidades familiares pueden cambiar con el paso de los años. Contar con ambientes adecuados para los hijos y considerar la cercanía a colegios o universidades son aspectos que pueden influir en una decisión de largo plazo. La evaluación debe contemplar tanto la capacidad económica del hogar como las condiciones que facilitarán sus actividades futuras.

En ese contexto, la elección de un departamento de tres dormitorios puede responder a la búsqueda de mayor espacio, pero la cantidad de ambientes no determina por sí sola la conveniencia de una compra. Comparar la distribución, el precio, la ubicación y los gastos asociados permite evaluar qué alternativa se ajusta mejor al presupuesto y a las necesidades de cada hogar.

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