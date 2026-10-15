Perú

Jely Reátegui enfrenta a ‘Cinesmero’ por sus críticas a Bruno Ascenzo: “Hay un ensañamiento personal”

La actriz rechazó que Hugo Lezama atribuya al director de ‘La Tribu’ la reducción de inversiones de Netflix y Movistar en producciones nacionales

Jely Reátegui defiende a Bruno Ascenzo y cuestiona los “factos” de ‘Cinesmero’
Jely Reátegui defiende a Bruno Ascenzo y cuestiona los “factos” de ‘Cinesmero’
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La actriz Jely Reátegui salió en defensa del director Bruno Ascenzo y cuestionó los comentarios del creador de contenido Hugo Lezama, conocido como ‘Cinesmero’, acerca de su influencia en la industria audiovisual peruana. Durante una conversación en el pódcast ‘Pitucos marrones’, la integrante del elenco de ‘La Tribu’ sostuvo que las afirmaciones del streamer representan un ataque personal contra el cineasta y rechazó que se le atribuyan decisiones empresariales de compañías como Netflix y Movistar.

“Han pasado unas cosas que tú debes saber, unas cosas horribles que no tienen sentido. He venido a desmentir las tres cosas que has dicho, no solo como actriz siendo dirigida por él, sino también como amiga, porque creo que es personal y me he picado, no me gusta”, expresó Reátegui en el espacio digital.

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La intervención de la actriz ocurrió luego de que Lezama difundiera críticas sobre las oportunidades profesionales que ha tenido Ascenzo y planteara que el director habría sido responsable de que algunas empresas dejaran de impulsar producciones de ficción en Perú. El debate se instaló mientras ‘La Tribu’, la nueva película dirigida por Ascenzo, continúa en cartelera nacional.

Jely Reátegui cuestionó los “factos” atribuidos a Bruno Ascenzo

Reátegui afirmó que el contenido difundido por ‘Cinesmero’ contribuye a que el público asuma como verdaderas afirmaciones que, según ella, no tienen sustento. La actriz mencionó el fenómeno de la posverdad para explicar cómo una versión difundida en redes puede instalarse aunque no esté respaldada por información comprobable.

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“Vi un video que me llegó al pincho, porque tú lanzas factos y la gente te cree. Pero también hay ese fenómeno de la postverdad donde tú dices una cosa y después la gente cree que esto es así y en verdad no ha sido así”, manifestó.

Bruno Ascenzo nos cuenta más detalle de su personaje en la película "Cosas de amigos". (Foto: Instagram)
Bruno Ascenzo es actor y director de cine. (Foto: Instagram)

La integrante del jurado de ‘Yo soy’ se refirió, en particular, a la posibilidad de responsabilizar a Ascenzo por el retiro de Movistar Series de la producción de ficción regional. “Dijiste que Movistar Series ya no hace ficción por su culpa. No me jodas, como si Bruno fuera la peor persona del Perú cuando hace un montón de cosas”, añadió.

Para Reátegui, las decisiones de inversión de empresas de alcance internacional no pueden atribuirse a un solo realizador. “Bruno es una más de las personas que está tratando de hacer que esta industria crezca, que no hay industria. Me parece bien pendejo adjudicarle la responsabilidad de que Movistar Series se fue a la quiebra y dejó de invertir en Latinoamérica”, señaló.

La actriz consideró que existe un ensañamiento contra el director

La defensa de Reátegui no se limitó a la discusión sobre el mercado audiovisual. La actriz afirmó que percibe un trato desproporcionado hacia el director y sugirió que parte de las críticas exceden la evaluación de sus proyectos.

Me molesta porque siento que es un ensañamiento personal. No puedo más con la rabia, estoy sobrevirada”, sostuvo. También planteó que Ascenzo recibe cuestionamientos relacionados con su orientación sexual. “Por más ‘blanco’ que sea Bruno, también representa una minoría, también es atacado por ser gay. Este país odia a los gays”, afirmó durante su intervención.

Reátegui aseguró que muchas críticas aparecen incluso antes de que el público vea las producciones de Ascenzo. “Cuando saca un producto, lo atacan sin verlo, lo atacan a él”, expresó.

La actriz integra el elenco de ‘La Tribu’, adaptación cinematográfica de la obra teatral escrita por Ítalo Cordano. La película reúne a Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Diego Pérez, Óscar Meza, Alejandro Villagómez y Luciana Arispe, entre otros intérpretes.

Alejandra Guerra, Nicolás Galindo y Jely Reátegui integran el elenco de la producción peruana
Alejandra Guerra, Nicolás Galindo y Jely Reátegui integran el elenco de la producción peruana

‘Cinesmero’ defendió su derecho a debatir las oportunidades en el cine peruano

Por su parte, Hugo Lezama sostuvo que sus comentarios no representan un rechazo a ‘La Tribu’ ni una descalificación absoluta contra Ascenzo. El creador de contenido planteó que el director ha contado con mayores facilidades que otros profesionales para desarrollar su carrera en el cine peruano.

“¿Es difícil reconocer que Bruno la ha tenido más fácil que el resto?”, expresó Lezama. El streamer cuestionó las diferencias de oportunidades que, a su juicio, enfrentan diversos realizadores para concretar sus proyectos.

Lezama también señaló que espera una discusión más amplia sobre las condiciones de producción, financiamiento y distribución en el cine nacional. En ese sentido, afirmó que sus observaciones apuntaban a la trayectoria y a las oportunidades del director, no necesariamente a la calidad de su más reciente película. “Cuando hablé de ‘La Tribu’ dije que me gustó”, aclaró.

‘La Tribu’ superó los 40 mil espectadores en su primer fin de semana

La controversia coincidió con el desempeño de ‘La Tribu’ en salas. La película registró 40 mil espectadores durante su primer fin de semana y se ubicó entre las cuatro cintas más vistas del país.

El filme lleva al cine la historia que antes convocó a más de 60 mil espectadores en el teatro. La trama gira alrededor de una reunión familiar que se descontrola cuando los hijos de una pareja llegan con sus respectivas parejas y reabren conflictos, secretos y diferencias acumuladas.

Ascenzo, quien también desarrolla una carrera como actor y director teatral, reconoció que las críticas forman parte del estreno de una película. Por lo que, resaltó, ya no le sorprede que los ataques lleguen cada vez que presenta una cinta.

La película suma al actor italiano Pietro Sarubbi, conocido por “La Pasión de Cristo”, al elenco de figuras peruanas.
La película suma al actor italiano Pietro Sarubbi, conocido por “La Pasión de Cristo”, al elenco de figuras peruanas.

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