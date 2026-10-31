Perú

Cyber Wow 2026: ¿Cómo identificar enlaces falsos antes de realizar pagos por compras en internet?

El phishing puede reproducir tiendas y servicios de reserva para obtener información personal, números de tarjeta y códigos de seguridad de los usuarios

En los estudios de ATV Noticias Edición Matinal, se aborda el tema de la seguridad en el comercio electrónico durante las jornadas del Cyber Wow. El presentador entrevista a Andrés Laffaire, subgerente de marketing de Mercado Libre, quien detalla medidas para evitar fraudes digitales, tales como permanecer dentro de las plataformas oficiales, revisar los correos electrónicos de confirmación y desconfiar de solicitudes de pago externas.
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Las compras en plataformas internacionales durante el Cyber Wow 2026, previsto entre el 2 y el 5 de noviembre, pueden exponer a los usuarios a fraudes a través de sitios que imitan a comercios conocidos y mensajes que apelan a la urgencia de las ofertas. Fredy Alvarado, director de la Maestría en Gestión de la Ciberseguridad y Privacidad de ESAN, advirtió que los delincuentes aprovechan la presión de las promociones para obtener información bancaria y credenciales de acceso.

Los descuentos de 40% o 50%, la financiación sin intereses y los anuncios que prometen precios disponibles por pocos minutos forman parte de los recursos utilizados para captar potenciales víctimas. El objetivo es que el comprador decida rápido, antes de comprobar si el enlace, la tienda o el medio de pago son legítimos.

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Buscan hackearte emocionalmente para que caigas en esa oferta”, explicó Alvarado. La promesa de un beneficio inmediato puede reducir la atención sobre detalles como la dirección web, la identidad del remitente o las condiciones de una operación. Esa reacción abre la puerta a mecanismos de fraude que apuntan a vaciar cuentas, utilizar tarjetas sin autorización o tomar control de perfiles digitales.

Tarjeta bancaria bajo un escudo translúcido, teléfono móvil con notificación en pantalla y computadora portátil sobre un escritorio blanco.
Una tarjeta bancaria protegida junto a un teléfono con alertas y una computadora ilustran protocolos de seguridad en transacciones electrónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enlaces de WhatsApp y SMS pueden llevar a páginas que imitan marcas conocidas

Uno de los métodos más frecuentes es el phishing, una técnica que suplanta la identidad de una empresa, entidad financiera o plataforma digital para obtener datos personales. Los estafadores crean portales parecidos a los originales, con logotipos, imágenes de productos, formularios de pago y mensajes de atención al cliente que buscan transmitir confianza.

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Comprueba que la tienda en la que estás comprando figura en la página de Cyber Days o Cyber Wow.
Comprueba que la tienda en la que estás comprando figura en la página de Cyber Days o Cyber Wow. Foto: UCSP

El uso de inteligencia artificial elevó el nivel de esas imitaciones. Los errores ortográficos, las traducciones deficientes o los diseños rudimentarios ya no son las únicas señales de alerta. Una página falsa puede replicar con precisión la apariencia de una tienda reconocida, incluir fotografías reales y ofrecer descuentos que parecen coherentes con una campaña comercial.

Los mensajes distribuidos por WhatsApp, SMS, correo electrónico o redes sociales suelen incluir un enlace directo a la supuesta promoción. Alvarado recomendó no acceder a tiendas, plataformas de reservas ni servicios de pago desde esos vínculos. La alternativa es escribir la dirección oficial en el navegador o abrir la aplicación legítima que ya está instalada en el teléfono.

Pantalla de portátil con la dirección bookingc.com y un icono de alerta roja, una mano en el teclado y un teléfono móvil al fondo.
Un usuario navega en un sitio web apócrifo con una dirección alterada que suplanta la identidad de la plataforma Booking.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista mencionó que las búsquedas en internet pueden ayudar a identificar portales validados y certificados digitales, aunque esa revisión no garantiza por sí sola que una operación sea segura. Una plataforma puede sufrir una intervención temporal y los delincuentes también pueden usar dominios parecidos al original, con cambios mínimos en una letra, un signo o la extensión de la dirección.

Las páginas que se presentan como servicios de compras, alojamiento o envíos concentran parte de los intentos de engaño. Entre los nombres que pueden ser usados para estas maniobras figuran Amazon, Alibaba, AliExpress, Temu, Shein y Booking.com. La presencia de una marca conocida en un mensaje no confirma que el contenido provenga de esa empresa.

Cyber Wow 2022.
Cyber Wow 2026: 6 recomendaciones para realizar una compra online segura. (Foto: Captura)

En España se conocieron casos de usuarios que llegaron a sus alojamientos luego de pagar una reserva y descubrieron que el hospedaje no existía o que sus nombres no aparecían en el registro. En Perú, también hubo denuncias de personas que alquilaron una casa de playa y, al llegar, encontraron a otros clientes con reservas para el mismo inmueble. En varios de esos episodios, el contacto inicial ocurrió por canales ajenos a las plataformas oficiales.

Un teléfono inteligente, una computadora portátil con un portal web, una tarjeta bancaria, una señal triangular de alerta y un candado abierto.
Un teléfono móvil y una computadora portátil recrean el mecanismo de fraude digital mediante enlaces fraudulentos que suplantan a tiendas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarjetas con límites y alertas inmediatas para reducir las pérdidas

La descarga de aplicaciones desde enlaces compartidos también implica un riesgo. Una herramienta que aparenta pertenecer a una plataforma de comercio electrónico o de reservas puede dirigir al usuario hacia formularios falsos y capturar claves, números de tarjetas o códigos de verificación. La recomendación es instalar aplicaciones únicamente desde las tiendas digitales formales de cada sistema operativo.

El momento de pago requiere una revisión adicional. Ingresar los datos de una tarjeta de crédito o débito, incluido el código de seguridad del reverso, puede tener consecuencias si el sitio no es confiable. “Es un tremendo riesgo”, sostuvo Alvarado sobre la entrega de esa información en páginas cuya procedencia no fue verificada.

El gasto promedio por consumidor también registró un crecimiento significativo durante la campaña del CyberWow.
El gasto promedio por consumidor también registró un crecimiento significativo durante la campaña del CyberWow. Foto: Conecta

Las tiendas oficiales suelen utilizar pasarelas de pago, sistemas que procesan la transacción sin que el comercio acceda de forma directa a los datos de la cuenta bancaria. Servicios como PayPal incorporan mecanismos de cifrado para resguardar esa información. Aun así, el uso de una pasarela no reemplaza la necesidad de comprobar que el usuario se encuentra en el portal oficial y no en una copia diseñada para recolectar datos.

Entre las medidas sugeridas está activar las compras por internet solo al momento de realizar una operación y deshabilitarlas después. También resulta conveniente utilizar una tarjeta con un límite específico para transacciones digitales o una cuenta separada de los fondos principales. De ese modo, una eventual filtración de credenciales puede tener un impacto económico menor.

Cyber Day y Cyber Wow se realizará este mes| Andina
Cyber Day y Cyber Wow se realizará este mes| Andina

Los usuarios pueden solicitar a sus bancos topes para compras en el extranjero o por internet. Si una operación supera ese monto, la entidad puede rechazarla o requerir una verificación adicional. Las notificaciones inmediatas por WhatsApp, SMS o aplicaciones bancarias permiten detectar movimientos no reconocidos antes de que se acumulen nuevos cargos.

Según cifras atribuidas al Ministerio Público, entre enero y julio se registraron más de 29 mil denuncias por estafas digitales, un promedio cercano a 130 casos diarios. El volumen de reportes muestra la exposición de los consumidores en períodos de alta actividad comercial, cuando las promociones multiplican los mensajes, los enlaces y las oportunidades para que una oferta falsa parezca real.

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