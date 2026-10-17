Iglesia del Señor de los Milagros: horarios de misa, confesiones, visitas y atención

El segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros se realizará este domingo 18 de octubre. La imagen partirá a las 6:00 del Santuario de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana, Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.
El Santuario de Las Nazarenas, principal templo de devoción al Señor de los Milagros, concentra durante octubre una parte central de las actividades religiosas del Mes Morado en el Cercado de Lima. El recinto recibe a fieles y visitantes para participar de misas, confesiones, momentos de veneración y recorridos por el museo dedicado a esta tradición.
La iglesia se encuentra en el jirón Huancavelica 515, cerca de la avenida Tacna. Su atención varía según el día de la semana y se amplía durante octubre, cuando miles de personas llegan al centro histórico para acompañar las celebraciones vinculadas con la imagen del Cristo de Pachacamilla.
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Quienes planeen acudir deben considerar que los horarios pueden modificarse ante procesiones, celebraciones litúrgicas especiales o disposiciones de seguridad. Durante el Mes Morado, el santuario abre sus puertas desde temprano y prolonga su actividad hasta la noche.
Historia del Santuario y Monasterio de las Nazarenas en el centro de Lima
El origen del Santuario y Monasterio de las Nazarenas está ligado a la devoción por la imagen del Señor de los Milagros, pintada en el siglo XVII en un muro de adobe ubicado en la zona de Pachacamilla. La representación sobrevivió a los terremotos que afectaron Lima, hecho que fortaleció el culto entre la población.
Las religiosas nazarenas asumieron un papel central en la conservación de la imagen y en el desarrollo de las celebraciones que cada octubre reúnen a fieles procedentes de diversos distritos de Lima y otras regiones del país. El templo se convirtió en el punto de partida y retorno de las principales procesiones.
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La iglesia también funciona como espacio de oración durante el resto del año. Fuera de octubre, la atención regular de lunes a viernes es de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Los sábados atiende entre las 7:00 a. m. y el mediodía, además de las 4:00 p. m. a las 8:00 p. m.
¿A qué hora abre la Iglesia de las Nazarenas para los fieles y visitantes?
Durante octubre, el horario del santuario se extiende para responder a la mayor afluencia de devotos. La atención comienza minutos antes de las 6:00 a. m. y se mantiene hasta el término de la misa de las 9:00 p. m., de acuerdo con la programación difundida para el Mes Morado.
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De lunes a viernes, el horario ampliado suele comprender desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Los sábados, el recinto atiende desde las 7:00 a. m., con una pausa al mediodía en la programación regular y extensión nocturna durante octubre. Los domingos abre desde las 6:00 a. m.
Para evitar inconvenientes, los asistentes deben tomar en cuenta que las celebraciones litúrgicas, las procesiones y las actividades de veneración pueden ordenar el ingreso de forma distinta. En fechas de mayor convocatoria, el acceso depende de la capacidad del templo y de las indicaciones del personal del santuario.
Horarios de misas, confesiones y atención en el Mes Morado
Las misas en Las Nazarenas se celebran desde las 6:15 a. m. y se distribuyen a lo largo de la mañana, la tarde y la noche. La programación puede variar según el día, por lo que se recomienda revisar los anuncios del santuario antes de acudir, en especial durante las jornadas procesionales.
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Las confesiones se realizan en la Capilla de la Reconciliación. En octubre, este servicio atiende de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., con sacerdotes disponibles para los fieles que buscan recibir el sacramento durante su visita al templo.
La veneración presencial de la imagen tiene una franja diferenciada. El ingreso para esta actividad está previsto entre las 2:30 p. m. y las 4:00 p. m., conforme a las disposiciones del Museo del Señor de los Milagros y de la organización del santuario. Los horarios pueden estar sujetos a cambios en días de procesión.
Ubicación y cómo llegar a la Iglesia del Señor de los Milagros
El Santuario de Las Nazarenas está ubicado en jirón Huancavelica 515, Cercado de Lima, a pocas cuadras de la avenida Tacna y de otros puntos del centro histórico. La zona cuenta con rutas de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Alfonso Ugarte, Emancipación y Abancay.
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Las personas que lleguen en transporte público pueden descender en los paraderos cercanos a la avenida Tacna y continuar a pie hacia el jirón Huancavelica. Durante octubre, las calles aledañas registran restricciones de tránsito por los recorridos de las andas y por la concentración de visitantes.
Quienes se movilicen en vehículo particular deben considerar que el entorno del santuario tiene vías estrechas, estacionamiento limitado y cierres temporales. La recomendación es prever tiempo adicional para el traslado y seguir las rutas autorizadas por las autoridades locales en los días de procesión.
Recorrido virtual y servicios pastorales del santuario limeño
El templo cuenta con alternativas para quienes no pueden acudir de manera presencial. Las actividades del Mes Morado, las misas y otros momentos de oración se transmiten a través de los canales digitales vinculados con la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y Nazarenas TV.
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El Museo del Señor de los Milagros complementa la visita al santuario. Su horario habitual es de martes a sábado, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. En octubre amplía la atención de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. El ingreso general tiene un costo de S/ 5.
Además de las celebraciones eucarísticas, el santuario ofrece espacios de confesión, acompañamiento espiritual y veneración de la imagen. La programación de octubre incluye transmisiones diarias y celebraciones especiales, por lo que los fieles pueden seguir los anuncios oficiales antes de organizar su visita al centro de Lima.
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