Papa León XIV en Perú: Conoce las acciones que se han desplegado para recibir al sumo pontífice que incluyen simulacro, operativos de salud y seguridad

Reporte informativo de 24 Horas sobre el avance de los preparativos para la visita papal en Perú. Monseñor Guillermo Inga Pereda, coordinador nacional de la actividad, y representantes de INDECI ofrecen detalles sobre el plan de seguridad, el acondicionamiento de los espacios para las misas multitudinarias y la programación de un simulacro preventivo para el 4 de noviembre.

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Perú prepara un despliegue sanitario y de seguridad para la visita del papa León XIV, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, con operativos en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Pucallpa y Cusco. Las autoridades calculan que las actividades religiosas reunirán a cerca de 3,4 millones de personas en las distintas sedes del recorrido.

El Ministerio de Salud (Minsa) activó la Operación León, un plan nacional de cobertura médica que movilizará a 4.111 trabajadores y profesionales del sistema sanitario. El dispositivo busca responder ante descompensaciones, emergencias por exposición al sol, accidentes y traslados urgentes durante las concentraciones previstas.

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La organización también contempla la coordinación entre gobiernos regionales y locales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos, Seguro Social de Salud y equipos de primera respuesta. La estrategia incluye puestos de atención, ambulancias, brigadistas, puntos de hidratación y recursos de evacuación aérea para los casos que requieran una atención de mayor complejidad.

El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. 11 de octubre de 2026. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO

El plan sanitario prevé 93 puestos médicos y 192 puntos de hidratación

La Operación León contará con 93 puestos médicos de avanzada, más de 150 ambulancias, 1.950 brigadistas y 192 puntos de hidratación. Los equipos estarán distribuidos según el nivel de afluencia previsto para cada ceremonia, encuentro pastoral y actividad pública incluida en el programa de la visita.

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Monseñor Guillermo Inca Pereda declara que los preparativos para la visita papal alcanzan cerca del 90 por ciento.

El despliegue sanitario tendrá una de sus mayores exigencias en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde se espera una misa de despedida con capacidad para aproximadamente 1,2 millones de fieles. Allí se concentrará parte del operativo de atención inmediata, con áreas destinadas a la clasificación de pacientes y a las derivaciones hacia centros hospitalarios.

La Base Aérea Las Palmas alberga las estructuras para el simulacro coordinado por el INDECI ante la concentración de público prevista por la visita del papa.

Las autoridades recomendaron a los asistentes llevar agua, protegerse de la exposición prolongada al sol y acudir con los medicamentos personales en caso de tratamientos en curso. También pidieron evitar la participación en los actos masivos ante síntomas como fiebre, malestar general o dificultades respiratorias, para reducir riesgos individuales y facilitar la atención de quienes necesiten asistencia.

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La ruta del papamóvil seguirá bajo evaluación técnica

El recorrido del papamóvil aún no fue comunicado debido a que las autoridades revisan variables de seguridad, tiempos de desplazamiento y condiciones físicas del pontífice. La definición requiere coordinación con la avanzada de la Santa Sede, las fuerzas de seguridad y los responsables de cada sede prevista en la agenda.

La planificación busca evitar trayectos que puedan comprometer la integridad del papa o alterar el cumplimiento de los actos programados. La Policía Nacional trabaja con rutas principales y alternativas, mientras los organismos de seguridad analizan accesos, corredores de evacuación, zonas de ingreso y puntos de control para el público.

La visita incluye desplazamientos a ciudades de la costa, la sierra y la Amazonía peruana, por lo que el operativo deberá adaptarse a escenarios urbanos y regionales con características diferentes. En cada sede se instalarán puestos de comando para centralizar la información, coordinar respuestas y mantener comunicación entre las instituciones responsables de la seguridad y la atención de emergencias.

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Un noticiero peruano informa sobre el avance del noventa por ciento en los preparativos de seguridad y salud para la visita del papa León XIV al país.

Indeci evaluará la respuesta oficial con un simulacro el 4 de noviembre

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció un simulacro nacional para el 4 de noviembre, una semana antes de la llegada del pontífice. La prueba permitirá revisar los protocolos diseñados para las misas y otros eventos multitudinarios, además de medir la capacidad de reacción de las entidades involucradas.

El ejercicio abarcará las sedes que recibirán al papa y tendrá uno de sus puntos principales en la Base Aérea Las Palmas. La actividad combinará simulaciones de gabinete con prácticas en terreno para poner a prueba los canales de decisión, las comunicaciones y la respuesta ante incidentes que puedan afectar a grandes concentraciones de personas.

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Entre los riesgos considerados figuran sismos, incendios, caída de estructuras, alteraciones del orden público, fenómenos meteorológicos y eventuales atentados. El sistema de comando de incidentes deberá articular la intervención de policías, bomberos, brigadas médicas, autoridades municipales y equipos de defensa civil ante cualquiera de esos escenarios.

Brigadistas del Instituto Nacional de Defensa Civil realizan maniobras durante los preparativos del simulacro convocado ante la visita papal a Perú.

Los preparativos generales alcanzan cerca del 90% de avance

El coordinador nacional de la visita papal, monseñor Guillermo Inca Pereda, informó que los preparativos se encuentran cerca del 90%, mientras que la logística general está próxima a completarse. La organización mantiene reuniones con las autoridades civiles, eclesiásticas y técnicas para ajustar los últimos detalles antes de la llegada de León XIV.

También avanza la formación de voluntarios, que colaborarán con la orientación de los asistentes, el orden en los accesos y la transmisión de indicaciones de seguridad. Su tarea será complementaria al trabajo de las instituciones estatales y estará concentrada en los espacios de mayor convocatoria, donde se esperan largas jornadas de espera y desplazamientos masivos.

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Un informativo de televisión reporta el avance de los preparativos de seguridad y logística en Perú ante la próxima visita del papa León XIV.

Las autoridades pidieron a la población atender únicamente las comunicaciones oficiales sobre horarios, accesos, restricciones y recorridos. Además, recomendaron adquirir las entradas gratuitas para las actividades que las requieran a través de las plataformas habilitadas por la organización, con el objetivo de evitar fraudes, aglomeraciones innecesarias y problemas de acceso el día de cada evento.