Cronograma de cambios en AFP y ONP en 2027: ¿Cuándo empieza el aporte por consumo, afiliación obligatoria y traspaso?

Atentos, jóvenes, aportes y jubilados. Estas son las nuevas medidas de la reforma de pensiones que afectarán sus pensiones. - Crédito Andina

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¿Sabías que desde el 2027 se empezarán a aplicar varias medidas contempladas para AFP y ONP en la Ley de modernización del sistema de pensiones peruano, ya vigente?

Estos son medidas que aplicarán tanto para los aportantes de la ONP, como los afiliados de la AFP. La principales, se aplicarán en estas fechas del 2027:

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Desde el 1 de enero del 2027 rige el aporte del 1% del IGV por consumo (al solicitar boleta electrónica) destinado al fondo previsional personal (con un tope de 8 UIT al año)

El 1 de junio del 2027 inicia la afiliación universal obligatoria para jóvenes desde los 18 años y el plazo para la afiliación de mayores de 18 años sin sistema previsional

El 1 de junio del 2027 también entra en vigencia el libre traspaso entre sistemas (de una AFP a la ONP o viceversa), a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST).

Afiliados podrán pasar desde una AFP a la ONP. - Crédito Difusión

La ONP tiene nuevo jefe

Así, en el marco de la próxima implementación de la reforma previsional el nuevo presidente ejecutivo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), José Ernesto Vidal Fernández, presentó los principales lineamientos de su gestión ante los servidores de la institución, priorizando la mejora de los servicios al asegurado, el fortalecimiento institucional y una gestión orientada a resultados.

Durante su primera presentación institucional señaló que los afiliados y pensionistas son el centro del esfuerzo de la ONP. En esa línea, señaló que la gestión estará enfocada en mejorar su experiencia de atención, reducción de tiempos, simplificación de procesos y la prestación de servicios más ágiles, oportunos y eficientes.

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“Creo firmemente en una gestión basada en resultados, lo que marca la diferencia es nuestra capacidad para cumplir compromisos, alcanzar objetivos y generar valor para los ciudadanos”, anotó.

Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

¿Cómo toman la reforma previsional?

Asimismo, el nuevo jefe de la ONP manifestó que es por ello que el avance en la implementación de la reforma previsional representa una oportunidad para lograr un sistema más moderno e inclusivo de manera de facilitar la atención y contribuir a una mayor satisfacción de sus asegurados.

El presidente ejecutivo de la ONP también destacó la importancia de mantener la continuidad operativa e institucional, aún en situaciones de emergencia, garantizando el normal desarrollo de las actividades que permiten a la entidad cumplir su misión acercando los servicios a la población.

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De igual manera, convocó a los servidores a identificar aquello que puede hacerse mejor y construir soluciones para los afiliados y pensionistas con el objetivo de mantenerlos en el centro de cada decisión y consolidar una institución comprometida con la mejora continua.

Como se recuerda, la Ley 32123 (Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano) fue promulgada el 24 de setiembre del 2024, pero sus principales cambios empiezan a regir de forma progresiva en fechas claves de 2027.

La SBS dictará normas adicionales. - Crédito Andina

¿Aporte por consumo?

Como se recuerda, se denomina así a los aportes complementarios destinados a mejorar la pensión de jubilación de los afiliados a este nuevo sistema, los cuales provienen de los gastos pro consumo debidamente sustentados en boletas de venta electrónicas que tengan el nombre y el DNI del consumidor.

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El aporte por consumo se calcula con periodicidad anual y equivale al 1% del importe de todas las compras realizadas hasta un máximo de 8 UIT anuales.

Así, el Estado destinará el 1% del valor de las compras sustentadas con comprobantes electrónicos (boletas de venta electrónicas) directamente a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de aportes voluntarios con fin previsional del ciudadano.

“Cuando pida su boleta electrónica, automáticamente el 1% del valor de esa compra irá como aporte a su fondo previsional. Eso entrará en vigencia el primero de enero del 2027”, subraya el economista Jorge González Izquierdo en Andina.

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De esta manera, la idea es financiar una pensión universal mediante un porcentaje del Impuesto General a las Ventas (IGV).