¿Silencios que hablan? El 80% de las comunidades en Perú cree que las mineras solo dialogan bajo presión social

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El sector minero del Corredor Central del Perú enfrenta una reputación deteriorada entre las comunidades de Cerro de Pasco, La Oroya y Carhuamayo, según un estudio realizado en abril de 2025 por la agencia Realidades.

La investigación, presentada en el foro Reputation Day 2026, midió la percepción de los residentes a través de tres indicadores: transparencia, legitimidad y credibilidad.

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El estudio, conducido por Luis Avellaneda Ulloa, Director Gerente de Realidades, concluye que la reputación minera en el Corredor Central se encuentra en una etapa de aproximación muy limitada con la población. El 47,75% de los encuestados declaró no haber recibido información de las empresas del sector.

Más de 1 de cada 4 personas nunca accedió a ningún canal de comunicación minera. Quienes sí recibieron información la valoraron positivamente en un 86,21%, lo que indica que el problema central es el alcance, no el contenido.

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Transparencia: la mitad sin información

La brecha comunicacional se profundiza según la localidad. En La Oroya, el 52,24% de los consultados declaró no haber recibido información del sector, y solo el 65,6% de quienes sí accedieron la consideró pertinente, la proporción más baja del corredor. En Carhuamayo, el 50% tampoco recibió comunicaciones.

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La frecuencia del contacto agrava el panorama. En La Oroya y Carhuamayo predomina el contacto anual, mientras que en Cerro de Pasco y entre los jóvenes de 26 a 35 años la comunicación es más reciente: el 57,9% de ese grupo reportó recibir información cada uno o dos meses.

En contraste, el 47,6% de los adultos de 46 a 55 años y el 44,4% de los mayores de 56 concentran sus contactos con la minería en una sola comunicación al año. Un líder local consultado en el marco del estudio señaló que “la información no respondía a las verdaderas preocupaciones de la comunidad”.

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Legitimidad: aceptación económica, no social

El 48,3% de los encuestados considera que las actividades mineras no están alineadas con los valores de su comunidad. El rechazo es más pronunciado en Carhuamayo (77,8%) y La Oroya (65,7%), mientras que en Cerro de Pasco baja al 42,86%, localidad con mayor convivencia histórica con la actividad extractiva.

A pesar de ese rechazo, el 54% de los encuestados sostuvo que las empresas deberían seguir operando, aunque los datos por localidad muestran una fractura interna: en Cerro de Pasco el respaldo llega al 59%, en Carhuamayo al 43% y en La Oroya apenas al 6%.

La demanda social predominante es el acceso a servicios básicos de agua potable y salud, citada por el 62,5% de los consultados. Le siguen el apoyo al empleo y el emprendimiento (25,8%) y la mejora de infraestructura urbana (19,5%).

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Sobre el cumplimiento ambiental, el 53% de la población considera que las empresas no respetan las normas vigentes. Esa percepción alcanza el 88,9% en Carhuamayo y el 67,2% en La Oroya.

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Credibilidad: promesas percibidas como incumplidas

El indicador de credibilidad registra los niveles más críticos. El 63,8% de los encuestados afirmó que las empresas mineras no actúan con coherencia entre lo que comunican y lo que hacen. La percepción de incoherencia asciende al 84,1% en La Oroya, al 76,5% en Carhuamayo y al 62,4% en Cerro de Pasco.

Alrededor del 80% de los entrevistados expresó desconfianza basada en la percepción de compromisos no cumplidos, escasa interacción continua y ausencia de respuesta a acuerdos previos.

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En cuanto al vínculo directo, el 59,05% declaró que los representantes empresariales nunca se comunicaron con ellos. Solo el 5,78% afirmó conocer a algún representante del sector. El 80% de los consultados indicó además que el diálogo con las empresas solo ocurre bajo presión social o mediática.

El dato

El trabajo de campo se realizó en abril de 2025 en tres localidades del Corredor Central: Cerro de Pasco (59.000 habitantes, minería polimetálica activa de plata, zinc, plomo y cobre), La Oroya (24.400 habitantes, sede de un complejo metalúrgico de larga trayectoria industrial) y Carhuamayo (6.827 habitantes, sin minería activa y con antecedentes de minería artesanal o de pequeña escala).

La muestra incluyó 315 personas de Cerro de Pasco, 67 de La Oroya y 18 de Carhuamayo, todas mayores de 18 años. El universo abarcó líderes comunitarios y empresariales, periodistas y población en general, complementado con más de 20 entrevistas semiestructuradas a referentes políticos y sociales de la zona.