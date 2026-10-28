España necesita trabajadores en varias regiones y ya seleccionó a 2.433 profesionales peruanos

Talento Grupo Internacional impulsa esta iniciativa y convocó en Lima a más de 3.000 profesionales durante la primera edición del Foro Talento Internacional. Foto: cortesía

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Un total de 2.433 peruanos han sido seleccionados para trabajar en España y ya tienen un contrato laboral y una empresa asignada. Los profesionales permanecen a la espera de concluir los procedimientos legales requeridos para viajar e incorporarse a sus puestos de trabajo en el país europeo.

La convocatoria está a cargo de Talento Grupo Internacional, que reunió recientemente a más de 3.000 profesionales en Lima durante el I Foro Talento Internacional. Los seleccionados cubrirán cerca de 70 familias profesionales, en sectores que van desde la construcción y la industria hasta la logística, la hostelería, la minería y los servicios sanitarios.

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¿En qué regiones de España se necesita personal?

La demanda de trabajadores se concentra, entre otras comunidades autónomas, en Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón y Cataluña. En estas zonas, las empresas buscan cubrir puestos vinculados con diversas actividades productivas, incluidas algunas en las que existe dificultad para encontrar personal disponible.

Los perfiles requeridos abarcan áreas como construcción, siderometalurgia, montaje industrial, transporte y logística, además de electricidad, mecánica, hostelería, restauración y actividades forestales. La convocatoria también comprende ocupaciones relacionadas con los ámbitos sanitario y minero, lo que evidencia la variedad de puestos considerados en el proceso de contratación.

Transmisión de la sesión del Pleno del Senado de la República donde se aprueba la resolución legislativa que autoriza el viaje oficial de la presidenta de la República a El Salvador y España. La votación electrónica registrada en pantalla muestra treinta y siete votos a favor, once en contra y una abstención. En el recinto parlamentario, las autoridades dirigen la votación y el conteo oficial del proyecto legislativo.

Ante la necesidad de cubrir estas vacantes, la contratación internacional representa una alternativa para las compañías que no encuentran suficientes trabajadores en sus respectivos mercados. El proceso permite vincular a profesionales de otros países con empresas que requieren personal para desarrollar sus operaciones.

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¿Qué falta para que los profesionales peruanos viajen?

Aunque los 2.433 seleccionados ya tienen un puesto asignado y un contrato de trabajo, todavía deben completar los trámites legales necesarios para trasladarse a España. Una vez concluidos estos procedimientos, podrán avanzar hacia su incorporación al mercado laboral del país europeo.

Diego Carbajosa, CEO de Talento Grupo Internacional, destacó que los participantes cuentan con una oferta laboral formalizada. “Uno de los aspectos diferenciales de este I Foro Talento Internacional es que los profesionales participantes en el encuentro cuentan ya con un contrato de trabajo, por lo que su incorporación al mercado laboral español se hará efectiva en un breve plazo de tiempo”, señaló.

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El ejecutivo también resaltó la importancia de orientar a los trabajadores desde Perú para que conozcan las gestiones pendientes antes de partir. Además de los procedimientos migratorios, los profesionales necesitan informarse sobre las condiciones de incorporación y prepararse para desenvolverse en un nuevo entorno laboral.

Los 2.433 seleccionados ya cuentan con un contrato de trabajo, pero deben completar los trámites legales para incorporarse al mercado laboral español. Foto: cortesía

Foro en Lima brindó orientación a los trabajadores seleccionados

El I Foro Talento Internacional congregó en Lima a profesionales que forman parte de los procesos de contratación para España. La jornada incluyó espacios para resolver consultas y recibir información sobre las etapas que deben completar antes de viajar y asumir sus respectivos puestos.

El encuentro también presentó testimonios de trabajadores bajo el título “Historias que cruzan fronteras”, así como actividades culturales destinadas a destacar los vínculos entre Perú y España. Según la compañía, estas iniciativas buscaron acercar a los participantes a su equipo y facilitar el acceso a información útil para su próxima etapa profesional.

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El acompañamiento cobra relevancia en un proceso que no termina con la selección del candidato, sino que incluye gestiones administrativas y la preparación para incorporarse a una empresa en otro país. La orientación busca que los trabajadores conozcan los pasos que deben seguir antes de concretar su traslado.

La meta de Talento Grupo Internacional para 2030

La compañía mantiene el objetivo de facilitar empleo a 30.000 personas hasta 2030, como parte de su estrategia denominada 30/30. La iniciativa forma parte de sus planes de conexión entre trabajadores y empresas que necesitan incorporar personal.

De acuerdo con información de la empresa, Talento Grupo Internacional tiene presencia en 43 provincias españolas y ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo. Asimismo, señala que ha prestado servicios a 240 empresas, en el marco de sus actividades de intermediación y contratación laboral.

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