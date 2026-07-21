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China, Estados Unidos y la oportunidad peruana: ¿estamos preparados para atraer nuevas inversiones?

La rivalidad estratégica entre las dos potencias, que concentran cerca de la mitad del comercio exterior peruano, coloca al país en una posición geopolítica relevante para rutas y cadenas de suministro

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La actividad contribuyó a fortalecer los vínculos comerciales con países del Asia-Pacífico, especialmente en la oferta de alimentos.
Las exportaciones del Perú alcanzaron un récord histórico de US$ 93,078 millones en 2025, con un crecimiento interanual de 21,8 % impulsado por el cobre y el oro. Foto: composición Infobae Perú

Las exportaciones del Perú alcanzaron un récord histórico de US$ 93,078 millones al cierre de 2025. Este resultado representó un crecimiento interanual del 21,8 % respecto del año anterior, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales de metales como el cobre y el oro.

Para 2026, se proyecta que las exportaciones peruanas superen por primera vez la barrera de los US$ 120,000 millones. Esta expectativa se sustenta en el dinamismo observado entre enero y mayo del presente año, periodo durante el cual las exportaciones superaron los US$ 45,000 millones, impulsadas principalmente por el alza internacional de los precios de los minerales, especialmente el cobre y el oro.

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Es importante considerar que China y Estados Unidos constituyen los dos principales socios comerciales del Perú, concentrando cerca de la mitad del comercio exterior total del país.

El Perú exporta a China, su principal socio comercial, principalmente cobre, hierro, zinc y oro, productos que representan el mayor volumen de envíos. En los últimos años, además, ha diversificado su oferta hacia la agroindustria y la pesca, aprovechando la infraestructura del Puerto de Chancay y el Tratado de Libre Comercio vigente con el país asiático.

Perú es el mayor productor pesquero de América Latina y el tercero del mundo. (Foto: Agencia Andina)
Perú es el mayor productor pesquero de América Latina y el tercero del mundo. (Foto: Agencia Andina)

Las exportaciones peruanas hacia China alcanzaron la cifra récord de US$ 32,628 millones en 2025, lo que representó un incremento interanual del 30,1 % respecto de 2024. Con este resultado, el mercado asiático se consolidó como el principal socio comercial del Perú, concentrando el 36,2 % del total de las exportaciones nacionales. El sector minero continúa siendo el principal motor de estos envíos, al representar aproximadamente el 90 % del total exportado a dicho mercado, equivalente a US$ 29,324 millones.

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Por otro lado, las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, segundo socio comercial del país, totalizaron US$ 10,148 millones al cierre de 2025. Este resultado representó un crecimiento interanual del 6,4 % y consolidó al mercado estadounidense como el principal destino de los productos con mayor valor agregado o no tradicionales. El Perú exporta principalmente frutas frescas —como arándanos, uvas, paltas, mangos y mandarinas—, además de minerales (oro, cobre y plata), café, cacao, prendas de vestir y productos pesqueros.

arandanos
Las exportaciones peruanas a Estados Unidos totalizaron US$ 10,148 millones en 2025 y consolidaron a ese mercado como destino central de productos no tradicionales.

De acuerdo con lo anterior, la competencia estratégica y comercial entre China y Estados Unidos sitúa al Perú en una posición geográfica y geopolítica privilegiada.

El país se ha convertido en una pieza clave para el comercio global. Con la consolidación del megapuerto de Chancay y la ampliación del puerto del Callao, el Perú se posiciona como una de las principales puertas de salida de Sudamérica hacia la región Asia-Pacífico, reduciendo significativamente los tiempos de navegación.

El megapuerto de Chancay y la ampliación del puerto del Callao posicionan al Perú como puerta de salida de Sudamérica hacia Asia-Pacífico. REUTERS/Sebastian Castaneda
El megapuerto de Chancay y la ampliación del puerto del Callao posicionan al Perú como puerta de salida de Sudamérica hacia Asia-Pacífico. REUTERS/Sebastian Castaneda

Ante las tensiones comerciales y los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos provenientes de China, muchas empresas multinacionales buscan diversificar sus proveedores y reubicar sus cadenas de suministro. En este contexto, el Perú destaca por contar con Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con ambas potencias. Asimismo, el Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre y de otros metales indispensables para la fabricación de vehículos eléctricos y tecnologías limpias.

Sin embargo, para atraer mayores flujos de inversión, la infraestructura no lo es todo. La predictibilidad económica e institucional resulta igualmente fundamental. A pesar del ruido político, la autonomía y la credibilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han permitido mantener la inflación bajo control y al sol peruano como una de las monedas más estables de América Latina.

El país cuenta, además, con un portafolio importante de proyectos en minería, irrigación agrícola y energía. Por ello, las autoridades buscan mantener abiertas las puertas a inversiones provenientes de cualquier origen, promoviendo incluso nuevos proyectos portuarios para inversionistas estadounidenses como un contrapeso saludable a la creciente presencia china en infraestructura y energía. No obstante, para atraer más inversiones, el Perú debe resolver varios problemas estructurales:

De poco sirve contar con un puerto de última generación en la costa si las carreteras, las vías ferroviarias y los accesos desde las zonas mineras y agrícolas del interior del país continúan siendo deficientes o vulnerables a bloqueos.

En 2025, las exportaciones peruanas marcaron un récord histórico al superar los USD 90 mil millones.
En 2025, las exportaciones peruanas marcaron un récord histórico al superar los USD 90 mil millones. Foto: difusión

La demora en la obtención de permisos ambientales, licencias de construcción y procedimientos regulatorios ágiles retrasa la ejecución de proyectos de inversión.

Las industrias de alta tecnología, como la fabricación de semiconductores o la industria automotriz, requieren un suministro eléctrico masivo, estable y, cada vez más, proveniente de fuentes limpias.

Finalmente, la manufactura moderna depende cada vez más de la robótica, el análisis de datos y la inteligencia artificial. Por ello, el país necesita técnicos e ingenieros altamente capacitados para operar, mantener y programar estos sistemas.

La certidumbre constituye el activo más valioso para un inversionista de largo plazo. Reglas de juego claras, respeto por los contratos y una menor burocracia para el desarrollo de nuevas inversiones permitirán generar más empleo y mayores oportunidades para los peruanos que buscan salir de la pobreza.

Magíster Mario Vergara Silva, docente Posgrado ESAN

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