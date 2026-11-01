Balacera cerca del parque El Bosque dejó cinco heridos entre Surco y San Juan de Miraflores

Un tiroteo es registrado en una calle de San Juan de Miraflores. Cámaras de seguridad captaron el momento en que personas huyeron del lugar durante los disparos. El hecho dejó un saldo de cinco heridos que fueron trasladados a centros de salud, además de daños por impactos de bala en vehículos de la zona. Peritos y agentes policiales llegaron al sector para iniciar las pericias correspondientes según informó el programa 24 Horas de Panamericana Tv.

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Cinco personas resultaron heridas durante una balacera ocurrida en la calle Los Eucaliptos, cerca del parque El Bosque, en la zona limítrofe entre San Juan de Miraflores y Santiago de Surco. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si el ataque respondió a un ajuste de cuentas o a un enfrentamiento entre los presentes.

El hecho ocurrió la noche del jueves 29 de octubre, cuando varias personas se encontraban reunidas en la vía pública. Según las primeras diligencias, dos sujetos efectuaron disparos contra el grupo. Parte de los atacados habría respondido, lo que derivó en un intercambio de balas que alarmó a los residentes de los alrededores.

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Peritos de Criminalística recogieron más de 30 casquillos de bala en la zona, aunque las pesquisas posteriores elevaron el número de proyectiles hallados. Un vehículo estacionado recibió varios impactos. Cuatro heridos fueron llevados al Hospital María Auxiliadora y una quinta víctima fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa. Su estado de salud permanecía bajo evaluación.

Una cámara de seguridad registra a un hombre en la calle Los Eucaliptos durante un tiroteo que dejó cinco personas heridas entre San Juan de Miraflores y Santiago de Surco.

Dos transeúntes habrían quedado atrapados durante el ataque

Las primeras versiones policiales señalan que al menos dos de los heridos no formaban parte del grupo contra el que se dirigió el ataque. Ambos habrían circulado por el lugar cuando se produjo la balacera y resultaron alcanzados por proyectiles en medio del tiroteo.

Una grabación de seguridad registra el paso de una furgoneta tras el tiroteo en San Juan de Miraflores que causó heridas a cinco personas.

Los agentes buscan determinar cuántas personas participaron en el ataque, quiénes realizaron los disparos y si existía una disputa previa entre los involucrados. La revisión de cámaras de seguridad instaladas en viviendas y comercios cercanos forma parte de las diligencias para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables.

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Vecinos de la calle Los Eucaliptos indicaron que en el sector son frecuentes las reuniones nocturnas para consumir bebidas alcohólicas. También afirmaron que estos encuentros persisten pese al estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que permite reforzar los operativos policiales y el apoyo de las Fuerzas Armadas en zonas consideradas críticas.

Una cámara de vigilancia registra la calle de San Juan de Miraflores donde un ataque a tiros dejó cinco personas heridas.

Lima y Callao concentran una parte relevante de las denuncias por delitos

La balacera se produjo en un contexto de preocupación por la inseguridad en la capital peruana. La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), registró que el 26% de los habitantes de Lima Metropolitana y Callao de 15 años a más fue víctima de un delito en el semestre móvil comprendido entre febrero y julio de 2025.

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Una cámara de seguridad capta a varias personas durante una balacera en San Juan de Miraflores que causó heridas a cinco personas y que investiga la policía.

El robo o intento de robo de dinero, cartera o teléfono celular fue el delito de mayor incidencia entre las personas encuestadas. El indicador refleja situaciones de victimización declaradas por la población y no equivale al total de denuncias recibidas por las comisarías o el Ministerio Público, debido a que una parte de las víctimas no acude a las autoridades.

Los registros policiales también muestran la presión que enfrenta la capital. La Defensoría del Pueblo informó que Lima concentró el mayor volumen de denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales entre 2019 y 2024, con más de 1,2 millones de casos acumulados. La concentración poblacional, la actividad económica y la expansión urbana inciden en esa cifra.

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La carrocería de un automóvil presenta un orificio de bala tras un tiroteo que dejó cinco heridos en el distrito de San Juan de Miraflores.

La victimización en Perú superó el 25% de la población urbana

A escala nacional, la inseguridad se ha mantenido entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. De acuerdo con cifras oficiales difundidas por el Gobierno a partir de información del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, la tasa de victimización llegó a 25,2% durante 2025, frente al 27,1% registrado el año anterior.

El parabrisas posterior de un automóvil presenta impactos de bala tras un tiroteo que dejó cinco personas heridas en el distrito de San Juan de Miraflores.

Ese indicador considera a la población urbana de 15 años a más que declaró haber sufrido algún delito durante los 12 meses previos a la encuesta. La reducción interanual no elimina la percepción de riesgo: el mismo reporte oficial señaló que el 83,9% de la población percibía inseguridad en su entorno durante 2025.

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La extorsión y el sicariato se han convertido en delitos de atención prioritaria para las autoridades. El Congreso informó que el Sistema de Denuncias Policiales registró 20.705 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, un aumento de 28,8% frente al mismo período de 2024. Los datos no incluyen los casos que no son denunciados por temor a represalias.

Un reportero entrevista a un vecino en la calle Los Eucaliptos de San Juan de Miraflores tras un ataque armado que dejó cinco heridos.

El Gobierno reforzó controles penales, operativos e investigaciones por extorsión

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM. La norma otorgó a la PNP el control del orden interno con respaldo de las Fuerzas Armadas y creó un Comando de Coordinación Operativa Unificada para articular acciones con autoridades locales, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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Entre las medidas anunciadas figuran requisas en establecimientos penitenciarios, la incautación de teléfonos y tarjetas SIM, el desmontaje de antenas ilegales y restricciones a las comunicaciones ilícitas desde las cárceles. El objetivo es limitar las operaciones de las organizaciones que utilizan llamadas, mensajes y cuentas bancarias para exigir pagos a comerciantes, transportistas y empresarios.

Autoridades policiales investigan este hecho criminal que afectó a vecinos de San Juan de Miraflores. (Composición: Infobae Perú)

El Gobierno también creó el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, que reúne a entidades del sistema de justicia para priorizar investigaciones y procesos por extorsión, sicariato, secuestro y otros delitos vinculados. En el caso de la balacera en el límite de San Juan de Miraflores y Surco, la investigación policial deberá establecer si existió una conexión con estas modalidades criminales o si se trató de una disputa entre los participantes.

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