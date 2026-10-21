Alejandro Manay, diputado de Juntos por el Perú, se quedó dormido en la sesión de Comisión de Justicia

El legislador fue captado durante la exposición del abogado César Azabache sobre las propuestas para derogar dos leyes ante la comisión parlamentaria

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El diputado Alejandro Manay, de Juntos por el Perú, fue captado este martes mientras dormía durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja, en la que se debatían propuestas para derogar dos leyes relacionadas con las competencias de la Policía Nacional (PNP) y la justicia militar-policial.

Las imágenes de la transmisión parlamentaria mostraron al legislador con los ojos cerrados mientras el abogado penalista César Azabache, uno de los invitados a la reunión, exponía sus argumentos sobre las normas cuestionadas.

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La sesión abordó los proyectos legislativos 00004-2026-2031-CD y 00022-2026-2031-CD, que plantean la derogación de las leyes 32735 y 32130. La primera atribuye a la PNP la investigación preliminar bajo la conducción jurídica del fiscal, mientras que la segunda regula aspectos relacionados con el delito de función en el ámbito militar-policial.

Entre los participantes invitados figuraban el presidente del Fuero Militar Policial, Crispín Vásquez; el comandante general de la PNP, Fredy López; el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Oficiales Generales de la PNP, Raúl Salazar, y Víctor García Toma.

La reunión debatía proyectos para derogar las leyes 32735 y 32130, vinculadas con facultades de la Policía Nacional y la justicia militar-policial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después, durante su intervención, Manay cuestionó la ley 32735, a la que calificó de “ley de impunidad”, porque, según sostuvo, podría favorecer que queden sin sanción graves violaciones de derechos humanos cometidas durante intervenciones estatales.

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“El fuero policial militar tiene sus orígenes en el virreinato del Perú. O sea, es una institución antigua, medieval, virreinal, colonial. Y bueno, hoy pervive, hoy subsiste bajo algunas justificaciones (...) no es posible que algunos colegas pretendan defender lo indefendible”, afirmó.

El parlamentario aludió a las muertes registradas durante las protestas de Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, y Juliaca, el 9 de enero de 2023, y acusó a responsables policiales, militares y políticos de beneficiarse de la impunidad.

“Y claro, quienes son responsables directos, por ahí policías y militares que han disparado, y quienes son responsables políticos de esto viven en impunidad y quieren justamente mantener vigente este tipo de leyes como la 32735 para librarse de los crímenes que han cometido”, manifestó.

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“Buscan impunidad ante los crímenes, ante las masacres, y la avalan, quieren avalarlas. Por eso no quieren que se derogue esta ley, por eso no quieren que se apruebe este proyecto de ley. Ese es el fondo. Lo demás es dilatar el tiempo, que falta consultar acá, consultar allá”, agregó.

El diputado Alejandro Manay fue captado dormido durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso

También criticó el papel del fuero militar-policial y pidió que la comisión sometiera a votación la propuesta de derogación al término del debate.

“Yo quiero acá públicamente sentar mi posición de rechazo a esa ley y de exigir justamente su derogatoria, porque ese es el sentido de nuestros pueblos. Lo siento si no les gusta, pero ese es el sentido de nuestros pueblos. Y no nos da miedo en absoluto que vengan acá a terruquear a uno y otro. Ni cosquillas nos hace eso”, concluyó.

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Manay fue detenido en enero de 2023 junto con dirigentes sindicales y sociales, tras la muerte de diez civiles durante las protestas contra el Gobierno en Ayacucho; pasó más de cuatro meses en el penal Castro Castro, hasta que el Poder Judicial concluyó que los hechos imputados no configuraban terrorismo.