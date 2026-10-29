Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 29 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en un promedio de 3,84 soles, marcando una disminución del -0,07% respecto al precio de cierre anterior de 3,85 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,49%, mientras que en términos interanuales presenta una caída del 1,98%.
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