Ordenan prisión preventiva contra Jesús Vilela, atacante de la modelo Karolay Saldarriaga: será enviado al penal de Piura

Poder Judicial dictó esta medida contra Jesús Vilela, investigado por tentativa de feminicidio contra la modelo Karolay Saldarriaga. Será trasladado al penal de Río Seco, en Piura

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El Poder Judicial dictó este jueves nueve meses de prisión preventiva contra Jesús Vilela, practicante de muay thai imputado por tentativa de feminicidio contra la modelo y creadora de contenido Karolay Saldarriaga, en Piura.

El abogado de la víctima, Hugo Niño, informó a la prensa, tras la audiencia, que el investigado será trasladado en las próximas horas al penal de Río Seco de la región norteña.

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La medida fue declarada fundada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, que acogió el requerimiento presentado por el Ministerio Público.

Niño señaló que los nueve meses permitirán realizar las diligencias pendientes y avanzar con la investigación. Entre las actuaciones previstas figuran las declaraciones de policías, vecinos y familiares, además de la recopilación de otras pruebas relacionadas con la agresión.

El letrado también advirtió que Saldarriaga continúa en estado delicado, debido a que volvió a ingresar al quirófano y presenta fracturas en la nariz y la mandíbula, además de edema y hemorragias cerebrales. “Su salud aún está debilitada. (...) No se puede decir todavía que está fuera de peligro”, manifestó.

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En la audiencia por el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, el atacante buscó restar gravedad a la violencia y aludió a un mensaje en el celular de la víctima

Indicó, asimismo, que la jueza Lisset Alayo también tomó en cuenta los antecedentes judiciales de Vilela, quien afrontó nueve procesos por violencia de género: algunos fueron sobreseídos o archivados y otros continúan pendientes. “No es la primera vez que él afronta este tipo de procesos”, sostuvo al calificarlo como un “agresor serial”.

Durante su intervención en la audiencia, Vilela reconoció la agresión y pidió afrontar el proceso en libertad. “Me comporté de una manera de la que me arrepiento totalmente. (...) La agredí con mis manos, le di cachetadas. Eso fue lo único que hice”, declaró.

“No hay justificación para lo que hice, pero nunca intenté más que eso”, sostuvo al detallar que el ataque ocurrió después de que revisara un mensaje en el teléfono de la modelo, en el que otro hombre le preguntaba si había llegado bien a su domicilio.

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También pidió “comprensión” a la magistrada, aludió a que creció sin padre y a que su madre, de edad avanzada, padece una enfermedad.

El abogado de la víctima, Hugo Niño, reveló que Vilela ha afrontado nueve investigaciones por este tipo de violencia. Algunos casos fueron archivados o sobreseídos y otros siguen pendientes

Perú registró 67 feminicidios entre enero y junio de 2026, mientras la Línea 100 atendió más de 72.000 llamadas efectivas por violencia familiar y de género, de un total superior a 190.000 comunicaciones, según cifras oficiales. Lima concentró más de 38.000 llamadas de auxilio, seguida de las regiones de Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.

El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.