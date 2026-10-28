Perú

Mesa Redonda retoma campaña de Halloween y Navidad pese a daños ocasionados por incendio en jirón Andahuaylas

Los comerciantes retomaron sus actividades tras la emergencia, mientras el inmueble afectado permanecía bajo la vigilancia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima

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La campaña comercial por Halloween y Navidad continuó este martes 27 de octubre en el Mercado Central y los alrededores de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, pese al incendio de grado dos registrado durante la mañana en la cuadra siete del jirón Andahuaylas. Mientras los compradores volvieron a recorrer los puestos en busca de disfraces y artículos de temporada, algunos negocios cercanos al inmueble afectado enfrentaron dificultades para atender al público debido a los daños ocasionados por el agua utilizada para apagar las llamas.

Según informó Latina en una transmisión en vivo, el establecimiento donde se produjo la emergencia permanecía bajo la vigilancia del personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima durante horas de la noche . La presencia de los inspectores se mantenía en el lugar mientras los comerciantes de las inmediaciones intentaban recuperar sus actividades en una de las etapas de mayor movimiento económico del año.

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Comerciantes retoman sus actividades tras la emergencia

La reapertura de las puertas y la reanudación de las actividades comerciales permitieron observar dos escenarios distintos en la zona. Por un lado, algunos negocios próximos al inmueble siniestrado registraban complicaciones para atender con normalidad. Por otro, los pasillos del Mercado Central recibían a numerosas familias que acudían a comprar productos relacionados con las próximas celebraciones.

El Mercado Central recibió a numerosas familias que acudieron a comprar disfraces, pelucas y accesorios para Halloween, además de productos vinculados con la campaña navideña - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El Mercado Central recibió a numerosas familias que acudieron a comprar disfraces, pelucas y accesorios para Halloween, además de productos vinculados con la campaña navideña - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Uno de los establecimientos afectados se encontraba debajo del lugar donde ocurrió el incendio. De acuerdo con el reporte televisivo, el uso de grandes cantidades de agua durante las labores de extinción perjudicó el sistema eléctrico del negocio, por lo que sus trabajadores permanecían a oscuras mientras intentaban concretar ventas de mercadería para Halloween y Navidad.

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Pese a estas dificultades, los comerciantes procuraban mantener sus puestos en funcionamiento. Durante la cobertura, un vendedor indicó que las ventas continuaban a pesar de lo sucedido y mostró parte de los productos que ofrecía para la temporada. Entre ellos figuraban pelucas cuyos precios, según precisó, oscilaban entre 13 y 15 soles.

Familias buscan disfraces para Halloween

La afluencia de compradores también se hizo evidente en los puestos que ofrecen disfraces y accesorios para niños y adultos. Latina registró la presencia de padres acompañados de sus hijos, quienes recorrían los establecimientos para encontrar opciones económicas con miras a las celebraciones de Halloween.

Los precios de algunos artículos para Halloween incluían pelucas de entre 13 y 15 soles y capas de vampiro a 15 soles - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Los precios de algunos artículos para Halloween incluían pelucas de entre 13 y 15 soles y capas de vampiro a 15 soles - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Las imágenes difundidas por el medio mostraron a vendedores promocionando sus artículos y a familias que continuaban con sus compras. Algunos comerciantes evitaban aparecer frente a las cámaras, aunque mantenían la atención al público en medio del movimiento registrado en la zona.

El reporte también evidenció que parte de los visitantes desconocía el incendio ocurrido durante la mañana. Una de las compradoras entrevistadas manifestó que no estaba enterada de la emergencia, pese a encontrarse en los alrededores del área comercial.

Fiscalización permanece en el inmueble afectado

Mientras el comercio retomaba su ritmo habitual en varios sectores, el inmueble de la cuadra siete del jirón Andahuaylas continuaba bajo custodia municipal. La intervención de Fiscalización y Control formaba parte de las acciones desplegadas en el lugar tras el siniestro.

La emergencia puso de manifiesto las dificultades que puede afrontar la actividad comercial cuando un incidente afecta directamente a un establecimiento y repercute en los negocios colindantes. En este caso, los daños eléctricos reportados en uno de los locales evidenciaron que las consecuencias no se limitaron al espacio donde se originaron las llamas.

Así, el Mercado Central y sus alrededores continuaron recibiendo compradores durante una jornada marcada por la emergencia y la reactivación de las ventas. Con Halloween próximo y la campaña navideña en marcha, los comerciantes buscaban aprovechar la afluencia de público, mientras el inmueble afectado permanecía bajo supervisión municipal.

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