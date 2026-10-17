Alejandra Baigorria sufrió fuerte incidente en avión: “Pensé que eran los últimos minutos de mi vida”

Alejandra Baigorria relató que las mascarillas de oxígeno se desplegaron durante el vuelo que debía llevarla a São Paulo

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Alejandra Baigorria contó que creyó que podía morir durante un vuelo rumbo a São Paulo, luego de que una falla obligara a activar el protocolo de emergencia y desplegara las mascarillas de oxígeno en la cabina. La empresaria peruana aseguró que el episodio la llevó a despedirse por mensajes de su esposo, Said Palao, y de algunos familiares.

La también exintegrante de realities compartió inicialmente una fotografía desde el avión, donde se observaban las mascarillas de oxígeno fuera de sus compartimentos. “¡El peor susto de mi vida!”, escribió en sus redes sociales, sin explicar entonces qué había sucedido durante el trayecto.

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Horas después, Alejandra Baigorria publicó un video en TikTok para relatar el incidente. Según afirmó, la aeronave sufrió una despresurización mientras viajaba hacia Brasil y tuvo que retornar a Lima para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La empresaria dijo que el vuelo transcurría con normalidad y que decidió dormir durante parte del recorrido. Todo cambió cuando despertó por un descenso brusco. Poco después, escuchó un anuncio que, según su relato, advertía sobre un aterrizaje de emergencia.

“Ha sido como el peor día de mi vida. Pensé lo peor, me sentí horrible. Mi corazón… me puse pálida, me entró un ataque, me paralicé. Ni siquiera podía llorar porque estaba como paralizada de pánico”, contó.

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La empresaria relató que envió mensajes a Said Palao y a sus familiares tras activarse las mascarillas de oxígeno dentro de la cabina. TikTok

Alejandra Baigorria temió lo peor

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Baigorria, el primer anuncio de emergencia la alertó, pero el temor aumentó cuando el avión registró otro descenso. En ese momento, las mascarillas de oxígeno cayeron desde los compartimentos superiores y los pasajeros siguieron las indicaciones de la tripulación.

La empresaria relató que desconocía qué ocurría en ese instante y que permaneció con la mascarilla puesta entre 40 minutos y una hora. Durante ese lapso, sostuvo que no recibió información detallada sobre la situación técnica de la aeronave.

Baigorria también describió que vio al avión inclinarse mientras sobrevolaban una zona montañosa. Esa imagen, sumada a la falta de certezas sobre el aterrizaje, hizo que creyera que no lograrían salir de la emergencia.

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“Pensé que eran los últimos minutos de mi vida. Se me vinieron tantas cosas a la cabeza, comencé a rezar, presioné la mano de Piero”, expresó.

La empresaria contó que el miedo la llevó a revisar las salidas de emergencia y a ponerse las zapatillas, ante la posibilidad de que fuera necesario abandonar la aeronave. Tras la experiencia, dijo haber comprendido la importancia de prestar atención a las indicaciones de seguridad antes de un despegue.

El episodio dejó imágenes que generaron preocupación entre sus seguidores. En la fotografía inicial de la ex chica reality se veían varias mascarillas desplegadas sobre los asientos, una señal de que se había activado el sistema de seguridad de la cabina.

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La empresaria contó que envió mensajes a Said Palao y a sus familiares mientras la aeronave retornaba a Lima

La empresaria envió mensajes a Said Palao y a sus familiares

En medio de la incertidumbre, Baigorria explicó que logró conectarse por un breve momento para compartir su ubicación en tiempo real y enviar mensajes a las personas más cercanas. Entre ellas estuvieron su esposo, Said Palao, y otros miembros de su familia.

“Prácticamente ya me estaba despidiendo”, manifestó al recordar los mensajes que envió desde el avión. La empresaria explicó que actuó de esa manera porque temía que la emergencia tuviera un desenlace grave.

Baigorria viajó acompañada por un compañero, a quien mencionó al contar que apretó su mano durante el momento más tenso del vuelo. También agradeció a una pasajera que, según dijo, la ayudó a mantener la calma mientras esperaban información sobre el regreso a Lima.

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La figura televisiva dedicó palabras de reconocimiento a la tripulación y a los pilotos Franz Roberto Pacheco Báez y Martín Rafael García Amaya. Baigorria destacó el desempeño de ambos durante el retorno de la aeronave y señaló que la actuación del personal fue importante en un momento de temor entre los pasajeros.

La empresaria aseguró que el avión volvió a la capital peruana porque no podía aterrizar en Nazca debido a sus dimensiones. Tras llegar al aeropuerto Jorge Chávez, abordó otra aeronave y continuó su viaje hacia São Paulo, donde tiene previsto participar en una competencia.

LATAM informó que un vuelo a Brasil retornó a Lima por un imprevisto técnico

Aunque Baigorria no mencionó el nombre de la compañía aérea en su video, el creador de contenido Ric La Torre informó que se trataría del vuelo LA2424 de LATAM Airlines Perú, que cubría la ruta Lima-São Paulo.

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La aerolínea comunicó que una aeronave que se dirigía a Brasil tuvo que retornar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras detectarse un imprevisto técnico durante el trayecto. Según la empresa, el protocolo de seguridad incluyó el despliegue de las mascarillas de oxígeno.

“Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad, que incluyó el despliegue de las mascarillas de oxígeno”, indicó la compañía en el comunicado difundido sobre el incidente.

LATAM sostuvo que la tripulación cumplió los procedimientos establecidos y priorizó la seguridad de los pasajeros y del personal. Además, informó que las personas afectadas fueron trasladadas a otra aeronave para continuar hacia su destino.

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Alejandra Baigorria envío mensaje a Said a sus familiares durante terrible episodio en avión.

Baigorria confirmó que llegó a São Paulo después de abordar otro vuelo. Desde allí agradeció a quienes le escribieron tras ver las imágenes y admitió que el incidente cambió su forma de afrontar los viajes en avión. “Pensé lo peor”, sostuvo al resumir el temor que experimentó durante el retorno de emergencia a Lima.