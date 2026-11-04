Dengue en Tumbes: solo hay 17 camas en la Unidad de Vigilancia Clínica y vacunación no supera el 19%

Reportaje televisivo de 24 Horas que expone el incremento de contagios de dengue en la región de Tumbes y la saturación en la unidad de vigilancia clínica del Hospital Regional. Las imágenes muestran calles anegadas con mototaxis, salas hospitalarias con pacientes en camillas y la instalación de carpas de un hospital de campaña como medida de contingencia ante las lluvias y la emergencia sanitaria.

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El incremento de casos de dengue mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la región peruana de Tumbes, donde los contagios se acercan a los 2.500. La situación genera preocupación por la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud, especialmente del Hospital Regional, cuya unidad de vigilancia clínica dispone de apenas 17 camas para atender a pacientes con esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte difundido por Panamericana, 11 de esas camas ya se encuentran ocupadas. A esta presión asistencial se suman las dificultades de infraestructura, la falta de equipos y medicamentos, así como la escasez de médicos especialistas, problemas que fueron advertidos por el director de Epidemiología, Percy Vilchez.

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Hospital de campaña fue instalado ante riesgo de colapso

Frente a este escenario y a las posibles consecuencias de las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño, las autoridades sanitarias instalaron un hospital de campaña en las instalaciones del estadio Mariscal Cáceres. Este establecimiento funcionará como un espacio de contingencia ante una eventual emergencia que comprometa la atención en el hospital principal.

Percy Vilchez explicó que esta infraestructura busca garantizar una alternativa de atención si el establecimiento hospitalario presenta problemas por las condiciones climáticas.

La medida responde también a las dificultades que enfrenta el sistema sanitario de Tumbes. El director de Epidemiología describió las condiciones del Hospital Regional y advirtió sobre el hacinamiento y las limitaciones para atender a los pacientes.

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Dengue en Perú: ¿Cuáles son los hospitales habilitados para atender a pacientes contagiados?

“Un hacinamiento terrible, que todos lo conocemos, falta de equipos, falta de medicamentos, incluso hasta los médicos especialistas que no tenemos en la región”, manifestó.

El funcionario también cuestionó la situación que atraviesa el sector salud en la región y sostuvo que existe un abandono de larga data.

Tumbes distribuye medicamentos ante posibles interrupciones de vías

Otra de las preocupaciones de las autoridades está relacionada con las lluvias intensas, la activación de quebradas y los posibles bloqueos de carreteras, situaciones que podrían dificultar el traslado de medicamentos y otros suministros hacia los establecimientos de salud.

Ante este riesgo, la Dirección Regional de Salud inició desde semanas anteriores la distribución de medicamentos a los centros médicos de la región, con el objetivo de garantizar que cuenten con existencias suficientes para atender a la población durante los próximos meses.

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Vilchez explicó que el abastecimiento se está realizando como parte de un plan de contingencia y reconoció que algunos establecimientos podrían registrar un exceso temporal de medicamentos.

Una maqueta del mosquito Aedes aegypti acompaña las advertencias sanitarias sobre los riesgos de acumular agua en recipientes ante el aumento de contagios de dengue. (Foto: EsSalud)

“Ahorita, si hay un monitoreo, podría salir en sobrestock. Sin embargo, ya se alertó de que esto es parte de la contingencia ante interrupciones de caminos que puedan imposibilitar el acceso”, indicó.

La estrategia busca evitar que los pacientes se queden sin tratamiento si las precipitaciones provocan la interrupción de las vías de comunicación.

Vacunación contra el dengue apenas alcanza el 19% de cobertura

A las dificultades hospitalarias se suma el bajo avance de la campaña de vacunación contra el dengue en Tumbes. Según el reporte periodístico, las autoridades proyectaron aplicar más de 26.000 dosis, pero hasta el momento solo se ha conseguido una cobertura del 19% en la primera dosis.

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Ante este panorama, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a acudir a los establecimientos habilitados para recibir la vacuna y completar el esquema correspondiente.

La vacunación forma parte de las estrategias de prevención frente a una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, cuya proliferación puede verse favorecida por las condiciones ambientales y la acumulación de agua.

Mientras los contagios se acercan a los 2.500 en Tumbes, las autoridades enfrentan el desafío de reforzar la capacidad hospitalaria, garantizar el abastecimiento de medicamentos y ampliar la cobertura de inmunización ante el escenario climático previsto para los próximos meses.