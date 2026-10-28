Keiko Fujimori llega hoy miércoles a El Salvador para conocer el modelo de seguridad de Bukele

Keiko Fujimori parte rumbo a El Salvador. La agenda de Fujimori en El Salvador incluye una visita al Cecot y una reunión con Bukele (Foto cortesía gobierno de Perú)

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, partió este 28 de octubre hacia El Salvador para una visita oficial al país centroamericano centrada en el intercambio de experiencias sobre seguridad ciudadana, sistema penitenciario y combate contra el crimen organizado. La agenda incluye una reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Fujimori llega al país centroamericano en un vuelo comercial, según informó el Gobierno peruano. La mandataria viaja junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Salud, Luis Dyer.

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La comitiva también está integrada por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales. El Ejecutivo peruano indicó que la visita busca ampliar la cooperación bilateral en justicia, salud, educación, turismo y seguridad.

Fujimori visitará el Cecot para conocer el modelo penitenciario salvadoreño

Uno de los puntos centrales del viaje será la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Bukele en el distrito de Tecoluca. La presidenta peruana conocerá las medidas que El Salvador aplica contra las estructuras criminales y las pandillas.

Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

De acuerdo con EFE, el jueves Fujimori mantendrá una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro. El encuentro estará enfocado en el programa “Cero ocio”, las políticas de reinserción social, la formación de agentes policiales y las normas adoptadas para enfrentar a la delincuencia organizada.

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La visita incluye actividades tanto en San Salvador como en Tecoluca. El Gobierno de Perú señaló que el objetivo es revisar experiencias que puedan servir para fortalecer las capacidades estatales frente a delitos transnacionales y los desafíos del sistema penitenciario.

El presidente del Congreso peruano, Miguel Torres, calificó el viaje como “fundamental” y “un acierto” para conocer las lecciones de El Salvador en materia de seguridad. Según EFE, el legislador sostuvo que la misión puede contribuir al desarrollo de instrumentos de cooperación sobre seguridad ciudadana, cárceles, justicia y prevención del delito.

El encuentro con Bukele incluirá una cena con autoridades salvadoreñas

La fecha exacta y la agenda del viaje aún no fueron precisadas por el Gobierno. Composición: Infobae

La reunión privada entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele está prevista para la tarde del jueves 29 de octubre. Según EFE, el mandatario salvadoreño ofrecerá luego una cena oficial en honor de la presidenta peruana, con la participación de autoridades de su Gobierno.

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La nota de prensa difundida por el Ejecutivo peruano indicó que ambos presidentes abordarán asuntos de interés común, con énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. También se prevén reuniones con funcionarios salvadoreños y representantes del sector empresarial para identificar posibilidades de cooperación e inversión.

El Senado peruano aprobó el 7 de octubre la solicitud de Fujimori para viajar a El Salvador entre el 28 y el 31 de octubre y reunirse con Bukele, de acuerdo con el despacho de EFE. La comunicación oficial de la Presidencia peruana, en cambio, señaló que las actividades institucionales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre.

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La agenda incorpora reuniones sobre salud y educación pública

El viernes 30 de octubre, la mandataria peruana se reunirá con el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, y visitará el Hospital Rosales, según EFE. La cartera peruana de Salud integra la comitiva con el propósito de intercambiar información sobre la organización de los servicios sanitarios.

Más tarde, Fujimori tiene previsto mantener un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros. La actividad contempla una visita a una escuela pública emblemática para conocer iniciativas del sistema educativo salvadoreño.

La presencia de la viceministra Miriam Ponce y del titular del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) apunta a incluir la infraestructura escolar y la gestión pedagógica dentro de los asuntos de cooperación bilateral.

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Tras la visita a El Salvador, Fujimori viajará a España entre el 2 y el 6 de noviembre para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Según EFE, ese encuentro abordará, entre otros asuntos, la gestión del riesgo de desastres ante la llegada del fenómeno de El Niño.