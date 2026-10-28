Jorge Luna debuta en la música urbana como voz principal con ‘Te amo pero no te soporto’ junto a Liam Z y DJ Peligro

El comediante Jorge Luna presentó el videoclip de su tema 'Te amo pero no te soporto', una colaboración musical en el género urbano junto a Liam Z y DJ Peligro. Las imágenes del video muestran a los intérpretes en un estudio frente a un fondo con una silueta luminosa en forma de corazón y barras de luces verticales, acompañados de subtítulos con fragmentos de la letra de la canción. Video: Instagram Jorge Luna

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Jorge Luna sumó un nuevo proyecto a su trayectoria pública. El conductor de ‘Hablando Huevadas’ estrenó el 26 de octubre el tema “Te amo pero no te soporto”, una colaboración con el cantante Liam Z y el productor DJ Peligro que se ubica dentro del género urbano. El lanzamiento llega en medio de una serie de apariciones mediáticas del comediante, que en las últimas semanas también fue noticia por el fichaje del futbolista Jean Deza para su club de fútbol.

El anuncio se realizó a través de una publicación en Instagram, donde Luna compartió un adelanto de la canción junto al mensaje: “La canción perfecta para dedicarle a tu pareja”. En el mismo posteo, el comediante se refirió a sí mismo como “Jorgito tu terror, el terror de todos ustedes” y etiquetó a sus colaboradores, @liamzmusic y @djpeligroperu.

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El sencillo acumula más de 120 mil reproducciones en YouTube

“Te amo pero no te soporto” está disponible en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Amazon Music desde el 23 de octubre. En YouTube, el videoclip superó las 120 000 reproducciones en los primeros días tras su publicación, una cifra que reflejó el interés inmediato del público por el nuevo proyecto musical del comediante.

El comediante Jorge Luna presenta el videoclip de su colaboración musical urbana junto al cantante Liam Z en una publicación de redes sociales.

La canción generó una ola de comentarios en redes sociales, donde distintos usuarios celebraron la incursión de Luna en la música urbana. El tema se suma a un formato que el comediante ya había explorado previamente junto a los mismos colaboradores, aunque esta vez con un lanzamiento propio como protagonista principal del proyecto.

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No es la primera vez que Jorge Luna trabaja con Liam Z y DJ Peligro. En 2023, el comediante colaboró junto a su compañero de ‘Hablando Huevadas’, Ricardo Mendoza, en el tema “Otra Noche Más Remix”, que también contó con la participación de los mismos artistas. Aquella experiencia previa sentó las bases para el nuevo sencillo, que ahora posiciona a Luna como voz principal del proyecto.

Un comediante que diversificó su presencia más allá de la televisión

La carrera de Jorge Luna se construyó principalmente a partir de ‘Hablando Huevadas’, el programa que conduce junto a Ricardo Mendoza y que le permitió consolidar una base de seguidores en plataformas digitales. A partir de ese reconocimiento, el comediante desarrolló proyectos independientes en distintos formatos, entre ellos “No Hay Sin Suerte”, una plataforma de suscripciones y sorteos dirigida a su comunidad de seguidores.

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El comediante Jorge Luna y el cantante Liam Z presentan la imagen promocional de su colaboración musical titulada 'Te amo pero no te soporto'.

Esa diversificación también incluyó su llegada al fútbol amateur. A mediados de octubre, Luna fichó al delantero Jean Deza para su club Domingo Dianderas, que compite en la Copa Perú. El comediante defendió públicamente la contratación del futbolista, señalado en el pasado por distintas polémicas, y declaró: “Creo en las personas”. Deza, por su parte, mostró cautela sobre su continuidad en el equipo chinchano y respondió, al ser consultado sobre su participación en los próximos partidos: “Vamos a ver qué pasa”.

Días antes del fichaje, Luna había compartido otra noticia personal. A inicios de octubre, el comediante anunció la espera de su tercer hijo junto a su esposa, Melissa Samplini. El anuncio se realizó con una fotografía de la ecografía del bebé y un mensaje en Instagram: “No sé cómo traducirles esto, solo sé que pocas veces en mi vida me sentí tan feliz, tan agradecido y tan emocionado al mismo tiempo”. Posteriormente, la pareja organizó una reunión para revelar el sexo del bebé, donde se confirmó la llegada de otro varón a la familia.

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La música como una faceta adicional de su marca personal

El estreno de “Te amo pero no te soporto” se inserta en un ecosistema de proyectos que Luna construyó a partir de su popularidad como comediante. Las colaboraciones musicales, los emprendimientos digitales y las apariciones en el ámbito deportivo configuran una presencia que combina el entretenimiento con iniciativas comerciales propias.

Jorge Luna y Liam Z interpretan la canción 'Te amo pero no te soporto' durante el rodaje del videoclip musical del tema urbano.

La recepción del nuevo sencillo, con cifras de reproducción que crecieron de forma sostenida desde su publicación, permitirá observar si el interés del público por los proyectos de Luna fuera de la comedia se mantiene en el tiempo. Por el momento, ni el comediante ni sus colaboradores adelantaron si el lanzamiento forma parte de un proyecto musical de mayor alcance.

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