Perú

Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: ¿A qué hora abren y cierran las puertas?

Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, conversó con Infobae Perú y pidió revisar el horario y la puerta consignados en cada boleto digital, ya que nadie podrá ingresar al recinto después de esa hora

Multitud sentada en sillas frente a un estrado blanco con una cruz elevada bajo un cielo despejado
Foto de archivo de miles de asistentes se congregaron frente al altar instalado en la Base Aérea Las Palmas en Lima durante la misa papal de 2018. (Andina)
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Faltan 10 días para que el papa León XIV vuelva al Perú y miles de fieles se preparan para asistir a la misa que encabezará en la Base Aérea Las Palmas. Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, explicó a Infobae Perú los horarios de ingreso, los documentos requeridos y las restricciones para acceder a la ceremonia.

Los asistentes a la misa del papa León XIV, programada para el lunes 16 de noviembre, podrán acceder al recinto desde las 22:00 del domingo 15, pero el ingreso quedará cerrado a las 8:00 del día de la ceremonia.

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El director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima pidió a los fieles revisar con atención la información que reciban en su entrada digital. El ticket indicará la puerta y el horario asignados a cada persona.

“Que las puertas estén abiertas desde las diez de la noche no significa que todos van a ingresar a esa hora”, precisó Dioses. Por ello, los asistentes deberán respetar el turno que figure en su boleto para evitar confusiones y aglomeraciones.

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¿A qué hora se cerrará las puertas de la Base Aérea Las Palmas?

Dioses explicó que el acceso al recinto se cerrará de forma definitiva a las 8:00. “Después de las ocho de la mañana no se permitirá el ingreso”, afirmó.

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La medida responde a los protocolos establecidos para el traslado y la llegada del pontífice. El Arzobispado prevé que León XIV realice un recorrido en papamóvil dentro de la Base Aérea Las Palmas, antes de la misa, prevista para las 10:00.

“Después de las ocho de la mañana no se permitirá el ingreso y esto obedece estrictamente a temas de protocolo propios del traslado y la llegada del Santo Padre”, señaló el representante del Arzobispado.

El recorrido también contempla el saludo del papa a las autoridades presentes, aunque todavía quedan detalles por definir con la comisión de avanzada del Vaticano.

El Obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías (d), habla en una rueda de prensa este lunes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El Obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías (d), habla en una rueda de prensa este lunes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

¿Estará permitido el ingreso de bebidas, alimentos y sillas plegables?

El director de Comunicaciones del Arzobispado indicó que los fieles podrán llevar bebidas embotelladas, alimentos empaquetados y snacks en cantidades moderadas. La autorización considera que habrá varias horas de espera entre el inicio de los accesos y la misa.

Los adultos mayores y las mujeres embarazadas podrán ingresar con sillas plegables pequeñas. La organización también anunció puntos de hidratación, atención médica y centros ambulatorios. Dioses recomendó a los asistentes usar bloqueador y gorra ante las altas temperaturas.

No se habilitarán estacionamientos en el recinto. El Arzobispado pidió utilizar transporte público para reducir la congestión vehicular, ante una asistencia prevista de más de un millón de personas. Asimismo, se espera un trabajo conjunto con la ATU para contar con buses ese día.

Papa León XIV CRÉDITOS AFP
Papa León XIV CRÉDITOS AFP

Cinco recomendaciones de salud

Los asistentes a la misa deberán planificar su llegada y atender las indicaciones de seguridad dentro de los recintos habilitados. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió una serie de pautas ante la concentración de fieles prevista para la ceremonia.

  1. Planifica tu traslado y usa transporte público. Revisa con anticipación los horarios, accesos y restricciones dispuestos para el evento. Las autoridades recomiendan evitar el uso de vehículos particulares para reducir la congestión en las zonas cercanas.
  2. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Al ingresar, ubica las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y los espacios seguros. En caso de sismo, mantén la calma, resguárdate en una zona segura interna y evacúa de manera ordenada cuando termine el movimiento.
  3. Asegura un punto de encuentro con tus acompañantes. Las familias y grupos deben acordar previamente un lugar de reunión ante una separación o emergencia.
  4. Protégete del sol y mantente hidratado. Lleva gorro, bloqueador, lentes de sol, polo de manga larga de algodón y calzado cómodo. Indeci aconseja portar agua en botella descartable y alimentos ligeros, además de identificar los puntos de hidratación y atención médica.
  5. Respeta el aforo y las zonas asignadas. Ingresa solo con ticket o acreditación, evita bloquear pasadizos y no intentes acceder a áreas restringidas o con exceso de público.

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