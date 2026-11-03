Omar Sánchez, ¿caso cerrado? Las preguntas que García Camader aún debe responder

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“Padre Omar Sánchez denunciado de abuso de joven vulnerable”, el 28 de abril de 2026 y “La corona de espinas del padre Omar Sánchez”, el 16 de mayo. Han sido dos artículos publicados en “Epicentro TV” que han suscitado un temblor importante en Perú. Presentaban el ascenso y la caída de un sacerdote que además de ser estrella mediática, sería un depredador sexual. Omar Sánchez y su sotana eran muy televisivos. No solo exhibía su gran espíritu caritativo sino que defendía causas imposibles como las del cardenal Juan Luis Cipriani o el caso Sodalicio. Sin excluir a la hoy presidenta, Keiko Fujimori. Alguien ha dicho que es otro juguete roto de la fama.

La narrativa del Padre Omar y sus amigos

El padre Omar Sánchez, sacerdote de la diócesis de Lurín (Perú), Presidente de la Asociación de las Bienaventuranzas y Secretario general de “Caritas Lurín”, el 27 de octubre de 2026 acaba de dar un comunicado en el Facebook de la Asociación de las Bienaventuranzas: todas las acusaciones en su contra son falsas.

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El padre Omar dice que no cometió ningún abuso sexual contra un adulto vulnerable. Su caso fue investigado en los últimos meses de la Fiscalía y en el Tribunal eclesiástico de su Diócesis y ambos lo archivaron porque no tenía ningún sustento.

Afirma también que no tiene y nunca tuvo una acusación ante ningún dicasterio del Vaticano. Él perdona a los que le hicieron mucho daño, a él y a su Asociación que atiende diariamente a más de 400 necesitados entre discapacitados, drogadictos y adultos mayores principalmente.

Sus aliados magnifican esta narrativa en redes: el sacerdote tan bueno y caritativo, que se desgasta por los pobres y que al mismo tiempo defiende la doctrina de la Iglesia contra sus enemigos comunistas y feministas ha sido víctima de una campaña de difamación de una periodista comunista y feminista. Pero todavía hay justicia en el Perú y en la Iglesia: después de seis meses de silencio y oración ha sido liberado de todo y hasta ha perdonado a sus enemigos. Solo falta que la Iglesia lo canonice.

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No se encontraron pruebas de un delito

Supongamos que lo declarado por el padre Omar acerca del archivo de su caso fuera verdad, aunque no ha presentado ningún decreto o prueba.

Para el delito del abuso sexual se necesita un victimario y una víctima, menor de edad o adulta vulnerable. En el caso del padre Omar no había víctima ni acusador. Solo un informe periodístico con pruebas documentales.

Por tanto, técnicamente no habría víctima, ni quien lo acuse de haber abusado sexualmente.

Se sabe que la madre de la presunta víctima presentó una acusación contra el padre Omar ante el Centro de Escucha de la Arquidiócesis de Lima. También se sabe que solo firmó ella y que luego retiró su firma cuatro meses después. Se retractó para proteger el nombre de la familia.

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Nueva imagen comprometedora complicaría la situación del padre Omar Sánchez. (Fotos: Epicentro Tv)

Lo sorprendente fue la declaración de la supuesta víctima, Nicolás, en una entrevista en el podcast “Gatos x Liebre”, el 16 de mayo del 2026: ahí reveló su identidad. “Ese en la foto soy yo”. En “Epicentro TV” se había publicado la foto cubriendo la identidad de la persona que yace con Omar Sánchez. Esta foto formaba parte de la denuncia que hizo la madre de la víctima.

Este día, Nicolás no solo reveló su identidad sino también la existencia de la denuncia, porque insistió que él no la firmó sino su mamá.

¿Qué más dijo en aquella entrevista? Que el Padre Omar no hizo nada malo con él. Más bien le ayudó mucho. Era como un padre para él. Le había llamado recientemente, pero sin presionarlo ni incitarlo a dar este testimonio en “Gatos x Liebre”. Nicolás daba libremente su testimonio ante Sebastián Blanco y Giuliana Caccia.

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Las investigaciones fiscales y las del tribunal eclesiástico de Lurín cayeron porque no hubo víctima. Aunque hay que agradecer a “Gatos x Libre” poder confirmar que sí hubo una denunciante que retractó. El padre Omar parecía salir bien librado de la acusación de abuso sexual.

Tal vez el padre Omar y Nicolás eran amantes

El amor homosexual entre dos adultos con consentimiento de ambos no es un delito en el código penal peruano.

En el derecho canónico no es así: es un pecado contra el sexto mandamiento. Hay que llevarlo al confesor. Y cuando se comete públicamente entre un clérigo con un adulto, además es delito.

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Para la Iglesia, un delito cometido en un lugar privado puede ser también público. Ocurre cuando se realiza de manera que será fácilmente divulgado. Será de conocimiento público, incluso con notoriedad. De hecho, ocurre cuando los amantes se intercambian mensajes de WhatsApp que acaban en otras manos o se fotografían durante el acto sexual.

Un pecado contra el sexto mandamiento no necesita una víctima. Aunque en este caso podría ser que sí la hubiera. Nicolás mismo se presentó en “Gatos X Liebre”. Le vimos y le oímos. Podría ser víctima porque hemos sabido que según la denuncia de su propia madre, él sería un adulto muy vulnerable. Presuntamente sería tóxico dependiente.

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Supongamos que no era víctima. Que Nicolás tuvo sexo consentido con el Padre Omar. Nicolás no sería víctima sino cómplice de un pecado de Omar que daña gravemente a la Iglesia por el escándalo público.

El causante del escándalo no es la prensa sino el clérigo. Y las pruebas, aunque desautorizadas por la mamá por su retractación cuatro meses después, deben de tomarse en cuenta. La Iglesia debe actuar de oficio. Porque ahora se trata de defenderla de los malos elementos del clero que usan su nombre y lugares para su lujuria.

Las pruebas para el pecado contra el sexto mandamiento

¿Hubo una relación homosexual consentida entre el Padre Omar y Nicolás? La acusación de la madre de Nicolas lo afirma contundentemente y muestra dos pruebas que luego serán confirmadas por su hijo:

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La foto donde se ve al padre Omar y a Nicolas acostados en una cama con el torso desnudo y abrazados. Fue anexada por la mamá en su acusación. El mismo Nicolás reconoce su existencia, pero minimiza su significado: era un abrazo casual, de amigos. Raro concepto de amistad, el del padre Omar. En la fotografía, los dos están con el torso desnudo, abrazados en una cama. Omar exhibe los mismos tatuajes que también vimos durante su campaña mediática de vacunación para el Covid-19. Para un clérigo esto es como mínimo inapropiado, pero no casual. Como lo es permitir que su amante se vista de sacerdote, como aparece Nicolás en otra fotografía. Unas cuatro capturas de pantalla de los chats en Whatsapp entre “Omarcito” y Nicolas. Es de suponer, que la Mamá hizo estas capturas, ya que los anexó como pruebas en su acusación. Los chats muestran que son pareja, se tratan con “mi amor” y tienen contenido explícito sexual. Nicolás: “Se puede saber donde estás???”. Omarcito: “estoy en tu corazón por siempre”. Nicolás: “Pero en mi cama, al menos esta noche, no vas a estar”.

Además, el padre Omar miente cuando dice que nunca hubo ninguna acusación contra él en ningún dicasterio vaticano. Sí la hubo. Es la acusación de la mamá, de seis páginas y diecinueve anexos con pruebas, con un encabezamiento en el que por error se hace referencia al Dicasterio para la Doctrina de la Fe pensando en la vulnerabilidad de Nicolás. Este dicasterio solo trata abusos de menores. Por otra parte, el mismo Nicolas dijo que identificó la firma de ella en este documento.

La denuncia contra Omar Sánchez sí ingresó en el Dicasterio para el Clero por las manos de Juan Carlos Cruz, periodista chileno, víctima de abuso sexual de Fernando Karadima y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Esta denuncia nunca llegó al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

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Por otra parte, se pierde su rastro tras el ingreso en el Dicasterio para el Clero. O la archivaron, al comprobar que la firmante había retirado su firma por escrito o, si se dieron cuenta de que el presunto delito era público, la reenviaron a la diócesis de Lurín. Lo más probable.

Juan Carlos Cruz había entrado en contacto con la mamá de la víctima a través de un familiar ligado al mundo del arte quien buscó a Diego Seyfarth, actor de la obra de teatro “San Bartolo”. Ello ocurrió cuando Cruz vino al Perú en febrero del 2022.

Esta denuncia de la mamá no sirvió para acusar al padre Omar de abuso sexual a un adulto vulnerable, porque la víctima lo negó. Sus motivos tenía, pero no eran la inocencia del padre Omar.

En cambio, esta denuncia sí sirve para acusar al famoso sacerdote de pecados contra el sexto mandamiento, por su publicidad con escándalo. En este caso Nicolás ya no sería víctima sino cómplice del pecado. No sería castigado, porque no es clérigo.

Las preguntas a García Camader

El obispo de Lurin, Carlos García Camader, es también presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. No obstante, el escándalo suscitado en Perú y en el extranjero, no ha publicado el decreto con que habría cerrado la investigación previa y archivado el caso de Omar Sánchez.

El 2 de mayo de 2026, el Obispo de Lurín solo informó que estaba en curso una investigación “a la luz de lo dispuesto por el motu proprio Vos estis lux mundi”. A mi entender solo investigaron el abuso sexual.

Mi pregunta es: si tenía noticia del delito contra el sexto mandamiento cometido públicamente por un clérigo suyo, es decir, con fotografías que se tomaron los mismos protagonistas y los whatsapps que intercambiaron, ¿por qué no lo ha investigado a fondo? Allí debería haber citado a Paola Ugaz como testigo para conseguir los elementos probatorios suficientes.

La periodista de investigación, Paola Ugaz, se enteró del tema a través de madres de familia que estaban organizando la formación de primera comunión de sus hijos en un colegio de Lima en el que se iba a sustituir a un sacerdote del Sodalicio por el padre Omar Sánchez.

García Camader no ha investigado estos hechos. Tal vez se le olvidó. ¿O tal vez quiso proteger a su sacerdote estrella de un escándalo?. El escándalo ya existe. Pero lo que hace García Camader sería otro delito: un abuso de poder. En este caso por encubrimiento.

Además, el actuar del Padre Omar calza perfectamente en un patrón del abuso sexual, que he investigado en mi libro.

Esta es mi teoría: el victimario logra enamorar a su víctima y ella le da su consenso para mantener relaciones sexuales. No entiende que este consenso era invalido, puede ser por la edad o por otra vulnerabilidad que disminuye su capacidad de consentir libremente. La victima defiende después a su amante, no lo siente como abuso sino como favor. Ella o sus familiares retiran la acusación y el abusador sale libre. Este patrón es bastante frecuente en el fenómeno del abuso sexual, incluso en casos de violencia familiar.

Tomando esto en cuenta, los voluntarios que trabajan en la Asociación de las Bienaventuranzas y los menores de edad que se atienden allí, todos ellos viven en un lugar inseguro y potencialmente peligroso. El padre Omar sigue siendo Secretario General de “Caritas Lurín”. El colmo. El obispo debe proteger a sus fieles con medidas de prevención. Me atrevo a sugerir algunas.

Posibles medidas de prevención

Por su vulnerabilidad, hay peligro para otros voluntarios, los 400 beneficiados de la Asociación de las Bienaventuranzas y todos los colaboradores de “Caritas Lurín”. Cualquiera de ellos podría ser persuadido por el padre Omar u otras autoridades de hacerles favores sexuales a cambio del trabajo o de la ayuda que reciben. Omar lo habría hecho con Nicolás.

Las pruebas documentales contra el padre Omar son suficientes para castigarlo. Su relación homosexual fue pública. El derecho canónico afirma que el clérigo “debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”. ¿Qué espera el Obispo de Lurín para castigar al Padre Omar?

Por otra parte, aunque en este episodio no se haya probado el abuso sexual a un adulto vulnerable, esto puede pasar en cualquier momento con otros. Es urgente que el obispo dicte medidas cautelares como estas:

No permitir que nadie pueda pernoctar en la casa parroquial, ni entrar en esta casa a solas, ni en otras casas privadas que pueda tener el padre Omar. No permitir que el Padre Omar ni ningún voluntario entreguen ayuda a solas en un lugar cerrado. Ejercer un control financiero efectivo sobre la asociación. Es cierto que el Padre Omar hace grandes obras benéficas pero en asociaciones civiles, donde mantiene todo el poder sin nadie que le controle. ¿Por qué no son obras parroquiales o diocesanas?. Removerlo inmediatamente de Secretario General de “Caritas Lurín”: las fotografías publicadas de la relación homosexual entre él y Nicolás no son la mejor carta de presentación. Investigar también si el padre Omar mantuvo relaciones homosexuales con adultos o incluso con menores antes de llegar a la diócesis de Lurín, cuando era religioso capuchino. ¿Carlos García Camader ha preguntado a la Orden Capuchina si el Padre Omar tuvo problemas cuando dirigió la Asociación Ciudad de los Niños de la Inmaculada? ¿El Obispo de Lurín dejará activada esta bomba antes de la visita del Papa León XIV a Perú?.

Reinaldo Nann (Reinaldo Nann)