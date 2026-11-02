Perú

Chats de la diputada Catherine Palomino revelan presuntas exigencias de Pedro Castillo para colocar trabajadores en su despacho

Un exasesor entregó las comunicaciones a la fiscalía y denunció un presunto cobro de comisiones a alcaldes a cambio de gestionar proyectos de presupuesto

Chats de Whatsapp de la diputada Catherine Palomino revelarían una supuesta injerencia del golpista Pedro Castillo en las contrataciones de su despacho congresal. (Crédito: Panorama)
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Mensajes de WhatsApp difundidos por el programa Panorama exponen un presunto esquema de control del expresidente Pedro Castillo, actualmente detenido, sobre el despacho congresal de la diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino. Según el programa, Castillo exigía la designación de personal de su confianza y la rotación periódica de trabajadores como condición para mantener el respaldo político a la legisladora.

Las comunicaciones forman parte de un chat grupal denominado “Despacho CPC”, que Palomino reconoció administrar en una entrevista con la periodista Milagros Leiva. El material fue entregado por Marco Paliza, exasesor y excolaborador cercano de la congresista, quien afirmó estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía sobre los hechos.

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Fotografía de una mujer con blusa naranja, un recuadro circular con un hombre de traje azul y una captura de pantalla de mensajes de texto
La congresista Catherine Palomino y el expresidente Pedro Castillo figuran junto a mensajes sobre presuntas presiones para la designación de personal en el Congreso de Perú.

Presuntos cobros indebidos y vínculo con Pedro Castillo

Las revelaciones se suman a una denuncia previa difundida por Panorama, que acusó a Palomino de mochasueldo y de interesarse de manera conveniente en la promoción de obras a cambio de un porcentaje de dinero. El reportaje sostiene que la diputada respondió con insultos a esas acusaciones, lo que motivó una nueva entrega con comunicaciones adicionales.

En uno de los mensajes citados, la legisladora escribió a su equipo: “Soliciten la visita del Papa al presidente Castillo. Ellos se conocieron. ¿Se puede hacer algo así?”. El pedido, según el programa, buscaba utilizar al papa León XIV para favorecer la situación judicial del expresidente, a quien Castillo habría “ungido” para obtener el escaño que hoy ocupa Palomino.

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Catherine Palomino

Cupos laborales exigidos desde Barbadillo

Los chats muestran que Castillo exigía la rotación de trabajadores cada tres meses en el despacho de Palomino para colocar a personas de su elección. La diputada escribió al grupo: “Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres. No sé ni cómo decirle que no”. En otro mensaje agregó: “Me ha hecho sentir bien mal porque me dijo que estaba igual o peor que todos. Que me acuerde por quién llegué”.

Paliza relató a Panorama que la propia congresista le explicó el mecanismo: “Ese entonces me decía: ‘¿Sabes qué, Marco? Estoy pensando intercambiarte a otro despacho’”. El exasesor añadió que la rotación respondía a presiones de una persona identificada en los chats como Castillo, según consta en las comunicaciones obtenidas por el programa.

Chats de WhatsApp que apuntan a un presunto pacto entre la diputada Catherine Palomino y el presidente Pedro Castillo para negociar puestos de trabajo.

Vacancia presidencial y choques con su bancada

El material revela que, a 17 días de la juramentación del 28 de julio, Palomino ya planteaba la salida de la jefa de Estado. El 14 de agosto escribió: “Suspensión por incapacidad. Incapacidad para gobernar”. El 5 de septiembre insistió: “A estas alturas, ya se debería hablar de suspender a la presidenta por incapacidad para gobernar”, y ordenó a su equipo adelantarse a otra congresista: “Chicos, lunes a primera hora, vacancia a la inepta de la K. Antes que nos gane es Vieta”.

Los mensajes también muestran fricciones internas con Juntos por el Perú, bancada a la que Palomino se refirió como “la desbancada”. La diputada expresó además malestar hacia el vocero Ernesto Zunini, al punto de instruir a su equipo: “Hacer llegar por escrito al flamante vocero Zunini para la participación del día jueves”.

Catherin Palomino

Interés en la Comisión de Presupuesto y autoridades locales

Entre los objetivos del despacho, los chats señalan la prioridad de obtener representación en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Un asesor escribió al grupo: “Uno de nuestros objetivos es lograr representación en la mesa directiva y en comisiones estratégicas, teniendo como prioridad la Comisión de Presupuesto”.

Paralelamente, Palomino solicitó en reiteradas ocasiones un directorio con los números de alcaldes y presidentes de comunidades campesinas de Huancavelica. Paliza vinculó este pedido a un presunto cobro de comisiones por la gestión de proyectos: “El negocio acá en el Congreso es así: vienen alcaldes o gobernadores regionales a pedir presupuesto donde ya tienen su proyecto. Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros nos cae un porcentaje”.

Composición con una mujer que habla por micrófono, un logotipo circular y una oficina donde un hombre con el rostro difuminado lee documentos
La congresista Catherine Palomino afronta acusaciones de un exasesor sobre presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho en el Parlamento de Perú.

El programa indicó que los chats difundidos corresponden únicamente al grupo de WhatsApp que la propia diputada administra junto a su equipo y que forman parte de la evidencia entregada por su exasesor a las autoridades.

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