Colegio de Ingenieros plantea una PMO Nacional para destrabar S/363 mil millones en obras al 2036: ¿qué sectores son críticos?

Perú ocupa el puesto 65 en infraestructura dentro del Ranking de Competitividad Mundial 2026 y acumula una brecha de 363 mil millones de soles.

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El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) propuso la creación de una PMO Nacional de Infraestructura Estratégica para priorizar, supervisar y destrabar proyectos de alcance nacional hasta 2036.

La iniciativa busca ordenar la cartera de obras y asegurar una gestión técnica de costos, plazos, riesgos y fuentes de financiamiento.

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La propuesta fue presentada por el decano del CIP Lima, Edwin Chavarri Carahuatay, durante la conferencia inaugural del Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines (CONIMERA) 2026, que se realizó en Chiclayo.

Perú ocupa el puesto 65 de 70 economías en infraestructura

Según el planteamiento, la oficina tendría a su cargo el seguimiento de las obras durante todas sus etapas, desde la planificación y la obtención de permisos hasta la ejecución, operación y mantenimiento. La medida forma parte de la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026-2036.

“El Perú necesita pasar de administrar proyectos aislados a gestionar sistemas de infraestructura”, sostuvo Chavarri. Añadió que una PMO permitiría convertir los planes de largo plazo en iniciativas maduras, con condiciones para su ejecución y resultados verificables.

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La seguridad energética integra la planificación estratégica para sostener los servicios básicos, la industria y el comercio.

La iniciativa se plantea en un escenario de rezago de infraestructura. De acuerdo con Chavarri, Perú ocupa el puesto 60 entre 70 economías en el Ranking de Competitividad Mundial 2026 y desciende hasta el lugar 65 en el indicador específico de infraestructura.

El decano recordó que el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad estimó una brecha histórica de alrededor de S/ 363 mil millones para el periodo 2019-2038. Esa falta de inversiones y proyectos ejecutados limita la conexión entre zonas productivas, eleva los costos logísticos y afecta el acceso a servicios.

En el sector transporte, el déficit llega a S/ 160.958 millones. Cerca del 90% de la carga nacional se traslada por carretera, una dependencia que, según el gremio, evidencia la necesidad de ampliar e integrar otras alternativas de transporte.

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La propuesta plantea una red ferroviaria de 20 mil kilómetros

El CIP Lima propone articular ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos dentro de un sistema multimodal. El objetivo es conectar los principales centros de producción con mercados internos, terminales marítimos y puntos de distribución.

La hoja de ruta contempla una red ferroviaria de aproximadamente 20 mil kilómetros, además de 9 mil kilómetros de carreteras de conexión, tres megapuertos, dos puertos de segundo nivel y una red de aeropuertos con distintas categorías.

El planteamiento también incluye el desarrollo de corredores logísticos que vinculen infraestructura de transporte, energía, producción agroindustrial y acceso al agua. Bajo esa perspectiva, la planificación dejaría de concentrarse en obras aisladas y buscaría integrar proyectos con impacto en varias regiones.

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La propuesta técnica incluye una red multimodal con 20 mil kilómetros de ferrocarriles, 9 mil kilómetros de carreteras y tres megapuertos.

Olmos figura como un eje para articular agua, energía y agroindustria

Chavarri mencionó el potencial de Lambayeque y el proyecto de Olmos como un caso que requiere coordinación entre distintos sectores. La primera etapa de esta iniciativa contempla una capacidad de riego de 43.500 hectáreas.

El decano sostuvo que el crecimiento de la zona depende de la articulación entre recursos hídricos, producción agroindustrial, energía y corredores logísticos. La propuesta de una PMO Nacional apunta a establecer prioridades y evitar que los proyectos se interrumpan o se reinicien con los cambios de gobierno.

La seguridad energética también forma parte de la hoja de ruta. El CIP Lima considera que un suministro eléctrico confiable resulta necesario para garantizar los servicios básicos, la actividad industrial y el comercio.

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El plan contempla tres fases hasta 2036. La primera, prevista entre 2026 y 2028, propone ordenar la cartera de inversiones, identificar activos críticos y preparar proyectos con estudios de ingeniería, permisos y financiamiento definidos. “El desarrollo de infraestructura estratégica no puede comenzar nuevamente con cada gobierno”, sentenció Chavarri.