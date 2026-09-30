Minería peruana: cuando la tecnología deja de ser una promesa y se convierte en una necesidad

Una vasta operación minera a cielo abierto en Perú muestra maquinaria pesada y trabajadores en un paisaje andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hablar del futuro de la minería en el Perú ya no significa hablar únicamente de nuevos proyectos, inversión o exploración. Significa también hablar de tecnología, inteligencia artificial, productividad, seguridad y, sobre todo, de la capacidad que tenemos como industria para incorporar nuevas herramientas sin perder de vista el conocimiento y la experiencia de las personas.

El Perú cuenta con una importante riqueza de recursos naturales y una larga tradición minera. Pero el desafío actual es lograr que ese potencial se traduzca en operaciones cada vez más eficientes, seguras y sostenibles. En ese proceso, la tecnología tiene un papel fundamental.

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Un ejemplo de esta evolución se encuentra en la perforación. Hoy estamos viendo la llegada al país de equipos capaces de alcanzar profundidades superiores a los 3,000 metros, una capacidad que hasta hace poco estaba concentrada principalmente en mercados como Estados Unidos, Canadá y Australia. Que el Perú pueda incorporar este tipo de tecnología es una señal de cómo la industria local está avanzando y adoptando soluciones que responden a operaciones cada vez más complejas.

No se trata únicamente de contar con equipos más sofisticados. La verdadera transformación ocurre cuando la tecnología permite tomar mejores decisiones, reducir tiempos, optimizar recursos y hacer más eficiente cada etapa de un proyecto de exploración.

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Un yacimiento minero a cielo abierto expone sus terrazas de extracción e infraestructura en la cordillera andina durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, la inteligencia artificial empieza a ocupar un espacio cada vez más relevante. En la exploración minera, por ejemplo, puede contribuir al análisis de información y ayudar a los equipos geológicos a determinar si resulta conveniente continuar o detener una perforación. Esto puede traducirse en un mejor uso de los recursos y en una reducción de costos asociados a actividades que no necesariamente conducirán a los resultados esperados.

Sin embargo, incorporar inteligencia artificial no significa reemplazar el conocimiento humano. En minería, la experiencia de los profesionales continúa siendo indispensable. La tecnología puede procesar grandes cantidades de información y encontrar patrones, pero la interpretación, el criterio técnico y el conocimiento adquirido en campo siguen siendo fundamentales para tomar decisiones.

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Vista general de la mina de cobre de Quellaveco, propiedad de Anglo American, en Perú, imagen obtenida por Reuters el 26 de abril de 2024. Anglo American/Imagen facilitada a través de REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO.

Por eso, uno de los principales retos que enfrenta el sector no es solamente tecnológico: es también de talento. A medida que llegan nuevos equipos, herramientas digitales y sistemas basados en inteligencia artificial, necesitamos profesionales capaces de comprenderlos, operarlos e integrarlos a las dinámicas reales de una operación minera.

La minería que viene necesitará ingenieros, geólogos, técnicos y especialistas con nuevas competencias, pero también profesionales que conozcan profundamente el terreno y los desafíos particulares de operar en el Perú. La combinación de experiencia y nuevas capacidades será determinante para la minería peruana.

También debemos entender que la innovación no puede desligarse de la sostenibilidad. Una minería más tecnológica debe buscar no solo una mayor productividad, sino también procesos más eficientes, seguros y responsables con el entorno. Las nuevas herramientas pueden contribuir a optimizar el uso de recursos, reducir intervenciones innecesarias y mejorar la planificación de las operaciones.

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Una mina de cobre a cielo abierto en Perú muestra maquinaria pesada en operación junto a lingotes de oro y plata, con gráficos financieros ascendentes que indican el auge del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este proceso, los espacios de encuentro de la industria adquieren especial importancia. EXPOMINA PERÚ 2026, realizada del 9 al 11 de septiembre en Lima, fue un ejemplo de ello. El evento reunió a empresas, proveedores, profesionales y especialistas vinculados con la cadena minera, y puso sobre la mesa temas como automatización, digitalización, minería inteligente e innovación tecnológica.

Más allá de la exhibición de maquinaria y soluciones, este tipo de encuentros permite algo que la industria necesita cada vez más: generar conversaciones entre quienes desarrollan tecnología, quienes la utilizan y quienes tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar los proyectos mineros. La organización de EXPOMINA reportó más de 1,250 stands y la participación de delegaciones internacionales, además de espacios técnicos y empresariales.

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Ese intercambio es valioso porque la innovación no ocurre de manera aislada. Una nueva tecnología necesita dialogar con las necesidades concretas de las operaciones; las empresas necesitan conocer las soluciones disponibles; los profesionales requieren actualizar sus conocimientos; y los proveedores deben entender los desafíos que enfrenta cada proyecto.

Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo del Ingemmet, sostuvo que el escaso porcentaje del territorio explorado pone en evidencia el amplio potencial geológico que aún conserva el Perú. Foto: Kunakair

El Perú tiene la oportunidad de seguir avanzando en esa dirección. La incorporación de equipos de mayor capacidad, el uso de inteligencia artificial para el análisis de información y la búsqueda de procesos de perforación más eficientes muestran que la transformación ya está en marcha.

Pero para que ese avance sea sostenible en el tiempo necesitamos mirar más allá de la tecnología. Debemos invertir también en capacitación, fortalecer el talento especializado y generar espacios donde empresas, profesionales, proveedores, academia y otros actores puedan compartir conocimiento y construir soluciones.

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La minería peruana tiene frente a sí una oportunidad importante: aprovechar la tecnología para hacer mejor lo que ya sabemos hacer, pero también para transformar la manera en que exploramos, planificamos y desarrollamos nuestros proyectos.

La tecnología puede ser el acelerador. La inteligencia artificial, una herramienta cada vez más poderosa. Pero serán el conocimiento, la experiencia y el talento de las personas los que finalmente permitan convertir esa innovación en resultados concretos para la minería y para el Perú.