Perú

Gobierno destina más de S/ 6 millones para generar 1.500 empleos temporales en Lambayeque

Los recursos permitirán financiar proyectos de infraestructura y mantenimiento en 31 distritos, mientras que una feria laboral en Chiclayo reunió a 30 empresas que ofrecieron cerca de 5.000 vacantes

En el sector Sajinero, Sheput supervisó una obra de más de S/ 1,1 millones que genera 48 empleos temporales y contempla mejoras en seis cuadras, veredas y áreas verdes.
En el sector Sajinero, Sheput supervisó una obra de más de S/ 1,1 millones que genera 48 empleos temporales y contempla mejoras en seis cuadras, veredas y áreas verdes. Foto: Andina
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El Gobierno destinó más de S/ 6 millones para financiar la creación de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo temporales en 31 distritos de Lambayeque. Los recursos fueron canalizados mediante el programa Llamkasun Perú y transferidos a los municipios de las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque para ejecutar proyectos de infraestructura y mantenimiento.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, supervisó una de estas intervenciones en el distrito de Íllimo, donde se desarrollan obras de mejoramiento urbano que también permiten incorporar a personas con dificultades para acceder al mercado laboral formal. La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos que se encuentran en distintas etapas de ejecución en la región.

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Obras de infraestructura generan puestos de trabajo en Íllimo

Durante su recorrido por el sector Sajinero, el titular del Ministerio de Trabajo inspeccionó una intervención valorizada en más de S/ 1,1 millones, que contempla la contratación de 48 trabajadores temporales. El proyecto comprende la recuperación de seis cuadras mediante la instalación de pavimento con bloquetas, además de la construcción de veredas y la habilitación de áreas verdes.

“En el distrito de Íllimo estamos demostrando que una intervención pública puede mejorar una comunidad y, al mismo tiempo, generar ingresos para las familias. Aquí, la mayoría de estos empleos temporales está siendo ocupada por mujeres, junto con adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes sin trabajo formal. Ese es el compromiso del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, convertir los recursos del Estado en trabajo y oportunidades para quienes más los necesitan”, afirmó el ministro Juan Sheput.
Cobertura periodística de Canal N desde San Isidro donde el ministro de Trabajo, Juan Sheput, ofrece declaraciones a diversos medios de comunicación. Durante la rueda de prensa, se informa sobre la evaluación de medidas laborales, como la suspensión perfecta ante el impacto de las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, visibles en pantalla compartida. Asimismo, el funcionario responde consultas vinculadas a EsSalud y a temas de coyuntura política.

Los beneficiarios también recibieron formación en instalaciones eléctricas domiciliarias, a través del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico). Asimismo, obtuvieron el carné de trabajador de construcción civil, una acreditación que busca fortalecer sus posibilidades de incorporarse a futuras actividades del sector.

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Llamkasun Perú ejecuta 21 intervenciones y prepara otras 10

Del total de proyectos contemplados para Lambayeque, 21 intervenciones están en ejecución en los distritos de Cañaris, Cayaltí, Chochope, Chongoyape, Eten, Eten Puerto, Ferreñafe, Íllimo, Incahuasi, La Victoria, Manuel Antonio Mesones Muro, Mochumí, Motupe, Nueva Arica, Olmos, Pátapo, Picsi, Pomalca, Pucalá, Reque y Túcume.

Las actividades incluyen el mantenimiento de trochas carrozables y caminos, la recuperación de accesos peatonales y el acondicionamiento de instituciones educativas, canales de riego, parques y espacios turísticos. Estas labores permiten desarrollar infraestructura local mientras se generan ingresos temporales para los participantes.

Por otro lado, 10 proyectos están próximos a comenzar en Jayanca, José Leonardo Ortiz, Lambayeque, Mórrope, Oyotún, Pítipo, Pueblo Nuevo, Santa Rosa, Tumán y Zaña. Entre las intervenciones previstas figuran trabajos en vías rurales y espacios públicos, mejoras en un mercado y en los servicios básicos de un circuito turístico, además de la descolmatación de quebradas.

El ministro Juan Sheput supervisó en Íllimo una obra de mejoramiento urbano que brinda oportunidades laborales a personas con dificultades para acceder al empleo formal.
El ministro Juan Sheput supervisó en Íllimo una obra de mejoramiento urbano que brinda oportunidades laborales a personas con dificultades para acceder al empleo formal. Foto: El Peruano

Sobre la continuidad del programa, Sheput señaló que el Ejecutivo recibió el respaldo de la mandataria para ampliar los recursos destinados a estas iniciativas durante el próximo año. “Cuando solicitamos ampliar el presupuesto de Llamkasun Perú para 2027, recibimos el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori, porque conoce la importancia de este programa. Eso permitirá generar más empleos temporales y llevar nuevas intervenciones a las comunidades. Llamkasun Perú va a continuar y llegará con más oportunidades para las familias”, afirmó.

Feria laboral ofreció cerca de 5.000 vacantes en Chiclayo

Como parte de las actividades del sector en Lambayeque, el Ministerio de Trabajo, junto con la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, organizó la II Feria de Empleo y Servicios de Chiclayo. En el encuentro participaron 30 empresas, que pusieron a disposición cerca de 5.000 vacantes y recibieron las postulaciones de los asistentes.

La jornada también permitió acceder sin costo a servicios de intermediación laboral y orientación. Entre ellos estuvieron la Bolsa de Trabajo, la emisión del Certificado Único Laboral, la asesoría para participar en procesos de selección y la orientación académica mediante la plataforma Mi Carrera.

Los resultados de los servicios del Centro de Empleo también reflejan su alcance en la región. Desde agosto, 2.038 personas consiguieron un puesto formal mediante la Bolsa de Trabajo, mientras que se emitieron 57.935 Certificados Únicos Laborales. Además, otras 1.593 personas recibieron asesoramiento para mejorar sus perfiles y prepararse para las convocatorias laborales.

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