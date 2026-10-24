Perú

Usuarios pueden recibir un pago adicional si se interrumpe su servicio de telefonía o internet

El Osiptel establece las condiciones para acceder a este beneficio, cómo se calcula el monto y el plazo máximo que tienen las operadoras para abonarlo, además de los casos en los que no corresponde

La compensación no procede por todas las interrupciones del servicio.
La compensación no procede por todas las interrupciones del servicio. Foto: Andina
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Los usuarios de telefonía móvil e internet móvil en zonas urbanas pueden acceder a una compensación económica cuando sufren interrupciones del servicio atribuibles a las empresas operadoras. La medida, establecida en las disposiciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), contempla un pago adicional a la devolución que corresponde por el tiempo durante el cual los clientes no pudieron utilizar el servicio contratado.

El beneficio no se aplica automáticamente ante cualquier corte o falla. Para determinar si corresponde el abono, debe evaluarse el origen de la interrupción y establecerse si la responsabilidad recae en la empresa proveedora. Además, la normativa fija un mecanismo para calcular el importe y un plazo máximo para que tanto la devolución como la compensación se reflejen en el recibo del usuario.

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¿En qué casos corresponde recibir una compensación económica?

El derecho a este pago adicional depende de que la interrupción sea atribuible a la operadora, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa vigente. Un ejemplo es una falla en la red que impida utilizar el servicio y cuya causa no sea justificada por la empresa conforme a las reglas aplicables.

Sin embargo, no todas las interrupciones generan este beneficio. Si la operadora demuestra que el problema se originó por trabajos de mantenimiento, un caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias externas, como fenómenos naturales o actos de vandalismo, la compensación no corresponde, siempre que haya actuado con la diligencia exigida.

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Por ello, la existencia de un corte no basta por sí sola para determinar que el cliente debe recibir el pago adicional. La evaluación debe considerar las causas del incidente y si la empresa cumplió con las obligaciones establecidas para estos casos.

¿Cómo se calcula el pago adicional por la interrupción?

El importe de la compensación se determina a partir de la devolución económica que corresponde por el periodo durante el cual el usuario permaneció sin servicio. Sobre esa cantidad se aplica un factor multiplicativo de 1,13, que permite establecer el monto adicional que debe reconocer la empresa operadora.

Por ejemplo, si una persona paga S/60 mensuales por su plan de telefonía móvil y su servicio queda interrumpido durante seis horas, la devolución correspondiente a ese periodo sería de S/0,50. Al aplicar el factor establecido, la compensación adicional asciende a S/0,57. En consecuencia, el cliente recibiría ambos conceptos: la devolución de S/0,50 y el pago compensatorio de S/0,57.

Este mecanismo distingue entre el dinero que se devuelve por el tiempo en que no se prestó el servicio y el importe adicional que corresponde por la interrupción. Así, el reconocimiento económico no se limita a descontar la parte de la tarifa asociada al periodo afectado.

Para establecer si procede el pago, se debe identificar la causa del corte y determinar si es responsabilidad de la operadora.
Para establecer si procede el pago, se debe identificar la causa del corte y determinar si es responsabilidad de la operadora. Foto: Instagram

¿Cuándo debe aparecer el abono en el recibo?

Las empresas operadoras tienen un plazo máximo para hacer efectiva la devolución y la compensación. Ambos conceptos deben figurar, a más tardar, en el recibo correspondiente al segundo ciclo de facturación inmediato posterior al reporte de la interrupción.

Si la compañía no cumple con efectuar los pagos que correspondan, podría incurrir en una infracción susceptible de sanción por parte de Osiptel. Por ello, los usuarios afectados pueden revisar sus recibos posteriores al incidente para comprobar si se reconocieron los importes correspondientes.

El crecimiento del internet fijo en el mercado peruano

La continuidad de las conexiones cobra relevancia en un mercado donde el acceso a internet tiene una presencia cada vez mayor. Según cifras de Osiptel correspondientes al cierre del segundo trimestre de 2026, el Perú registró 4,10 millones de conexiones de internet fijo, de las cuales 3,41 millones utilizaban fibra óptica.

Esta tecnología concentró el 83,25% del mercado, por delante del cable coaxial, que representó el 13,26%, y del internet satelital, con el 2,11%. El par de cobre alcanzó el 0,24%, mientras que otras tecnologías reunieron el 1,13% de las conexiones.

La estabilidad del servicio adquiere importancia ante la creciente expansión del acceso a internet en el país.
La estabilidad del servicio adquiere importancia ante la creciente expansión del acceso a internet en el país. Foto: difusión

En cuanto a los proveedores de internet fijo por fibra óptica, Movistar concentró el 24,31% del mercado a junio de 2026, seguido de Win, con el 24,22%, y Claro, con el 21,74%. Estos datos muestran la importancia de las redes de telecomunicaciones para los usuarios, aunque la compensación por interrupciones está sujeta a las condiciones específicas establecidas por la normativa y no al tipo de tecnología utilizada.

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