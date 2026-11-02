Perú

En plena crisis de inseguridad, Indira Huilca anuncia que Ahora Nación evaluará propuesta de amnistía para Pedro Castillo

La congresista cuestionó que el proceso judicial contra el expresidente haya tenido serias deficiencias y recordó que la acusación penal fue modificada

La diputada de Ahora Nación anunció que su bancada evaluaría el proyecto a favor del golpista Pedro Castillo, y cuestionó proceso judicial en su contra. (Crédito: Canal N)
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La diputada Indira Huilca, integrante de la bancada Ahora Nación, señaló que su agrupación parlamentaria aún no ha fijado una posición sobre el proyecto de ley que propone una amnistía para el expresidente Pedro Castillo y otras personas procesadas por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. “Nosotros como bancada, primero vamos a discutir, como siempre, y luego de eso tomaremos una decisión”, declaró la legisladora, en diálogo recogido por Canal N.

Consultada sobre el fondo del asunto, Huilca evitó adelantar cuál será el sentido de su voto, aunque sí cuestionó el desarrollo del proceso judicial que derivó en la prisión preventiva del exmandatario. La parlamentaria sostuvo que la causa contra el golpista Pedro Castillo presentó “serias deficiencias” desde su inicio.

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Indira Huilca habla ante un micrófono junto a un retrato de Pedro Castillo y una protesta ciudadana con carteles contra las extorsiones
La diputada Indira Huilca aborda el proceso judicial contra Pedro Castillo y los reclamos ciudadanos frente a la criminalidad en el país. (Infobae Perú/Difusión)

Indira Huilca cuestiona proceso contra Pedro Castillo

“Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado, la verdad, con serias deficiencias en su proceso judicial. Ustedes vieron cómo se cambió la acusación penal que él inicialmente tuvo”, afirmó la legisladora, según consta en sus declaraciones a Canal N. La diputada remarcó que, a su criterio, nadie podría calificar ese proceso como “ejemplar”, aunque insistió en que la discusión sobre el proyecto de amnistía deberá darse primero al interior de su bancada antes de fijar una postura oficial.

La iniciativa legislativa, que plantea un perdón para el expresidente y para otras personas vinculadas al intento de cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de excepción, continúa en evaluación en el Parlamento sin que se conozca aún una fecha para su debate en el pleno.

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Fotografía dividida con Pedro Castillo con la banda presidencial a la izquierda y Sigrid Bazán con una chaqueta gris a la derecha
El expresidente Pedro Castillo y la legisladora Sigrid Bazán figuran en el marco del debate sobre un proyecto de amnistía en el Parlamento peruano. (Infobae Perú)

Diputada critica resultado contra inseguridad

En la misma intervención, Huilca cuestionó la ausencia de propuestas concretas del Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y las necesidades del sector Salud. La legisladora rechazó, además, que el oficialismo atribuya las demoras en la gestión a los límites que el Congreso impuso a las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

Según explicó, el Parlamento restringió el alcance de esas atribuciones tras considerar que algunos de los pedidos del Ejecutivo no correspondían a situaciones de urgencia real. “La urgencia tiene que ver con enfrentar a este Niño que va a ser un desastre climático y el cual no se está abordando con la seriedad que merece, y dos, la lucha contra la criminalidad”, sostuvo la diputada, en referencia al fenómeno de El Niño y a la seguridad pública como las dos prioridades que, a su juicio, el Gobierno no atiende con la urgencia necesaria.

Indira Huilca durante una sesión en el Congreso de la República
Indira Huilca durante una sesión en el Congreso de la República

¿Qué proyectos de ley presentó Ahora Nación?

Durante sus más de 100 días de trabajo en el Congreso bicameral, la bancada de Ahora Nación ha concentrado buena parte de sus iniciativas en cuestionar y buscar la derogación de las denominadas “leyes procrimen”. Sin embargo, más allá de esa agenda, ha presentado pocas propuestas concretas orientadas a enfrentar la criminalidad, el crimen organizado y la extorsión.

De acuerdo con el portal oficial del Congreso, estos son los proyectos de ley que presentó la bancada de oposición:

  • PL 00028-2026-2031-CD (12/08/2026): Modifica el Decreto Legislativo 1731 para fortalecer la prevención y sanción del delito de exigencia o requerimiento extorsivo.
  • PL 00051-2026-2031-CD (18/08/2026): Fortalece la lucha contra la criminalidad y modifica los artículos 51, 52-A y 55 del Código de Ejecución Penal.
  • PL 00124-2026-2031-CD (03/09/2026): Modifica la Ley de la Policía Nacional del Perú e incorpora causales de cese anticipado del comandante general de la PNP.
  • PL 00171-2026-2031-CD (09/09/2026): Fortalece la transparencia y meritocracia en los procesos de admisión a las escuelas de educación superior técnico-profesional de la PNP.
  • PL 00434-2026-2031-CD (24/09/2026): Fortalece la lucha contra el crimen organizado e incorpora la vigilancia aérea y el uso de naves no tripuladas como circunstancias agravantes en el Código Penal.
  • PL 00540-2026-2031-CD (06/10/2026): Modifica el Decreto Legislativo 1373 para fortalecer la autonomía, eficacia y garantías del proceso de extinción de dominio.

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