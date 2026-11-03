¿Desde qué edad deben cepillarse los dientes los bebés y qué cantidad de pasta dental deben utilizar?

Un bebé con sus dientes de leche (AdobeStock)

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La higiene bucal durante los primeros años de vida es fundamental para prevenir las caries y favorecer el desarrollo adecuado de los dientes. Aunque muchas veces los padres consideran que la limpieza debe comenzar cuando los niños tienen varias piezas dentales, los especialistas recomiendan establecer este hábito desde la aparición del primer diente.

Los dientes de leche, pese a ser temporales, cumplen funciones importantes en la masticación, el desarrollo del habla y la conservación del espacio que ocuparán las piezas permanentes. Por ello, descuidar su cuidado puede ocasionar problemas que afecten la salud bucal de los menores.

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¿Desde qué edad deben cepillarse los dientes los bebés?

La limpieza debe comenzar desde la aparición del primer diente, aproximadamente a los seis meses de edad. Así lo explica Vanessa Bermúdez García, directora académica de la carrera de Odontología de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), quien advierte que uno de los errores más frecuentes de los padres es pensar que las piezas dentales temporales no necesitan cuidados porque serán reemplazadas.

Un adulto utiliza un cepillo de cerdas suaves para limpiar los dientes de leche de un bebé, promoviendo la higiene bucal desde una edad temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde que aparecen, hay que lavar, limpiar y agendar una cita con el odontopediatra”, señala la especialista.

Para realizar una higiene adecuada, la cantidad de pasta dental y el tipo de cepillo deben adaptarse a la edad del niño. Bermúdez detalla las siguientes recomendaciones:

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Entre los 6 meses y los 2 años: se debe utilizar un cepillo infantil de cabeza pequeña y cerdas muy suaves. La cantidad de pasta dental debe ser equivalente a un grano de arroz.

Entre los 3 y 6 años: los niños deben cepillarse al menos dos veces al día durante dos minutos. La cantidad de pasta aumenta hasta alcanzar el tamaño de una arveja y debe contener 1000 partes por millón (ppm) de flúor.

A partir de los 6 años: los menores pueden adquirir mayor autonomía durante el cepillado, pero todavía necesitan la supervisión de un adulto para asegurar una técnica adecuada. En esta etapa se recomienda mantener el uso de pasta dental con 1450 ppm de flúor.

La especialista recuerda que el acompañamiento de los padres es importante para establecer una rutina y garantizar que los niños realicen una limpieza correcta, especialmente durante los primeros años de vida.

¿Por qué es importante cuidar los dientes de leche?

Aunque eventualmente serán reemplazados por las piezas permanentes, los dientes de leche cumplen funciones esenciales durante el crecimiento infantil. Ayudan a conservar el espacio necesario para la salida de los dientes definitivos, permiten una adecuada masticación y contribuyen al desarrollo del habla y la pronunciación.

Por esta razón, la pérdida prematura o el deterioro de estas piezas puede ocasionar complicaciones en la salud bucal de los menores. La prevención y las consultas odontológicas permiten identificar posibles problemas antes de que aparezcan molestias.

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¿Qué hábitos pueden provocar caries en los niños?

La alimentación y algunas prácticas cotidianas pueden incrementar el riesgo de desarrollar caries durante la infancia. Según Bermúdez García, uno de los factores de riesgo es utilizar el biberón durante la noche, especialmente cuando el niño consume líquidos con azúcar y no recibe una adecuada higiene bucal posteriormente.

En cuanto al uso del chupón, la especialista aclara que no está directamente relacionado con la aparición de caries, salvo cuando contiene alimentos azucarados. Sin embargo, su utilización puede favorecer la aparición de maloclusiones, es decir, alteraciones en la alineación de los dientes.

¿Cuándo debe ser la primera visita al odontopediatra?

La prevención de los problemas dentales no tiene que esperar a que aparezca el primer diente. De acuerdo con la especialista, la orientación odontológica puede comenzar durante el embarazo, específicamente en el segundo trimestre, cuando las piezas dentales del futuro bebé se encuentran en formación.

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En esta etapa también es importante cuidar la salud bucal de la madre. La gingivitis y la periodontitis, enfermedades que afectan las encías, pueden aumentar el riesgo de partos prematuros o de bebés con bajo peso, advierte Bermúdez.

Finalmente, la especialista recomienda no esperar a que los niños presenten dolor o molestias para acudir al odontólogo. Las consultas preventivas permiten detectar problemas a tiempo, evitar tratamientos más invasivos y familiarizar a los menores con el cuidado de su salud bucal.