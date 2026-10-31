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¿Vas al baño con el celular? Este mal hábito también puede afectar tu salud por estas razones

El celular se ha convertido en un compañero incluso al momento de ir al baño, pero esta costumbre aparentemente inofensiva podría tener más consecuencias para tu salud de las que imaginas.

Uso del celular en el baño
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Llevar el celular al baño se ha convertido en una costumbre para quienes aprovechan esos minutos para revisar sus redes sociales, responder mensajes o mirar videos. Aunque parece una práctica inofensiva, utilizar dispositivos electrónicos mientras se permanece sentado en el inodoro puede hacer que las personas pierdan la noción del tiempo y prolonguen innecesariamente su estancia en el servicio higiénico.

Esta conducta no solo puede interferir con la evacuación intestinal, sino que también favorece la exposición a bacterias y puede contribuir a problemas de salud cuando se permanece demasiado tiempo sentado. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que superar los 10 minutos en el inodoro utilizando celulares o videojuegos puede ocasionar complicaciones como hemorroides, estreñimiento y debilitamiento del suelo pélvico.

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¿Por qué llevar el celular al baño es un mal hábito?

El principal problema de utilizar el celular mientras se está en el inodoro es la distracción que genera. Al concentrarse en la pantalla, una persona puede permanecer sentada durante más tiempo del necesario sin advertir cuánto ha transcurrido.

El doctor Arturo Vargas, médico internista del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, explicó en una entrevista pasada, que esta costumbre puede interferir con el proceso de evacuación intestinal.

“El celular o los videojuegos pueden hacer que perdamos la noción del tiempo, y en algunos casos, no llegamos a completar el acto de la defecación, lo que provoca que se posponga y genera estreñimiento”, afirmó el especialista.

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A esto se suma un problema de higiene. Según Vargas, permanecer demasiado tiempo en el baño puede resultar antihigiénico debido a la acumulación de bacterias. Además, los celulares que se llevan al servicio higiénico pueden entrar en contacto con superficies contaminadas y transportar esos microorganismos a otros ambientes.

Es decir, el dispositivo que utilizaste mientras estabas sentado en el inodoro puede terminar sobre la mesa donde comes, en tu cama o en cualquier otro espacio de uso cotidiano, trasladando gérmenes que podrían ingresar a tu organismo.

¿Qué problemas de salud puede ocasionar permanecer demasiado tiempo en el inodoro?

Ilustración de una persona con camiseta verde sentada en un inodoro que sostiene un rollo de papel higiénico junto a un basurero.
Una persona permanece sentada sobre un inodoro con los brazos cruzados y sostiene un rollo de papel higiénico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

EsSalud advirtió que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro puede favorecer distintas complicaciones. Entre las consecuencias mencionadas por el especialista se encuentran:

Hemorroides

Permanecer sentado durante muchos minutos en el inodoro puede dificultar la circulación sanguínea en la zona anal y favorecer la aparición de hemorroides. Estas pueden aumentar de tamaño y ocasionar inflamación y sangrado.

Trombosis

El médico también mencionó la congestión venosa que afecta a los miembros inferiores. En pacientes con várices, especialmente mujeres, pueden formarse coágulos que ocasionan hinchazón y dolor en las piernas.

Calambres

Permanecer sentado durante periodos prolongados y bajo presión puede reducir la circulación sanguínea y favorecer la aparición de calambres, debido a la disminución de la actividad vascular y neurológica.

Debilitamiento del suelo pélvico

El suelo pélvico está formado por músculos que sostienen órganos como la vejiga y el recto. Según el especialista, permanecer sentado durante largos periodos puede debilitar progresivamente esta musculatura y favorecer problemas como la incontinencia urinaria y el prolapso.

¿Cómo evitar este mal hábito al ir al baño?

Para prevenir estas complicaciones, el especialista recomendó modificar algunas costumbres durante la evacuación intestinal. Entre sus principales indicaciones figuran:

  • Evitar llevar el celular, videojuegos u otros dispositivos que puedan generar distracción.
  • Lavarse bien las manos después de utilizar el servicio higiénico para prevenir la contaminación y posibles infecciones.
  • Mantener las piernas en un ángulo de 90 grados al sentarse en el inodoro.
  • Beber suficiente agua durante el día.
  • Consumir frutas y verduras para favorecer el tránsito intestinal.
  • Acudir al baño tan pronto como aparezca el estímulo de evacuar, sin postergarlo.

El especialista aclaró que algunas personas con hipertensión, problemas de movilidad o estreñimiento pueden necesitar más tiempo en el inodoro debido a sus condiciones particulares. Por ello, es importante considerar las circunstancias de cada paciente.

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