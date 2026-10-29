Perú

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 29 de octubre

La moneda europea experimentó un retroceso en comparación con la jornada anterior

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en un promedio de 3,84 soles, marcando una disminución del -0,07% respecto al precio de cierre anterior de 3,85 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,49%, mientras que en términos interanuales presenta una caída del 1,98%.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

El equipo dirigido por Diego Ortiz inició la jugada desde su propio arco, enlazó una serie de triangulaciones y convirtió un tanto destacado. Ahora enfrentará a Rusia en el torneo organizado por la FIFA

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

La salida de César Holguín se produce en medio de la crisis por el debate de facultades legislativas, que también llevó a Jorge Gavidia a dejar la bancada de Buen Gobierno en el Senado

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Regatas Lima vs Atenea: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Las chorrillanas buscarán su tercer triunfo frente las ‘diosas’ en uno de los duelos más interesantes de la jornada. Conoce los detalles del decisivo choque

Regatas Lima vs Atenea: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Surquillo: matan a balazos a empleado de un taller de reparación de motocicletas

Los atacantes llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta, descendieron de sus vehículos y dispararon más de quince veces contra el trabajador

Surquillo: matan a balazos a empleado de un taller de reparación de motocicletas

Un pasajero peruano auxilió a los heridos del accidente ferroviario en España tras salvarse de milagro

Luego de librar la colisión entre dos convoyes en Toledo, Josimar Medina socorrió a otros viajeros afectados, entre ellos un joven norteamericano, mientras aguardaban la llegada urgente y necesaria de la Guardia Civil

Un pasajero peruano auxilió a los heridos del accidente ferroviario en España tras salvarse de milagro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Vladimiro Montesinos saldría en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al Gobierno, afirma su abogado

José Chlimper descarta ser el reemplazo de Luis Galarreta en la PCM: “quieren usar mi nombre para debilitarlo”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

ENTRETENIMIENTO

Precio de entradas para el concierto de Pitbull en Costa 21: descuentos de preventa y link de compra

Precio de entradas para el concierto de Pitbull en Costa 21: descuentos de preventa y link de compra

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, cuándo inicia la preventa de entradas y más detalles del concierto

La lucha de Robotín en EE.UU: revela cuánto puede ganar en un día y el pedido de su hija para que vuelva a Perú

Luciana Fuster asume la dirección del Miss Grand Perú: ¿Y Jessica Newton?

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

DEPORTES

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

Regatas Lima vs Atenea: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”

Miguel Rebosio se sinceró sobre la presencia de Luis Advíncula en Alianza Lima tras no volver a Sporting Cristal: “Tiene la necesidad de jugar”

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026