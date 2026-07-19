Perú

La mayoría de afiliados al Sistema Privado de Pensiones son jóvenes: el 41% tiene menos de 35 y el 53,4% menos de 40

El ingreso de nuevos afiliados sigue impulsado principalmente por personas menores de 30 años, mientras el sistema enfrenta el desafío de aumentar la continuidad de los aportes

Guardar
Google icon
el sistema enfrenta el desafío de convertir la afiliación en aportes constantes, en un contexto marcado por la informalidad y la inestabilidad laboral.
el sistema enfrenta el desafío de convertir la afiliación en aportes constantes, en un contexto marcado por la informalidad y la inestabilidad laboral. Foto: Stevepb

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) mantiene una base de afiliados predominantemente joven. Al cierre de mayo de 2026, el sistema registró 10.517.874 afiliados activos, de los cuales más de la mitad tiene menos de 40 años, según el Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Las cifras también muestran que la incorporación de nuevos afiliados continúa impulsada por personas de menor edad, mientras que el sistema enfrenta el desafío de convertir la afiliación en aportes constantes, en un contexto marcado por la informalidad y la inestabilidad laboral.

Los jóvenes predominan entre los afiliados

De acuerdo con la información de la SBS, el 53,4% de los afiliados activos del SPP tiene menos de 40 años. Dentro de ese grupo, cerca del 41% corresponde a personas menores de 35 años, lo que refleja el peso de la población joven dentro del sistema previsional.

PUBLICIDAD

Para Joel Boza, gerente de Operaciones al Afiliado de Prima AFP, esta composición representa una ventaja para quienes forman parte del sistema. “El dato más relevante es que el SPP es un sistema de gente joven. La mayoría de afiliados tiene varias décadas por delante para construir su fondo, y en el ahorro previsional el tiempo es el mejor aliado”, señaló.

Según la SBS, el 53,4% de afiliados activos del SPP tiene menos de 40 años y cerca del 41% no supera los 35 años.
Según la SBS, el 53,4% de afiliados activos del SPP tiene menos de 40 años y cerca del 41% no supera los 35 años. Foto: Magnific

Nuevos afiliados impulsan la tendencia

El perfil juvenil también se observa entre quienes se incorporaron recientemente al Sistema Privado de Pensiones. Durante mayo ingresaron poco más de 41.000 nuevos afiliados y el 77,9% de ellos tenía menos de 30 años.

Además, la gran mayoría de estas nuevas incorporaciones se produjo a través del empleo formal. Según las cifras, el 93,8% de los nuevos afiliados ingresó al sistema en condición de trabajador dependiente.

PUBLICIDAD

Lima concentra la mayor cantidad de afiliados

La distribución de los afiliados mantiene una marcada concentración territorial. Lima reúne el 44,1% del total nacional, consolidándose como la región con la mayor cantidad de personas registradas en el Sistema Privado de Pensiones.

Después de la capital se ubican La Libertad, Piura y Arequipa, que aparecen como las regiones con mayor participación en el número de afiliados registrados por la SBS.

La afiliación al SPP se concentra principalmente en Lima, donde se encuentra el 44,1% del total de afiliados registrados a nivel nacional.
La afiliación al SPP se concentra principalmente en Lima, donde se encuentra el 44,1% del total de afiliados registrados a nivel nacional. Foto: JetSmart

El reto es aumentar la continuidad de los aportes

Pese a que el sistema supera los 10,5 millones de afiliados activos registrados, los cotizantes efectivos alcanzan aproximadamente los 4,3 millones, de acuerdo con las cifras más recientes. Esta diferencia evidencia que una parte importante de los afiliados no realiza aportes de manera permanente.

Esta situación está relacionada con factores como la informalidad laboral, la alta rotación de trabajadores y la variabilidad de los ingresos en el mercado peruano. Frente a este escenario, Boza sostuvo que el objetivo va más allá de sumar afiliados. “Nuestro trabajo no termina con la afiliación; empieza ahí. El reto es lograr que el aporte se vuelva un hábito y no una excepción. Por eso apostamos por la educación previsional y por canales cada vez más simples y digitales”, dijo.

El representante de Prima AFP destacó, además, la importancia de ampliar las alternativas para facilitar los aportes. “Por ejemplo, la habilitación de aportes, voluntarios y obligatorios, a través de billeteras digitales como Yape, y que Prima ya tiene implementado para sus afiliados, es clave”, puntualizó.

Temas Relacionados

Sistema Privado de PensionesAFPSPPperu-economia

Más Noticias

Héctor Cúper habló de la falta de efectividad en Universitario y enfatizó sobre Gianluca Lapadula: “Pronto estará al nivel físico del resto”

El entrenador argentino realizó un análisis autocrítico de su equipo después de la victoria frente a ADT en la primera fecha del Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper habló de la falta de efectividad en Universitario y enfatizó sobre Gianluca Lapadula: “Pronto estará al nivel físico del resto”

“Ya los dan por muertos”: el desesperado llamado de Paola Chiappina, para que no abandonen la busqueda de su novio y otros dos montañistas desaparecidos en el Huascarán

La influencer y pareja de Alejandro Ugarte, reveló en redes sociales que guías privados se niegan a retomar la búsqueda y proponen esperar hasta agosto. “No es una opción”, escribió

“Ya los dan por muertos”: el desesperado llamado de Paola Chiappina, para que no abandonen la busqueda de su novio y otros dos montañistas desaparecidos en el Huascarán

¿Qué pasó con el “Loco del Martillo”? Reaparece 25 años después y sobreviviente reclama pago pendiente de S/ 400 mil

La sentencia de 2003 lo condenó por homicidio y lesiones, además de fijar reparaciones civiles para las víctimas

¿Qué pasó con el “Loco del Martillo”? Reaparece 25 años después y sobreviviente reclama pago pendiente de S/ 400 mil

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: duelo en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘rojo matador’ en casa con la misión de sumar su primera victoria en su camino rumbo al título nacional. Entérate los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: duelo en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Keiko Fujimori invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron contra el terrorismo a participar en la Gran Parada Militar

Delegaciones de distintas regiones acudieron al despacho de la presidenta electa para plantear pedidos de reconocimiento y reiterar su respaldo al próximo Gobierno

Keiko Fujimori invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron contra el terrorismo a participar en la Gran Parada Militar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron contra el terrorismo a participar en la Gran Parada Militar

Keiko Fujimori invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron contra el terrorismo a participar en la Gran Parada Militar

El costoso paso de José María Balcázar por Palacio: viajes por más de S/1 millón, S/5.500 diarios en comida y pensión vitalicia

Asilo político mexicano: El futuro incierto de Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, quien continúa enclaustrada en la embajada

Todo listo para el 24 de julio: Congreso bicameral fijó fecha de juramentación y repartió curules y despachos

Roberto Sánchez le exige a Keiko Fujimori “arrodillarse y pedir perdón al pueblo” por las muertes en el sur

ENTRETENIMIENTO

Cochinola regresa con Nicky Jam, Wisin y Ángel & Khriz: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Cochinola regresa con Nicky Jam, Wisin y Ángel & Khriz: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

‘Orquesta Candela’ y ‘La Bella Luz’ unen sus voces por Fiestas Patrias y lanzan “Mi Orgullo”, un feat que resalta la unión en la cumbia

Erick Elera: De su ‘muerte’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a incursionar al doblaje en la película ‘PAW Patrol’

Pablo Heredia y Ale Fuller son captados en el cine: ¿retomaron su amistad tras años de distancia?

Karina Jordán denuncia falta de logística en búsqueda de su primo desaparecido en el Huascarán: “Se ha perdido valioso tiempo”

DEPORTES

Héctor Cúper habló de la falta de efectividad en Universitario y enfatizó sobre Gianluca Lapadula: “Pronto estará al nivel físico del resto”

Héctor Cúper habló de la falta de efectividad en Universitario y enfatizó sobre Gianluca Lapadula: “Pronto estará al nivel físico del resto”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: duelo en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Argentina vs España en Perú: final del Mundial 2026

Edison Flores se ilusiona con el debut de Gianluca Lapadula en la victoria de Universitario ante ADT: “Va a darnos mucho”