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Peruanos podrán acceder a becas internacionales con la OEA en universidad europea

La iniciativa ofrece rebajas de hasta 50 % en más de 100 posgrados oficiales en línea, en español e inglés, y estará disponible para postulantes con título universitario hasta el 30 de septiembre de 2026

Una mujer joven sostiene un diploma universitario extranjero con un marco azul y una pila de documentos en una oficina frente a una ventana con vista a la ciudad.
Una joven profesional en Perú sostiene un diploma universitario extranjero y documentos administrativos, lo que indica preocupación por los trámites y costos de validación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Universidad Europea anunció el lanzamiento de dos programas de becas internacionales en alianza con la OEA y la OEI para profesionales peruanos interesados en maestrías oficiales online. La iniciativa, vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, busca ampliar el acceso a la educación superior global desde Perú mediante descuentos de hasta 50 % en más de 100 posgrados en español e inglés.

Según informó la propia Universidad Europea, las becas surgen de dos convenios independientes, uno con la Organización de Estados Americanos (OEA) y otro con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Ambos programas están dirigidos a profesionales peruanos con título universitario que completen el proceso de admisión.

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De acuerdo con declaraciones de José Luis Martínez Rubio, vicerrector de Estudiantes de la Universidad Europea de Andalucía, el acceso a una maestría internacional eleva el nivel académico y fortalece competencias demandadas por el mercado laboral. El directivo indicó que la formación internacional “impulsa habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación y la toma de decisiones en entornos globales, lo que incrementa significativamente la empleabilidad de los profesionales”.

Becas internacionales para reducir barreras estructurales

La alianza con la OEA forma parte del esquema PAEC, orientado a fortalecer el desarrollo del talento en los países miembros, entre ellos Perú. Por su parte, el acuerdo con la OEI busca impulsar la cooperación educativa y la formación de perfiles profesionales con impacto en sus contextos.

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Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec
Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec

Martínez Rubio remarcó: “En países donde el coste de los posgrados internacionales sigue siendo una barrera, las becas actúan como un verdadero igualador de oportunidades, permitiendo que profesionales con talento accedan a formación avanzada que de otro modo quedaría fuera de su alcance”. En ambos programas, las becas alcanzan hasta el 50 % del valor de la matrícula, facilitando el acceso a más de 100 maestrías en diversas áreas.

Los convenios contemplan posgrados en español e inglés, lo que permite a los estudiantes acceder a formación global desde Perú sin necesidad de trasladarse.

Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec
Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec

Modalidad online y flexibilidad académica

Uno de los principales diferenciales de estos programas es su enfoque flexible. Todas las maestrías se desarrollan bajo modalidad 100 % online, lo cual permite a los participantes continuar con su desarrollo profesional mientras cursan los estudios de posgrado. Esta característica responde a la demanda de los profesionales que buscan compatibilizar el crecimiento académico con sus responsabilidades laborales.

El programa también promueve el fortalecimiento de capacidades estratégicas en áreas como transformación digital, sostenibilidad y liderazgo público. Desde la Universidad Europea aseguraron que estas áreas aportan valor a los perfiles profesionales de quienes acceden a las becas.

El programa tiene como propósito potenciar las habilidades de los servidores públicos a través de estudios de posgrado en universidades de alto prestigio.
El programa tiene como propósito potenciar las habilidades de los servidores públicos a través de estudios de posgrado en universidades de alto prestigio. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

“Estas becas no solo benefician a los estudiantes, sino que generan un efecto multiplicador al fortalecer el capital humano, impulsar la innovación y elevar la competitividad de los países”, afirmó Martínez Rubio, en declaraciones recogidas por la propia institución.

Requisitos, proceso de postulación y canales oficiales

La convocatoria está dirigida a profesionales peruanos con título universitario. Para acceder a las becas, los interesados deben completar el proceso de admisión habilitado por la Universidad Europea y consultar los requisitos específicos en los canales oficiales del organismo. Los detalles sobre los programas, requisitos y enlaces directos a las becas están disponibles en el canal oficial de la Universidad Europea y de la OEA.

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