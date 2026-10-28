¿Perder dientes aumenta el riesgo de Alzheimer? Esto explica un especialista sobre la relación con la memoria

Una composición fotográfica asocia la pérdida de piezas dentales con el desarrollo de demencia y deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pérdida de dientes no solo puede dificultar la alimentación y afectar la calidad de vida. También se ha asociado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, una relación que la comunidad científica continúa investigando para determinar qué mecanismos podrían estar involucrados.

En entrevista con Infobae Perú, Claudio Peña, doctor en Cirugía y OdontoEstomatología y decano de Estomatología de la Universidad Científica del Sur, explicó que la asociación no significa que perder piezas dentales provoque directamente la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, señaló que existen mecanismos relacionados con la masticación, la estimulación cerebral y los procesos inflamatorios que merecen atención.

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¿Cómo se relaciona la pérdida de dientes con la memoria?

Uno de los aspectos que explicó Peña es el papel de la masticación en la actividad cerebral. Al masticar, se activan receptores musculares y articulares que transmiten información al sistema nervioso central. Según el especialista, este proceso también involucra áreas cerebrales relacionadas con la memoria y las funciones sensoriales y motoras.

“Cuando empezamos a perder piezas dentales y sobre todo las piezas posteriores, que son las molares, que tienen que ver con la trituración, se ha visto que se dejan de activar estas zonas del cerebro relacionadas con la memoria”, explicó.

¿Las prótesis dentales ayudan a proteger la memoria?

Las personas que han perdido dientes pueden recurrir a diferentes alternativas para recuperar la función masticatoria, como las prótesis fijas sobre dientes naturales, las prótesis removibles y las prótesis colocadas sobre implantes dentales.

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De acuerdo con Peña, las prótesis fijas sobre dientes naturales y las que se colocan sobre implantes pueden ser más eficientes para estimular determinadas áreas cerebrales que las prótesis removibles convencionales.

Un implante dental de titanio y una corona cerámica se apoyan sobre una superficie lisa de consultorio, con un fondo difuso que muestra tonos azules y grises. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, aclaró que esto no significa que las prótesis removibles carezcan de utilidad. Estas también permiten recuperar parte de la función masticatoria y pueden facilitar la comunicación y la interacción social.

“La recomendación para alguien que perdió las piezas dentales es usar una prótesis”, sostuvo el decano. Añadió que recuperar la dentadura puede mejorar el bienestar emocional y la confianza de las personas, y evitar que se aíslen por las dificultades para hablar o relacionarse con los demás.

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Es importante precisar que la recuperación de la masticación mediante prótesis no garantiza la prevención del Alzheimer. La elección del tratamiento debe responder a las necesidades odontológicas de cada paciente.

Periodontitis: el problema de las encías que también preocupa a los especialistas

Conservar los dientes no necesariamente significa tener una buena salud bucal. Peña señaló que las enfermedades periodontales, como la gingivitis y la periodontitis, también se han relacionado con las enfermedades neurodegenerativas.

Una ilustración digital combina el perfil de un hombre mayor con un cerebro, redes neuronales y fragmentos de fotos que se dispersan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas afecciones comprometen los tejidos que rodean y sostienen los dientes. En algunos casos, la inflamación persiste durante mucho tiempo sin causar dolor evidente, mientras las encías se deterioran y las piezas dentales comienzan a aflojarse.

“Como hay un proceso inflamatorio crónico, en nuestro cuerpo se activan una serie de células de defensa, le decimos nosotros mediadores de la inflamación”, explicó.

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Peña mencionó la Porphyromonas gingivalis, una bacteria asociada con la periodontitis. El especialista explicó que se han identificado bacterias características de la boca en muestras cerebrales de personas fallecidas que habían recibido un diagnóstico de Alzheimer u otras formas de demencia.

Según el especialista, la inflamación no siempre permanece localizada en la boca. Los procesos inflamatorios sistémicos constituyen uno de los mecanismos que se investigan para comprender la posible relación entre las enfermedades periodontales y el deterioro cognitivo.

Por ello, Peña recomendó no esperar a que aparezcan molestias para acudir al odontólogo. Las revisiones profesionales permiten identificar problemas en las encías y tratar las enfermedades bucales antes de que avancen.

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¿Cómo cuidar los dientes y prevenir las enfermedades de las encías?

Para reducir el riesgo de pérdida dental, Peña recomendó mantener una rutina de higiene bucal y acudir periódicamente a consulta odontológica.

Entre las principales medidas que destacó durante la entrevista figuran:

Cepillarse los dientes: utilizar un cepillo dental y pasta con flúor. El especialista recomendó hacerlo después de las comidas principales.

Acudir al odontólogo regularmente: las revisiones permiten detectar caries, inflamación de las encías y otros problemas antes de que se agraven.

Realizarse limpiezas profesionales cuando corresponda: el odontólogo puede determinar la necesidad de eliminar la acumulación de placa y sarro, así como indicar otros procedimientos preventivos.

No ignorar las señales de enfermedad periodontal: el sangrado de encías, la inflamación y la movilidad de los dientes requieren evaluación profesional.

Recuperar la función masticatoria si se pierden piezas dentales: las prótesis pueden ayudar a mejorar la alimentación, el habla y la interacción social.

El especialista también destacó la importancia de la prevención temprana, debido a que algunas enfermedades de las encías pueden avanzar durante años sin provocar dolor intenso.

La Universidad Científica del Sur realizará el XIII Congreso Internacional de Estomatología el viernes 30 y sábado 31 de octubre, con la participación de especialistas nacionales e internacionales. Entre los temas se abordará la relación entre la pérdida dental, las enfermedades periodontales y las enfermedades neurodegenerativas.

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