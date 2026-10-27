Perú

Con placa exclusiva y nueve modernas camionetas: así será la flota que traslade al papa León XIV en su visita al Perú

El MTC autorizó la creación una “Placa Pontificia” para dos camionetas blancas y siete vehículos negros por la visita apostólica de León XIV al país

Papa León XIV
La gira sudamericana del pontífice incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.
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La comitiva que trasladará al papa León XIV durante su visita al Perú contará con una identificación especial. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) creó de forma excepcional la Placa Pontificia, que usarán nueve vehículos asignados para los desplazamientos del pontífice entre el 1 y el 17 de noviembre.

La medida quedó establecida en la Resolución Ministerial N° 609-2026-MTC/01.02, firmada el 26 de octubre por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal.

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La norma se emitió en el marco de la visita apostólica de León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre en Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

El Ejecutivo había declarado de interés nacional la llegada del Papa al país a través del Decreto Supremo N° 037-2026-RE. Esa disposición también comprendió las reuniones, actividades y eventos preparatorios vinculados con el viaje durante el segundo semestre de este año.

Las placas tendrán fondo blanco y caracteres en rojo

La Placa Pontificia será una modalidad de placa de exhibición, creada como acto simbólico por la visita del jefe de la Iglesia católica. Tendrá fondo blanco y caracteres en rojo Pantone 186 C, según las especificaciones técnicas incluidas en el anexo de la resolución.

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Cada plancha metálica medirá 36 centímetros de largo y 11 centímetros de alto. Las letras y los números de la matrícula tendrán ocho centímetros de altura. El documento fija, además, una separación de cinco centímetros entre la letra “V” y el número “1”, un detalle que define el diseño de la identificación especial.

Chevrolet - autos
La comitiva papal se desplazará en dos camionetas Chevrolet Colorado Z71 blancas y siete Chevrolet Traverse Midnight negras.

El MTC autorizó que los nueve vehículos circulen durante las 24 horas del día dentro del periodo establecido. La norma señala que la autorización se ajustará, en lo que resulte aplicable, al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y sus disposiciones complementarias.

Las placas estarán exoneradas de los costos de fabricación, expedición, entrega y de cualquier derecho administrativo. La entidad encargada de administrar la Placa Única Nacional de Rodaje asumirá la manufactura y la entrega de las planchas metálicas.

Dos camionetas blancas y siete vehículos negros integrarán la flota

La relación oficial incluye dos camionetas Chevrolet Colorado Z71 de color blanco y siete vehículos Chevrolet Traverse Midnight de color negro. Las unidades fueron solicitadas a través de la Asociación Automotriz del Perú, a pedido de General Motors Perú S.A., de acuerdo con la parte considerativa de la resolución.

Las Colorado Z71 corresponden a los vehículos con números de identificación vehicular —VIN, por sus siglas en inglés— 9BG148ZK0VC420665 y 9BG148ZK0VC420667. Las otras siete unidades son Traverse Midnight negras, cuyos VIN también quedaron consignados en el anexo de la norma ministerial.

Chevrolet - autos
La fabricación y expedición de las placas de exhibición estará exonerada de pagos o derechos administrativos.

La regulación peruana permite que el MTC autorice, de forma excepcional, el uso de placas de exhibición para vehículos nuevos que transporten a altos funcionarios o representantes de otros países durante eventos internacionales. En este caso, la cartera aplicó esa facultad para los vehículos destinados al traslado del Papa y su comitiva.

La visita de León XIV incluirá actividades institucionales, encuentros pastorales y celebraciones religiosas. La agenda contempla escalas en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. El pontífice llegará al país el 11 de noviembre como parte de una gira sudamericana que también abarcará Uruguay y Argentina.

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