Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, contó por qué no se unió a Corazón Serrano: “Es demasiado sacrificio”

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, aparece junto a una fotografía promocional de las integrantes del grupo musical Corazón Serrano.

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Paulina Villalobos rechazó la propuesta para sumarse a Corazón Serrano pese a que la agrupación se interesó en su voz sin que ella pasara por un casting. La artista, conocida por imitar a Isabel Pantoja en Yo soy, explicó que no se sentía preparada para asumir las exigencias de comenzar una carrera en la cumbia.

La posibilidad surgió luego de que Edwin Guerrero, uno de los fundadores del grupo, escuchara a la joven cantante. El color de su voz llamó su atención y abrió conversaciones con Villalobos y su madre para incorporarla a la orquesta.

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La respuesta final fue negativa. La decisión generó comentarios entre algunos seguidores, quienes consideraron que había dejado pasar una oportunidad para ganar mayor exposición en la música peruana.

A través de una transmisión en redes sociales, la cantante e imitadora Paulina Villalobos explicó por qué descartó integrarse a una agrupación musical como Corazón Serrano. En el video, la artista comenta sobre la exigencia y el sacrificio que implica formar parte de este tipo de orquestas, así como la complejidad que representaría iniciarse en el género de la cumbia sin contar con experiencia previa en agrupaciones.

Tras quedar en segundo lugar en la final de la más reciente temporada de Yo soy, Villalobos volvió a conectarse con sus seguidores a través de una transmisión en redes sociales. Allí abordó el tema luego de recibir preguntas sobre su vínculo con la agrupación.

La cantante sostuvo que la propuesta le interesaba y que le habría gustado integrar Corazón Serrano. Aun así, eligió continuar con su carrera como solista y con sus presentaciones como imitadora de la intérprete española.

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Para Villalobos, el principal obstáculo era empezar en un género en el que no cuenta con experiencia previa. La artista comenzó a participar en concursos de canto desde niña, aunque su trayectoria reciente quedó asociada a su personaje de Isabel Pantoja.

Paulina Villalobos interpreta una canción en el escenario con un vestido blanco y los brazos en alto.

Paulina Villalobos dijo que empezar en la cumbia habría sido complicado

Durante su transmisión, la cantante respondió a quienes cuestionaron su decisión y señaló que entrar a una agrupación de cumbia suponía un reto que no estaba segura de poder afrontar en este momento.

“Me hubiese gustado entrar a Corazón Serrano, pero siento que es muy costoso. Es demasiado sacrificio. Solista también es el camino”, expresó Paulina Villalobos ante sus seguidores.

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Una usuaria le indicó que había desaprovechado la oportunidad. La artista respondió que su falta de recorrido en la cumbia condicionó su postura frente a la propuesta de la agrupación.

“Es muy difícil entrar a una agrupación de cumbia y más para una persona como yo, que iniciaría desde cero y que no ha tenido experiencia. Sería muy complicado”, manifestó.

Paulina Villalobos dijo que empezar en la cumbia habría sido complicado

Villalobos planteó así que su decisión no respondió a un desinterés por el proyecto, sino a las dificultades que implicaba adaptarse a una dinámica distinta a la que ha desarrollado como solista y participante de concursos televisivos.

Antes de que la cantante explicara públicamente su postura, Edwin Guerrero confirmó que las conversaciones no llegaron a un acuerdo. El representante de la agrupación indicó que tanto Villalobos como su madre agradecieron la invitación, pero optaron por otro rumbo profesional.

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“Nos dijeron: ‘Gracias por la invitación’. Está muy agradecida, pero va a continuar su carrera como solista”, declaró Guerrero sobre la respuesta que recibieron.

El fundador de Corazón Serrano precisó que la posibilidad quedó descartada, al menos por ahora. “Lo de Paulina ya se cerró. Por el momento, no va a ser posible entrar a Corazón Serrano. Nos gustaría a nosotros, pero no pudo ella. Ya nos comunicaron”, añadió.

La imitadora continuará con su proyecto individual después de su participación en Yo soy, espacio en el que alcanzó reconocimiento por su interpretación de los temas de Isabel Pantoja.

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