Jaime Bayly enfurece contra quienes acusan de mantenida a Silvia Núñez del Arco: “Trabaja más que yo”

Jaime Bayly defiende a Silvia Núñez del Arco por ser acusada de mantenida | Jaime Bayly. Youtube

El periodista Jaime Bayly no toleró más que Silvia Núñez del Arco, su esposa y madre de su última hija, sea acusada de vaga y mantenida en las redes sociales. Para callar a sus detractores, el recordado ‘Francotirador’ publicó un video en su canal de Youtube para enumerar todas las cosas que hace la escritora peruana a nivel profesional, familiar y en pareja.

“Dicen que no hace nada y que pasa el día mirándose el ombligo, que no trabaja y que vive de mí, que es mi mantenida y que yo soy su mantenedor. Esa es una observación no solo inexacta, sino profundamente injusta. Silvia trabaja mucho más que yo, yo la veo trabajando todos los días”, expresó en un principio Bayly, visiblemente fastidiado.

Según el presentador de TV, Silvia Núñez del Arco se despierta a las 7:00 a.m., hace el desayuno a la hija que tienen en común, la lleva al colegio, regresa a casa y hace actividades físicas. Luego, realiza los quehaceres hasta que su pequeña vuelve, es allí donde se encarga de las tareas escolares y de los posteriores talleres. Todo esto mientras Jaime Bayly sigue “roncando como un oso en invierno”.

Jaime Bayly y Silvia Núñez se casaron por lo civil el pasado 21 de marzo de 2011 en Miami. Instagram/@snunezdelarco

“Yo nunca he llevado a mi hija al colegio, ni una sola mañana. Silvia me cuida el sueño porque me levanto a la 1 de la tarde, es ella quien me mantiene a mí, quien me mantiene dormido y contenido, ella me mantiene feliz, yo soy su mantenido (...) Es una injusticia decir que ella no hace nada, hace un millón de cosas y las hace bien mientras yo estoy durmiendo”, comentó.

Por otro lado, el autor de ‘No se lo digas a nadie’ aclaró que Silvia Núñez del Arco es una mujer libre que aprovecha de la mejor manera sus tiempos libres. “Cuando por fin estoy en la tele y nuestra hija se ha dormido, ella escribe. Además de ser madre, mi esposa y mi amiga, ella es escritora. Es todo menos una vaga o una ociosa”, reafirmó.

Jaime Bayly salió en defensa de Silvia Núñez del Arco. Captura/Youtube

Jaime Bayly orgulloso de Silvia Núñez del Arco

Bayly destacó que Silvia Núñez del Arco ha logrado sola su sueño de convertirse en escritora, publicando hasta la fecha cinco ejemplares con solo 35 años: “Los que otros no ven”, “Hay una chica en mi sopa”, “El hombre que tardó en amar”, “Nunca seremos normales” y “Si me dejas me mato”.

“Ella no ha perdido el tiempo. Yo la conocí cuando tenía 20, me dijo que quería ser una escritora. Y así lo hizo, sola, sin ayuda de nadie. La gente cree que yo la he apadrinado y que le he conseguido contratos editoriales, ¡mentira! Ella solita ha ido tocando la puerta de las editoriales y se ha ganado un lugar, un pequeño espacio. Ha encontrado su voz, su identidad, su registro como escritora, ha perseguido valerosamente sus propias historias, las ha contado, transparentado y desnudado al hacerlo”, comentó Jaime.

Silvia Núñez del Arco presenta nueva edición de su popular libro, "Hay una chica en mi sopa". Infobae Perú/Paula Elizalde

¿Cómo se conocieron Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco?

En el 2007, Silvia Núñez encontró el amor de manera inesperada durante su visita al programa ‘El Francotirador’ de Latina Televisión, presentado por el periodista Jaime Bayly. Inicialmente, la escritora no quería ni pedirle un autógrafo al presentador de TV porque además de no conocerlo, tenía un saliente en ese tiempo. Sin embargo, hubo un flechazo inmediato.

“Me gustó mucho encontrarme con esta persona tímida, cariñosa. Me encantó, me pareció un hombre increíble, entonces desde ese momento supe que estaba enamorada de él”, contó Núñez del Arco en una entrevista.

Cuando se conocieron, Silvia Núñez del Arco tenía 18 años y Jaime Bayly 42; sin embargo, eso no impidió que se enamoraran. (Foto: Instagram/@snunezdelarco)

Tanto Silvia Núñez del Arco y Jaime Bayly terminaron con sus respectivas parejas para iniciar una historia de amor, la cual se hizo público en el 2010. Pronto se supo que la escritora estaba embarazada. Una semana antes de que nazca su bebé, los dos contrajeron matrimonio en Miami, Estados Unidos. Hoy en día viven allí.