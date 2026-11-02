Perú Deportes

El gol de Maxloren Castro tras jugadón ante defensas en Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El extremo izquierdo destrozó la última línea de FC Cajamarca para, con ayuda de un rival, poner el segundo de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo

El delantero aumentó el marcador en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.
Guardar

Hizo lo que quiso. Maxloren Castro demostró que está en buen momento con Sporting Cristal y marcó el segundo gol del triunfo celeste ante el FC Cajamarca, por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1 2026.

La jugada comenzó luego de un ataque visitante que no tuvo un buen final y provocó la rápida salida el elenco celeste. Con el balón en los pies de Michael Hoyos, que recién había ingresado al campo en reemplazo de Hernán Barcos, el ataque se inclinaba por el lado derecho, hasta que el argentino decidió cambiar de lado hacia Castro.

PUBLICIDAD

Cuando la redonda cayó en los pies de Maxloren comenzó la magia. Chiche para un lado, chiche parta el otro y su marcador Meza nunca se enteró que es lo que debía hacer para detener su avance.

Finalmente, el extremo celeste ensayó un fuerte remate que, para suerte suya y de su equipo (suerte de campeón, tal vez), el tiro chocó en el defensor Suárez que descolocó en Medina para marcar el parcial 2-0 para el conjunto local.

Catarata de goles

Lo que vino luego fue una verdadera catarata de goles lo que Sporting Cristal le propinó a un débil FC Cajamarca. Y es que los celestes terminaron con un 5-0 a favor para recuperar el liderato del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, en un partido disputado en el estadio Alberto Gallardo. Los cinco goles llegaron en el segundo tiempo, con anotaciones de Martín Távara, Maxloren Castro, Luis Iberico y Juan Manuel Cuesta, más un autogol de Yordi Vílchez.

PUBLICIDAD

El primer tiempo fue un callejón sin salida. Sporting Cristal dominó el trámite y generó las ocasiones más claras —entre ellas un gol anulado a Luis Iberico por posición adelantada en el minuto 30 y una chance desperdiciada por Hernán Barcos en el 43—, pero FC Cajamarca aguantó el cero con orden.

Fuerza vencedora

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

El complemento fue otra historia. A los 52 minutos, Barcos controló en el área y cedió para Martín Távara, quien definió con zurda prolija en la base del poste para abrir el marcador. El ‘Pirata’ no anotó, pero fue el arquitecto del 1-0.

El segundo gol llegó a los 62 minutos. Maxloren Castro arrancó por izquierda, entró al área con carácter y su remate se desvió en la defensa para terminar adentro. El 2-0 terminó de romper a FC Cajamarca.

A los 67 minutos, Luis Iberico tomó el relevo. El delantero resolvió de manera individual: se sacó a dos rivales dentro del área y definió para el 3-0. Cuatro minutos después, Miguel Araujo remató desde el área y el balón chocó en Yordi Vílchez para meterse en su propio arco. Goleada, 4-0.

El quinto llegó a los 88 minutos. Juan Manuel Cuesta ganó en velocidad a la defensa visitante y definió con frialdad para cerrar una tarde redonda de los ‘celestes’.

Con este resultado, Sporting Cristal llegó a 31 puntos y recuperó la cima del Torneo Clausura, igualado en unidades con Sport Huancayo pero por encima en diferencia de goles. Universitario de Deportes, con 30 puntos y un partido menos, acecha de cerca.

Para FC Cajamarca, la derrota agrava una situación ya delicada. El equipo norteño suma apenas 11 puntos en 14 partidos y se mantiene en zona de descenso, con una racha de cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos.

El técnico Roberto Mosquera volvió a demostrar que Sporting Cristal tiene argumentos para pelear el título hasta el final del Clausura. La goleada ante un rival directo en la lucha por la permanencia no solo suma tres puntos: también manda un mensaje al resto de la tabla en un tramo decisivo de la temporada.

Temas Relacionados

Maxloren CastroSporting CristalFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

El zaguero habló tras la victoria rosada ante Cusco FC y aseguró que el plantel porteño tiene todo para sorprender al líder en su propio estadio, pese a que él mismo no podrá estar en el campo de juego

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

El organismo regulador del fútbol peruano formalizará el proceso contra el entrenador de Alianza Lima en las próximas horas. El argentino tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos y podría perderse el tramo final del Torneo Clausura 2026

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con este resultado en el Estadio Alberto Gallardo, el equipo de Roberto Mosquera recuperó el liderato con mejor diferencia de gol que Sport Huancayo. Eso sí, debe esperar el partido pendiente entre Universitario y Sport Boys

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

Los ‘rimenses’ se hartaron de incomodar el área visitante y transformaron el asedio en una anotación a partir de la implicancia del ‘Pirata’. El 1-0 fue obra del mediocentro de zurda prolija

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargado con diversos compromisos en la Liga 1, Serie A, la Champions League asiática, así como otros campeonatos

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

Alcalde de Tacna pierde los papeles e insulta a congresistas en reunión: “Ustedes son votos por accidente”

Keiko Fujimori sobre el combate a la criminalidad: “Ya no vamos a esperar más, vamos a hacer uso legítimo de la fuerza”

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

Rebeca Escribens llama celosa a Ana Paula Consorte tras su mensaje de Halloween sobre los falsos

Magaly Medina habla de su autoestima en televisión: "En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba"

Allison Pastor deja claro que no volverá a Esto es Guerra tras lesión en el programa: “Es un proceso largo”

Monserrat Seminario confirma que vive con su nueva pareja en España y Melcochita le da su bendición: “La hace feliz”

DEPORTES

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo