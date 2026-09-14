La inseguridad encierra a los peruanos: el 85% cambió sus hábitos nocturnos por miedo al crimen, alerta el BCP

Los homicidios y tentativas en Perú sumaron 1.866 casos entre enero y agosto, con una suba de 158 hechos en enero a 288 en julio.

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El 85% de los peruanos ha modificado sus hábitos nocturnos por temor a la delincuencia, según el Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. La encuesta de Ipsos, aplicada entre el 20 y el 23 de agosto de 2026 en zonas urbanas y rurales, estima que cerca de 22 millones de personas restringen sus salidas a partir de determinada hora.

El estudio, impulsado por el Banco de Ideas Credicorp, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Capital Humano y Social S.A., muestra que el temor al delito ya incide en decisiones cotidianas como visitar familiares, ir a restaurantes, hacer compras o utilizar el transporte público durante la noche.

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Dejar de salir, pagar taxi y viajar acompañado: así cambió la rutina por la inseguridad

Un 43% de los consultados señaló que procura no salir de su vivienda o de su barrio desde las 20:00, o incluso antes. Otro 42% afirmó que limita sus desplazamientos a partir de las 22:00. Las cifras reflejan que la percepción de inseguridad condiciona los horarios de una amplia mayoría de la población.

La restricción es más marcada en Lima, donde el 90% indicó que deja de salir a alguna hora de la noche por temor a la delincuencia. Casi uno de cada dos habitantes de la capital, el 49%, fija ese límite desde las 22:00, siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

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El 43% de los consultados evita salir de su vivienda o de su barrio desde las 20:00 y otro 42% limita sus desplazamientos desde las 22:00.

El impacto también alcanza al consumo. El 58% de los encuestados declaró que sale menos que hace un año debido a la inseguridad, una proporción que equivale a más de 15 millones de personas. En el nivel socioeconómico D, el porcentaje llega a 65%.

Los comercios, restaurantes y negocios de barrio figuran entre los espacios afectados por la reducción de las salidas. En el nivel socioeconómico C, la percepción de un efecto económico adverso pasó de 42% en 2025 a 56% este año, de acuerdo con el reporte.

La adaptación también se observa en el transporte. Entre quienes utilizan transporte público, 26% evita llevar objetos de valor y 24% prefiere viajar acompañado. Además, 16% cambió parte de sus trayectos a taxis o aplicativos, pese al mayor costo, mientras una proporción similar dejó de usar el transporte público por la noche.

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La extorsión se extendió a todo el país, mientras los presos por ese delito apenas aumentaron

El informe advierte que la extorsión dejó de concentrarse en la costa norte y pasó a tener presencia en todas las regiones. Frente a esa expansión, los autores cuestionan la respuesta estatal, en particular por la diferencia entre el crecimiento de las denuncias y el número de personas encarceladas por ese delito.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los internos por extorsión pasaron de 1.186 en diciembre de 2024 a 1.661 en junio de 2026. Es decir, hubo un aumento de 475 personas privadas de libertad en casi dos años. Si se toma como referencia 2017, el registro era de 1.314 presos por ese delito.

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Lima registró el mayor nivel de restricción nocturna, ya que el 90% de sus habitantes deja de salir a alguna hora por temor al delito.

En junio de 2026, los encarcelados por extorsión representaban el 1,6% de la población penitenciaria, compuesta por 106.209 internos. La proporción es similar a la que se registraba en 2016, aunque el delito tiene ahora una mayor dispersión territorial.

El reporte también midió la evolución del crimen violento mediante el Índice del Crimen y la Violencia (IDCV). Entre enero y agosto se contabilizaron 1.866 homicidios consumados y tentativas, con un incremento desde 158 casos en enero hasta 288 en julio.

La Libertad, Ica y Piura registraron las cifras absolutas más altas. Al ajustar los casos por población, Tumbes, Madre de Dios e Ica encabezaron el indicador. Quince provincias concentraron el 33% de los hechos registrados a nivel nacional.

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Las armas de fuego estuvieron presentes en 782 de los 961 homicidios y tentativas con información disponible entre enero y agosto, equivalentes al 81%. El documento también identificó 251 ataques contra transportistas, con 21 atentados con explosivos y 33 ataques con ráfagas de bala contra vehículos de transporte público hasta junio.