La mayoría de afiliados al Sistema Privado de Pensiones son jóvenes: el 41% tiene menos de 35 y el 53,4% menos de 40

el sistema enfrenta el desafío de convertir la afiliación en aportes constantes, en un contexto marcado por la informalidad y la inestabilidad laboral. Foto: Stevepb

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) mantiene una base de afiliados predominantemente joven. Al cierre de mayo de 2026, el sistema registró 10.517.874 afiliados activos, de los cuales más de la mitad tiene menos de 40 años, según el Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Las cifras también muestran que la incorporación de nuevos afiliados continúa impulsada por personas de menor edad, mientras que el sistema enfrenta el desafío de convertir la afiliación en aportes constantes, en un contexto marcado por la informalidad y la inestabilidad laboral.

Los jóvenes predominan entre los afiliados

De acuerdo con la información de la SBS, el 53,4% de los afiliados activos del SPP tiene menos de 40 años. Dentro de ese grupo, cerca del 41% corresponde a personas menores de 35 años, lo que refleja el peso de la población joven dentro del sistema previsional.

PUBLICIDAD

Para Joel Boza, gerente de Operaciones al Afiliado de Prima AFP, esta composición representa una ventaja para quienes forman parte del sistema. “El dato más relevante es que el SPP es un sistema de gente joven. La mayoría de afiliados tiene varias décadas por delante para construir su fondo, y en el ahorro previsional el tiempo es el mejor aliado”, señaló.

Según la SBS, el 53,4% de afiliados activos del SPP tiene menos de 40 años y cerca del 41% no supera los 35 años. Foto: Magnific

Nuevos afiliados impulsan la tendencia

El perfil juvenil también se observa entre quienes se incorporaron recientemente al Sistema Privado de Pensiones. Durante mayo ingresaron poco más de 41.000 nuevos afiliados y el 77,9% de ellos tenía menos de 30 años.

Además, la gran mayoría de estas nuevas incorporaciones se produjo a través del empleo formal. Según las cifras, el 93,8% de los nuevos afiliados ingresó al sistema en condición de trabajador dependiente.

PUBLICIDAD

Lima concentra la mayor cantidad de afiliados

La distribución de los afiliados mantiene una marcada concentración territorial. Lima reúne el 44,1% del total nacional, consolidándose como la región con la mayor cantidad de personas registradas en el Sistema Privado de Pensiones.

Después de la capital se ubican La Libertad, Piura y Arequipa, que aparecen como las regiones con mayor participación en el número de afiliados registrados por la SBS.

La afiliación al SPP se concentra principalmente en Lima, donde se encuentra el 44,1% del total de afiliados registrados a nivel nacional. Foto: JetSmart

El reto es aumentar la continuidad de los aportes

Pese a que el sistema supera los 10,5 millones de afiliados activos registrados, los cotizantes efectivos alcanzan aproximadamente los 4,3 millones, de acuerdo con las cifras más recientes. Esta diferencia evidencia que una parte importante de los afiliados no realiza aportes de manera permanente.

PUBLICIDAD

Esta situación está relacionada con factores como la informalidad laboral, la alta rotación de trabajadores y la variabilidad de los ingresos en el mercado peruano. Frente a este escenario, Boza sostuvo que el objetivo va más allá de sumar afiliados. “Nuestro trabajo no termina con la afiliación; empieza ahí. El reto es lograr que el aporte se vuelva un hábito y no una excepción. Por eso apostamos por la educación previsional y por canales cada vez más simples y digitales”, dijo.

El representante de Prima AFP destacó, además, la importancia de ampliar las alternativas para facilitar los aportes. “Por ejemplo, la habilitación de aportes, voluntarios y obligatorios, a través de billeteras digitales como Yape, y que Prima ya tiene implementado para sus afiliados, es clave”, puntualizó.

PUBLICIDAD