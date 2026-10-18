Señor de los Milagros: ¿Cuáles son los milagros que se le atribuyen al Cristo de Pachacamilla?

Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV

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Cada octubre, el Señor de los Milagros vuelve a recorrer las calles de Lima entre miles de fieles que acompañan la imagen del Cristo Moreno. La devoción, una de las expresiones católicas con mayor convocatoria en el mundo, se remonta al siglo XVII y tiene su origen en un mural pintado sobre un muro de adobe en el barrio de Pachacamilla. Para sus seguidores, la supervivencia de esa pared frente a sucesivos terremotos fue la prueba de una protección que atravesó generaciones.

La imagen fue pintada por un esclavo de origen africano en una zona donde residían personas esclavizadas y libertas. Con el paso de los años, el mural se convirtió en punto de reunión para quienes acudían a rezar frente a la representación de Cristo crucificado. Aquella pared, levantada con adobe, adquirió una importancia que superó los límites del vecindario después de que Lima padeciera una serie de desastres naturales.

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El primero de ellos ocurrió el 13 de noviembre de 1655, cuando un terremoto destruyó buena parte de Lima y el Callao. Iglesias, viviendas y edificios públicos sufrieron daños, pero el muro de Pachacamilla permaneció en pie. La resistencia de la pintura quedó asociada desde entonces a un hecho extraordinario para los creyentes. La imagen también sobrevivió a los terremotos de 1687 y 1746, episodios que consolidaron la devoción popular hacia el Cristo Moreno.

Una persona toca la imagen del Señor de los Milagros junto a cirios encendidos y telas moradas en el Santuario de Las Nazarenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mural de Pachacamilla sobrevivió a tres terremotos que marcaron a Lima

La permanencia del muro no fue el único episodio que alimentó el culto. En 1671, autoridades locales ordenaron borrar o derribar el mural al considerar que las reuniones de devotos provocaban desórdenes. De acuerdo con los relatos transmitidos por la tradición religiosa, quienes recibieron la tarea no lograron cumplirla. Algunos habrían sentido temor ante la imagen; otros, una súbita reverencia que les impidió iniciar los trabajos.

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Una recreación visual ilustra la permanencia del muro de adobe con la pintura del Señor de los Milagros en medio de las ruinas causadas por los terremotos del periodo virreinal en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo año se registró uno de los casos más citados por los fieles como el primer milagro documentado del Señor de los Milagros. El protagonista fue Andrés de León, aunque ciertas crónicas lo nombran como Antonio León. Era el vecino encargado de cuidar la pintura, que ya mostraba signos de deterioro, y padecía un tumor maligno que los médicos consideraban terminal. Tras orar ante el mural, afirmó haberse recuperado de la enfermedad.

Varios devotos rezan ante la pintura del Señor de los Milagros conservada en pie sobre un muro de adobe tras un terremoto en la Lima virreinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terremoto del 28 de octubre de 1746 terminó de convertir la imagen en un símbolo central para una ciudad marcada por la destrucción. Aquel sismo fue el más devastador en la historia de Lima y afectó también al puerto del Callao. La tradición sostiene que, durante una procesión con una réplica del Cristo Moreno, la tierra dejó de temblar. Para los devotos, la supervivencia del muro y el cese de los movimientos sísmicos reforzaron el vínculo entre la imagen y la protección frente a las tragedias.

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El terremoto de 1746 impulsó la construcción del santuario de Las Nazarenas

Después del desastre de 1746, la devoción se expandió por distintos sectores de Lima. La imagen dejó de ser una referencia de Pachacamilla para convertirse en una presencia religiosa ligada a la reconstrucción de la ciudad y a la esperanza de sus habitantes. El culto dio lugar a la construcción de la Iglesia de las Nazarenas, que con el tiempo se consolidó como el principal santuario del Señor de los Milagros.

Una recreación ilustra el muro con la pintura del Señor de los Milagros en pie tras los sismos coloniales de Lima, rodeado por escombros, velas encendidas y flores moradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las procesiones de octubre reúnen a personas que acuden con hábitos morados, velas, flores y peticiones escritas. Entre las fechas de mayor convocatoria está el 28 de octubre, jornada que recuerda el terremoto de 1746 y la conservación del muro con la imagen. Para muchos fieles, el recorrido representa una promesa cumplida, una súplica por la salud de un familiar o una forma de agradecer una recuperación que atribuyen a la intercesión del Cristo Moreno.

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Una multitud de fieles acompaña y eleva en hombros la réplica de la imagen del Señor de los Milagros, antes de la construcción de su anda, durante un recorrido procesional en Lima. (Biblioteca Nacional del Perú)

La devoción también se mantuvo ligada a relatos personales de sanación. Uno de los más conocidos corresponde a Rosa Angélica Castro, cuya recuperación fue difundida en Lima en 1920. La joven, integrante de una familia modesta, había sido sometida a dos operaciones y quedó inmovilizada de ambas piernas por causas que los médicos no pudieron establecer. Su estado limitó su vida cotidiana y llevó a su madre a buscar consuelo en el templo.

Rosa Angélica Castro y los relatos de curación asociados al Cristo Moreno

Durante el segundo día de las andas de octubre de 1920, Rosa Angélica Castro y su madre ingresaron al Templo de la Encarnación para rezar ante la imagen. La joven permanecía en silla de ruedas y acudió con la expectativa de pedir por su salud. Según el relato conservado por los devotos, esperó hasta que la multitud se retiró y entonces sintió una conmoción física que cambió su condición.

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Un esclavo africano pinta la figura del Señor de los Milagros sobre un muro de adobe rodeado por personas que iluminan el espacio con velas y faroles en Pachacamilla en 1651. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Castro dejó la silla, se puso de pie y caminó dentro del templo. Ella y su entorno interpretaron la recuperación como una respuesta a sus plegarias y a la misericordia del Señor de los Milagros. El caso pasó a integrar una larga lista de testimonios vinculados a la imagen, aunque la Iglesia católica distingue entre las manifestaciones de fe popular y los procesos formales necesarios para reconocer un milagro.

Una composición fotográfica representa la devoción global al Señor de los Milagros frente a la decisión de no realizar la tradicional levantada mundial en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de los siglos, los fieles han atribuido al Cristo Moreno curaciones de enfermedades graves, la recuperación de personas desahuciadas, protección durante crisis familiares y ayuda ante situaciones económicas adversas. La devoción del Señor de los Milagros se extendió fuera del Perú junto con las comunidades migrantes, que organizaron procesiones y celebraciones en distintos países. Cada octubre, la imagen conserva su lugar como referencia religiosa y cultural para quienes encuentran en aquel muro de Pachacamilla una historia de resistencia, fe y memoria colectiva.

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