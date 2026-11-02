Perú

Red de ciberdelincuentes habría ejecutado 111 fraudes en siete países y utilizado cuentas bancarias peruanas para mover el dinero

La Fiscalía identificó transferencias de dinero presuntamente obtenido mediante phishing y su posterior conversión en activos virtuales

'Los Cyber Fake del Oriente' habría realizado 111 operaciones de phishing contra víctimas de siete países. Entre los territorios identificados figuran Francia, Alemania y Reino Unido.
'Los Cyber Fake del Oriente' habría realizado 111 operaciones de phishing contra víctimas de siete países. Entre los territorios identificados figuran Francia, Alemania y Reino Unido.
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Una investigación contra el cibercrimen internacional permitió identificar una presunta red que utilizaba cuentas bancarias peruanas para recibir dinero procedente de fraudes informáticos cometidos contra víctimas de distintos países. Las pesquisas apuntan a un circuito que incluía transferencias, retiros de efectivo y adquisición de criptomonedas para movilizar los fondos.

El caso involucra a ciudadanos investigados por su presunta participación en una organización dedicada a realizar operaciones fraudulentas mediante técnicas digitales. Entre los países afectados figuran Francia, Alemania y Reino Unido, de acuerdo con la información difundida sobre las diligencias policiales y fiscales.

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La intervención estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, en coordinación con la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú. El operativo incluyó acciones simultáneas en distintos puntos de Lima y Callao.

Las autoridades investigan el presunto uso de empresas fachada y plataformas de intercambio de activos virtuales para recibir y movilizar el dinero sustraído. La pesquisa comprende los movimientos bancarios atribuidos a los implicados y los dispositivos tecnológicos incautados durante los registros domiciliarios.

Dos investigados permanecen detenidos y un ciudadano chino está no habido

La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro consiguió la detención preliminar por siete días de Miguel Apagueño, conocido como ‘Charapa’, y Sharon Ventura, alias ‘Ñañita’. Ambos son investigados por su presunta participación en una organización criminal dedicada al fraude informático.

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En el mismo caso figura el ciudadano chino Lin Jiang, quien permanece no habido. Las autoridades buscan determinar su participación en las operaciones financieras detectadas durante las investigaciones.

Como parte de las diligencias, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron cuatro allanamientos en inmuebles ubicados en el Callao, San Martín de Porres, Rímac y Jesús María. Durante las intervenciones, los agentes incautaron teléfonos celulares y tarjetas SIM que serán sometidos a las evaluaciones correspondientes.

Red habría realizado 111 operaciones de phishing contra víctimas de siete países

La policía ha desmantelado una peligrosa red internacional de ciberdelincuentes conocida como 'Cyber Fake del Oriente', que logró estafar más de 230.000 dólares a través de sofisticadas técnicas de phishing y transferencias internacionales. Latina Noticias

De acuerdo con la información policial difundida sobre el caso, la organización denominada ‘Los Cyber Fake del Oriente’ habría ejecutado 111 operaciones de fraude informático mediante la modalidad de phishing.

Esta técnica consiste en utilizar mensajes, páginas web o comunicaciones fraudulentas para obtener información confidencial de las víctimas, como contraseñas y datos bancarios. Con esos accesos, los responsables pueden realizar operaciones sin autorización de los titulares de las cuentas.

Las pesquisas identificaron víctimas en siete países. Entre los territorios afectados aparecen Francia, Alemania y Reino Unido. El dinero obtenido mediante estas operaciones habría sido transferido posteriormente a cuentas bancarias en Perú.

Empresa fachada recibió más de 231 mil dólares de origen ilícito

Uno de los movimientos financieros bajo investigación corresponde a una cuenta bancaria a nombre de Negocios Huayaba E.I.R.L., empresa que, según las pesquisas, habría servido como fachada para recibir fondos procedentes de las actividades fraudulentas.

Miguel Apagueño habría facilitado esta cuenta para captar más de 231.969 dólares estadounidenses. Posteriormente, el dinero habría sido retirado en efectivo y distribuido mediante transferencias a otros investigados por montos superiores a los 36.000 dólares.

Los investigadores buscan establecer el recorrido de estos recursos y determinar la participación de cada uno de los implicados en las operaciones financieras. La utilización de cuentas de terceros constituye uno de los aspectos centrales de las diligencias fiscales.

Binance figura en la ruta del dinero transferido por los investigados

Otro elemento identificado por la Fiscalía corresponde a la adquisición de activos virtuales con los fondos obtenidos mediante los presuntos fraudes. Según las investigaciones, el dinero fue destinado de manera inmediata a la compra de criptomonedas en Binance.

Las operaciones se habrían realizado a nombre de Sharon Ventura Ortiz y Lin Jiang. Esta modalidad forma parte de la ruta financiera que las autoridades buscan reconstruir para establecer el destino de los recursos y verificar los movimientos atribuidos a los investigados.

La conversión de dinero en activos virtuales también forma parte de las pesquisas sobre los mecanismos utilizados por la presunta organización para movilizar los fondos entre distintas cuentas y plataformas.

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